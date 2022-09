TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cháy quán karaoke hàng chục người tử vong; thầy giáo dâm ô nữ sinh lĩnh án

Cháy quán karaoke ở Bình Dương, hàng chục người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng tỉnh này vừa tìm kiếm thêm 8 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên đến con số 22.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vừa kiếm tìm thêm được 8 thi thể trong vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 7/9, lãnh đạo TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đến 16h, lực lượng chức năng phát hiện thêm 8 thi thể bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. Những nạn nhân này bị mắc kẹt ở nhà vệ sinh của quán.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương mang băng ca vào quán karaoke An Phú. Clip: Chinh Hoàng

Theo lãnh đạo TP.Thuận An, 8 thi thể vừa được tìm thấy nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Hiện các thi thể đang được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 7/9, UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo sơ bộ về vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An). Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP.Thuận An) do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016, có 29 phòng hát.

Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022.

UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân còn bị mắc kẹt bên trong cơ sở ra ngoài. Phối hợp lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Dương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, có kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng cứu khi có các tình huống khẩn cấp về cháy nổ, tuyệt đối không để sự việc đáng tiếc xảy ra.

Thầy giáo dâm ô nữ sinh lĩnh án

Ngày 7/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Trác (44 tuổi), nguyên hiệu phó Trường THCS Long Khánh về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Bị cáo Nguyễn Văn Trác liên tục né ống kính khi bị tuyên phạt tại tòa. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, sau phần tranh luận tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Trác đã đồng ý các cáo buộc trong cáo trạng. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Cầu quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trác mức án 3 năm tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Đồng thời, bị cáo Nguyễn Văn Trác bị cấm làm công việc quản lý, giáo dục trong 2 năm từ ngày hoàn tất hình phạt tù.

Về bồi thường thiệt hại dân sự, Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Trần Văn Trác bồi thường cho nạn nhân 14,9 triệu đồng.

Trao đổi với báo chí, bà T.G. (mẹ bị hại B.C.) chia sẻ, bà cảm thấy rất vui khi bị cáo nhận tội, bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Đồng thời, con của bà cũng được minh oan, không phải cháu đặt điều vu khống thầy giáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Trác bật khóc khi bị công an áp tải rời khỏi tòa sau khi nhận 3 năm tù giam. Ảnh: A.X

Cáo trạng cho biết, khoảng 8h30 ngày 10/5/2022, tại Trường THCS Long Khánh, Nguyễn Văn Trác thấy T.N.B.C (SN 31/5/2007) là học sinh của trường đang nghỉ giải lao sau khi thi hết môn Toán tại sân trường, ông đã gọi em C lên phòng làm việc riêng.

Khi lên phòng, thấy Trác đang ngồi trên ghế tại bàn làm việc, em C đứng cạnh bàn phía tay phải của Trác. Trác hỏi em C về tình hình học tập và việc sắp thi chuyển cấp. Sau đó, Trác nói "C cho thầy hôn trán". C không đồng ý nhưng Trác vẫn đứng lên ôm C và sờ nốt ruồi vùng trán trên mặt, định hôn C nhưng C tránh được, dùng tay đẩy Trác rồi đi ra ngoài. Trác tiếp tục đi theo ôm C từ phía sau và thực hiện một số hành vi thiếu chuẩn mực đối với C. C dùng tay đẩy Trác để chạy ra ngoài.

Sau khi rời phòng của Trác, em C hoảng hốt chạy đến phòng truyền thống của trường tìm bà N.H.T.G (mẹ của C, là giáo viên tại trường). Tuy nhiên, C chỉ gặp 2 giáo viên khác là cô P.N.H và cô P.T.S. Lúc này, C khóc và kể việc vừa bị Trác sàm sỡ cho 2 cô nghe và được cô giáo gọi điện thoại báo cho mẹ C biết sự việc.

Sau đó, em C vào phòng để thi tiếp môn địa lý thì Trác lại đến gọi C ra nói chuyện với nội dung "lúc nãy thầy giỡn, sao con nói vậy mất uy tín thầy" thì C chạy vào phòng thi khóc. Đến 10 giờ 45 cùng ngày 10/5, mẹ em C đến Công an xã Long Khánh, huyện Bến Cầu tố cáo hành vi của Trác.

Ngoài em C, 2 nữ sinh khác trong trường tố cáo bị Trác hôn lên má và đặt tay lên vai vào khoảng tháng 3/2022 tại phòng làm việc riêng của Trác.

Tuy nhiên, theo Viện KSND huyện Bến Cầu, trong quá trình điều tra, ông Trác không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dù vậy, kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả thực nghiệm điều tra và lời khai của bị hại, người làm chứng, đã chứng minh được hành vi phạm tội của ông Trác.

Thầy giáo đâm đồng nghiệp tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Du (TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm một thầy giáo dạy thể dục tử vong, chiều 7/9, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thế Giáp (SN 1984, ngụ phường An Bình, TP.Rạch Giá) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là Hoàng Anh T. (SN 1982, ngụ phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).



Phạm Thế Giáp - nghi phạm đâm đồng nghiệp tử vong - tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Vũ

Tại cơ quan công an, Giáp khai nhận, Giáp và T. cùng là thầy giáo dạy bộ môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vào ngày 6/9, Giáp lên phòng giáo viên tại trường để xem lịch báo giảng thì có va chạm với thầy Lê Phước Hảo (cũng là đồng nghiệp với Giáp). Sau đó, Giáp và Hảo xảy ra đánh nhau. Do mọi người can ngăn nên cả hai bỏ về.

Đến chiều 6/9, Giáp tiếp tục lên trường dạy học thì bị thầy T. hăm dọa sẽ kêu người đánh (theo Giáp thì thầy T. cùng phe với Hảo). Giáp không nói gì mà bỏ đi.

Đến sáng 7/9, sợ bị T. đánh nên khi đến trường dạy học, Giáp mang theo 1 cây dao với mục đích để phòng thân.

Trong lúc ở nhà đa năng đợi học sinh đến học thì Giáp thấy T. đi ngang, nhìn Giáp với ánh mắt xem thường và cười đểu nên nổi cơn nóng giận. Mặc dù Giáp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để trấn an tinh thần nhưng vẫn không kìm chế được bản thân.

Ngay sau đó, Giáp liền cầm dao đi xuống căng tin tìm T.. Sau khi mua chai nước, Giáp tiến đến bàn của T. đang ngồi và đặt chai nước xuống, đồng thời cầm dao đâm 1 nhát vào ngực T. làm nạn nhân té ngã. Chưa dừng lại, Giáp tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa làm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Giáp đến Công an phường Vĩnh Bảo (TP.Rạch Giá) đầu thú.

Quay clip nóng sau quan hệ tình dục để đe dọa cưỡng đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/9, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, ngày 4/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an quận (CAQ) Đồ Sơn nhận được đơn trình báo của chị Tr.Th.M, sinh năm 1997, ĐKTT tại xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang tạm trú tại địa bàn Đồ Sơn về việc bị Vũ Doãn Trà sinh năm 1985, ĐKTT tại thôn 1, xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng nhiều lần cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Vũ Doãn Trà tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an quận Đồ Sơn. Ảnh: CAHP

Ngay sau khi nhận được tin báo của chị Tr.Th.M, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, CAQ Đồ Sơn đã tập trung điều tra, xác minh vụ việc. Cơ quan công an đã triệu tập Vũ Doãn Trà đấu tranh làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trà đã khai nhận: Từ tháng 4/2022, đối tượng có quan hệ tình cảm và nhiều lần quay phim việc quan hệ tình dục với chị Tr.Th.M. Đối tượng đã tính toán, lập tài khoản Facebook lấy nick name là “Triệu Vy”.

Sau đó, đối tượng Trà liên tục đe dọa chị Tr.Th.M rằng sẽ lấy hình ảnh trong “clip nóng” của chị đăng lên mạng xã hội nếu chị M không muốn hình ảnh bị phát tán thì phải đưa tiền. Trà đã chiếm đoạt của chị Tr.Th.M tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Doãn Trà để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng sát hại người tình ở phòng trọ rồi 2 lần tự tử không thành đã bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Lê Văn Tài tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu từ phía Công an, Lê Văn Tài và chị N.T.KT (33 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) có quan hệ tình cảm. Hiện Tài đã ly hôn vợ, còn chị T. đã ly thân chồng và có một đứa con riêng.



Thời gian gần đây, chị T. có người yêu khác và định chia tay nhưng Tài không đồng ý. Để hàn gắn tình cảm, Tài hẹn chị T. đến một nhà trọ ở ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long tâm sự.

Như đã hẹn, sáng 4/9, Tài đến nhà trọ và ra sức thuyết phục nhưng chị T. vẫn quyết định chia tay. Do đó, Tài đã dùng dây dù siết cổ nạn nhân cho đến tử vong rồi uống thuốc diệt chuột chuẩn bị sẵn để tự tử.

Tuy nhiên, Tài bị nôn mửa và không chết. Sau đó, Tài đi mua một chai thuốc trừ sâu đem về phòng trọ uống định tự tử nhưng không thành.

Sau đó, Tài lấy 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc lắc và 1 nhẫn vàng của nạn nhân đem bán được 31 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 16 giờ ngày 5/9, thấy phòng trọ có dấu hiệu bất thường, chủ nhà trọ dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa thì phát hiện chị T. đã tử vong trên giường với nhiều vết hằn ở cổ và trình báo cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 6/9, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Tài đang trốn ở ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre nên tiến hành khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.