TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xô đẩy, đánh nữ điều dưỡng tại khoa cấp cứu; 3 bị cáo lĩnh án tử vì ma túy

Công an mời làm việc người xô đẩy, đánh nữ điều dưỡng tại khoa cấp cứu; 3 bị cáo lĩnh án tử hình, 1 bị cáo tù chung thân do vận chuyển ma túy; xử phạt nữ thiếu tá công an say xỉn, lái ô tô va chạm giao thông... là những tin nóng 24 giờ qua.

