Phát hiện cha và con nhỏ chết dưới giếng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/12, nguồn tin từ lãnh đạo UBND xã Cam Hiệp Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cha con chết dưới giếng nước.

Người dân đến chia buồn với gia đình có cha và con nhỏ chết dưới giếng. Ảnh: C.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 1/12, người thân không thấy hai cha con ông H.V.T trong nhà nên đi tìm kiếm và phát hiện cả hai đang ở dưới giếng tại thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam.

Sau khoảng 1 giờ, mọi người mới đưa được hai nạn nhân lên bờ. Mặc dù đã cố gắng hỗ trợ, nhưng ông H.V.T (SN 1983, thôn Quảng Đức) và H.V.Y.N (SN 2020, con ông T) đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Cam Hiệp Nam, những ngày qua trên địa bàn thường xuyên có mưa nên nước dưới giếng nhiều. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương và hàng xóm đã đến chia buồn, hỗ trợ lo hậu sự cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thông tin mới vụ nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận

Sau khi gia đình nữ sinh lớp 12 bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) ở Ninh Thuận gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra KV3 - Quân chủng Phòng quân-Không quân (TP.HCM), chiều 1/12 PV Dân Việt đã trao đổi với Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận về việc này.

Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận (áo trắng, bìa trái) đến nhà nạn nhân xin lỗi. (Ảnh: Quang Đăng)

Qua trao đổi, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, xác nhận, ông và lãnh đạo bệnh viện đã biết được thông tin gia đình nữ sinh xấu số gửi đơn tố cáo trên.

Ông Thái Phương Phiên cho biết, sự việc đã được bệnh viện báo cáo lên các cơ quan chức năng cấp trên.

"Mọi việc đã được xử lý hết rồi, báo cáo hết rồi, còn chờ cơ quan chức năng làm thôi, còn bây giờ gia đình gửi đơn nên chúng tôi không ý kiến gì…", qua điện thoại, ông Phiên nói và cho biết mình đang bận họp, sẽ có lãnh đạo bệnh viện thông tin lại cho phóng viên sau.

Trước đó, sáng 1/12, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh lớp 12 tử vong do TNGT gây xôn xao dư luận tại Ninh Thuận thời gian qua khẳng định, gia đình ông cùng với luật sư đã đến Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không – Không quân để gửi đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ TNGT khiến con gái ông tử vong vào ngày 28/6 vừa qua.

Clip ghi lại vụ TNGT khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong thương tâm.

Theo đó, ông Hùng tố lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Hóa – Vi sinh vì hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ trong vụ tai nạn liên quan đến con gái ông.

Cụ thể, ông Hùng tố giác ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận và những các nhân khác gồm bác sĩ Quảng Đại Hồng, bác sĩ Nguyễn Hà, bác sĩ Trần Hương Giang Mai và 2 kỹ thuật viên khoa Hóa - Vi sinh Huỳnh Tấn Huy và Nguyễn Phan Hà My.

Phạt tù ông Hiệp “khùng” vụ cháy phòng trọ khiến 2 vợ chồng tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 1/12, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) tuyên phạt Nguyễn Tiến Hiệp (còn gọi Hiệp "khùng", 75 tuổi) án 8 năm 6 tháng về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy". Phần dân sự, người này phải bồi thường cho các bị hại 2,6 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra cách đây gần 5 năm, trải qua nhiều phiên tòa nhưng đều bị hoãn hoặc trả hồ sơ với các lý do khác nhau.

Ông Hiệp "khùng" bị phạt tù vì có lỗi dẫn tới hỏa hoạn. Ảnh: XA

Theo cáo trạng, ông Hiệp có dãy nhà trọ cho thuê gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong quá trình kinh doanh, ông không xin phép cơ quan chức năng nhưng tự ý cơi nới bằng khung sắt, vách gỗ dán, tôn xốp.

Hệ thống điện trong nhà không đồng bộ, dẫn từ nhà này qua nhà khác để sử dụng. Các phòng trọ của ông không có thiết bị phòng cháy hoặc bố trí lối thoát hiểm nên từng bị xử phạt vào tháng 4/2018.

Chiều 17/9/2018, mạch điện bị chập tại tầng 2 nhà ông Hiệp gây cháy dãy phòng trọ khiến 2 vợ chồng quê Phú Thọ tử vong. Ngọn lửa lan sang các nhà bên cạnh gây thiệt hại 1,9 tỷ đồng; làm ảnh hưởng khoảng 30 hộ dân khác.

Tại tòa hôm xét hỏi (ngày 28/11), bị cáo Hiệp khẳng định "không có lỗi" trong vụ hỏa hoạn bởi ngọn lửa xuất phát từ nhà khác. Ông ta chỉ nhận lỗi vì hệ thống điện nhà mình không an toàn nhưng cho rằng đây "không phải nguyên nhân gây cháy".

Do vậy, Hiệp "khùng" phủ nhận trách nhiệm hình sự cũng như nghĩa vụ bồi thường dân sự. Bị cáo cho hay, ông từng hỗ trợ 130 triệu đồng cho thân nhân gia đình 2 người chết nhưng là biểu hiện của "tấm lòng nhân ái", đây không phải tiền bồi thường.

Viện kiểm sát bác quan điểm trên, đề nghị tòa phạt ông Hiệp từ 9 - 10 năm tù. Theo phía công tố, bị cáo có lỗi trong việc vận hành nhà trọ không phép, không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, gây thiệt hại về tài sản và khiến hai người chết.

Một số bị hại (phần tài sản) có mặt tại tòa nêu quan điểm "không quá coi trọng việc bồi thường" nhưng bị cáo cần có "thái độ thành khẩn, hối hận và tôn trọng hơn". Đây là điều họ chưa thấy trong thời gian qua.

Phần tuyên án (sáng 1/12), HĐXX xác định việc mô tỏa hiện trường cũng như thu thập mẫu vật là hoàn toàn khách quan đúng quy trình. Chứng cứ thể hiện ông Hiệp "khùng" có lỗi dẫn tới hỏa hoạn làm 2 người chết, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Hành vi của ông Hiệp bị coi "nguy hiểm cho xã hội" và hiện nay, việc vi phạm về phòng cháy chữa cháy xảy ra khắp các địa bàn bàn gây ra hậu quả nghiêm trọng nên cần có hình phạt nghiêm khắc với bị cáo để đủ sức răn đe.

"Bị cáo có nhân thân xấu, vi phạm pháp luật nhiều lần, không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đối với hành vi phạm tội liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Bị cáo đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh cáo nhưng không thực hiện", tòa nhận định.

Bị cáo Hiệp còn có 9 tên khác, gồm: Nguyễn Tiến Hiệp, Nguyễn Đăng Chính, Đỗ Văn Huân, Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Hân, Hoàng Nghĩa Dũng, Vũ Quốc Hợi, Vũ Quốc Hội, Vũ Văn Tài. Người này giải thích có nhiều tên vì đã bỏ nhà ở Thái Nguyên đi lang thang, ngủ vỉa hè từ năm lớp 4 nên "mỗi thời kỳ lấy một tên khác nhau".

Theo hồ sơ, ông Hiệp có 11 lần bị lập danh chỉ bản về hành vi trộm cắp khi còn nhỏ; năm 1962 bị đưa vào trường giáo dưỡng 3 năm; năm 1975 bị phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp; năm 1980 bị tòa án quân sự phạt 18 tháng về các hành vi trộm cắp súng, đào ngũ, giả danh cán bộ; năm 1985 lại nhận 18 năm tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm, đưa hối lộ.

Trung tướng Tô Ân Xô: Tạm giữ 1.700 tỷ đồng do các bị can vụ Việt Á nộp lại

Như Dân Việt đã thông tin: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, báo chí đề nghị Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết tiến trình điều tra của vụ án Công ty Việt Á, tổ chức, cá nhân có liên quan? Bộ Công an có chủ trương xử lý cán bộ sai phạm trong vụ án này?

Trả lời báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Vụ Việt Á là vụ việc phức tạp gây bức xúc trong dư luận, nhiều nghi can là cán bộ, thậm chí là cán bộ cao cấp.

"Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can, trong đó có 2/3 là đảng viên; phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, sổ tích kiệm, kê biên tài sản và tạm giữ số tiền một số bị can nộp lại là 1.700 tỷ đồng", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: VGP

Vẫn theo người phát ngôn Bộ Công an, vì liên quan đến rất nhiều đảng viên, Bộ Chính trị đã có kết luận về đường lối để có chủ trương phân hóa trong quá trình xử lý kỷ luật với cán bộ, đảng viên. Theo đó, quá trình xem xét xử lý vi phạm thì đánh giá điều kiện, nguyên nhân, bối cảnh để xem ai, đối tượng nào xử lý nghiêm, đối tượng nào diện giảm nhẹ, đối tượng nào được miễn kỷ luật.

Gần một năm qua, liên quan đến vụ án tại Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 90 người. Trong số này có 3 nguyên Ủy viên Trung ương là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng.



Hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế của 24 tỉnh, thành phố cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Mới nhất, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Khi mở rộng điều tra, ngoài một vụ án do Bộ Công an đang thụ lý; các tỉnh, thành cũng khởi tố 24 vụ án theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố một vụ án khác, bắt 2 sĩ quan.

Đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vụ án được coi là điển hình về "tham nhũng có hệ thống" do tính quy mô, xảy ra từ cơ quan, bộ ngành trung ương đến các địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng, lượng giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây cá cược do Trần Nguyễn Khương Duy (SN 2002, tại phường 13 quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Bùi Thế Toản (SN 1991, tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) điều hành, hoạt động liên tỉnh.

Cùng ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Nguyễn Khương Duy và Bùi Thế Toản, bị tạm giữ về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng vừa bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Ảnh: CACC

Các trường hợp bị tạm giữ về hành vi "Đánh bạc" gồm: Dương Tuấn Anh (SN 2001, tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM); Ngô Đăng Quyết (SN 1983), Đặng Công Quý (SN 1987), Nguyễn Văn Tân (SN 1971) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991), cùng trú tại quận Hà Đông); Tưởng Văn Vân (SN 1984, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Theo Công an quận Hà Đông, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán, bước vào giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022 cũng là thời điểm các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận tăng cường công tác trinh sát, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình; bám sát địa bàn, chủ động quản lý đối tượng, đặc biệt là các đối tượng, ổ nhóm, tụ điểm có nghi vấn tiến hành hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trong quá trình trinh sát và nguồn tin của nhân dân cung cấp, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông có thông tin về Bùi Thế Toản, nghi vấn có nhiều biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com).

Trước đó một đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp các đơn vị "đánh sập". Ảnh: CACC

Xác định Toản là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở Hà Nội và TP.HCM, các trinh sát đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đối với ổ nhóm tội phạm này.

Theo cơ quan công an, việc phát hiện và triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của hai đối tượng cầm đầu. Trong đường dây này, đối tượng tổ chức đánh bạc liên tỉnh từ TP.HCM ra Hà Nội.

Thậm chí do chúng hoạt động trên mạng nên có nhiều đối tượng trong đường dây không hề biết nhau.

Khi các phương án triệt xóa đường dây được lên kế hoạch tỉ mỉ, thời cơ đến, ngày 29/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông chia làm nhiều mũi, đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác khám xét tại các quận huyện Hà Đông, Chương Mỹ thuộc TP.Hà Nội, TP.HCM và triệu tập và bắt giữ được các đối tượng liên quan.

Bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com) do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành.

Duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Sau đó, Duy chia tài khoản đại lý này thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent do Bùi Thế Toản điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM.