Khởi tố 2 cha con vì mua bán, ép hai thiếu nữ 15 tuổi làm tiếp viên massage kích dục

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Kiều Công Cảnh (70 tuổi) và Kiều Hoài Phước Anh (con trai ông Cảnh) để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật.

Cơ sở massage của ông Cảnh nơi bắt giữ ép hai nạn nhân massage kích dục cho khách. Ảnh: D.Trường

Cụ thể, vào giữa tháng 8/2022, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo của người dân, tại cơ sở massage Mi Mi Ngọc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật nên đã tiến hành kiểm tra cơ sở massage trên.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại đây có 4 nhân viên nữ (trong đó có 2 nữ nhân viên mới được nhận vào làm việc từ ngày 12/8 là Huỳnh N (SN 2002) và Hồng N (SN 2003) đều quê tỉnh Sóc Trăng, chưa có hợp đồng lao động.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định thực tế Huỳnh N sinh vào tháng 1/2007 và Hồng N sinh vào tháng 2/2007.

Làm việc với cơ quan công an, Huỳnh N và Hồng N khai, trước đó thông qua mạng xã hội Facebook có quen biết với một phụ nữ tên Thạch Thị Kim Đào (chưa rõ lai lịch) và được Đào giới thiệu việc làm nên cả hai đồng ý.

Sáng 12/8, Đào cùng 6 người khác thuê xe ô tô đến phòng trọ của Huỳnh N và Hồng N tại TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) để đón đi nhận việc.

Sau đó, Huỳnh N và Hồng N được Đào và nhóm người trên chở đến giao cho vợ chồng Liêm và Phụng (chưa rõ lai lịch), quản lý một cơ sở massage ở huyện Trảng Bom để làm việc.

Cơ sở của ông Cảnh từng bị công an phát hiện cho nhân viên massage kích dục cho khách. Ảnh công an Đồng Nai

Nhưng khi biết công việc phải làm là nhân viên massage nên cả hai không đồng ý và đòi bỏ về nhưng bị doạ phải trả lại 10 triệu tiền xe đưa đón nên cả hai không có tiền đành chấp nhận ở lại làm.

Sau đó Liêm yêu cầu cả hai ghi giấy nợ 35 triệu đồng/người và nói đó là số tiền công đào tạo nghề massage. Sau đó, vợ chồng Liêm giữ lại các giấy nợ này, đồng thời chụp ảnh và nhờ người làm giả giấy chứng minh nhân dân cho Huỳnh N và Hồng N.

Không lâu sau, Liêm và Phụng bán 2 cô gái này cho cơ sở massage của ông Cảnh và nhận từ ông Cảnh số tiền 70 triệu đồng. Số tiền này, khi vào làm nhân viên ông Cảnh sẽ trừ dần vào lương hằng tháng.

Huỳnh N và Hồng N sau đó được ông Cảnh giao cho con trai là Phước Anh trực tiếp quản lý, giám sát tại phòng nghỉ dành cho nhân viên của cơ sở massage Mi Mi Ngọc.

Mọi hoạt động ăn uống, sinh hoạt, làm việc của 2 cô gái đều ở trong khuôn viên của cơ sở massage, được giám sát chặt chẽ, không thể bỏ trốn ra ngoài. Hằng ngày, cùng với các nhân viên trong cơ sở này, Huỳnh N và Hồng N bị ép buộc làm nhân viên massage kích dục cho khách. Phước Anh cũng là người trực tiếp bán vé, điều hành nhân viên khi có khách.

Ngày 17/8, công an ập vào kiểm tra cơ sở massage trên, xác định Phước Anh đang giữ người trái pháp luật nên tiến hành bắt giữ và sau đó cả ông Cảnh và Phước Anh đều bị tra tay vào còng.

Hiện công an đang điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan khác.

Thông tin mới vụ cảnh sát hình sự cùng vợ bị tố lừa đảo

Liên quan đến vụ "cảnh sát hình sự bị tố cùng vợ lừa đảo hàng chục tỷ đồng" mà Báo Dân Việt phản ánh, ngày 6/9, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với người vợ trong vụ việc này.

Đơn của bà đơn L.T.T.T gửi Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo vợ chồng ông Dũng đã vay mượn rồi chiếm đoạt của bà số tiền 4.150 triệu đồng. Ảnh: T.H.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bà Dương Thị Mỹ Linh (trú tại 38A Trần Lư, phường An Tây, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị khởi tố, bà Linh đang được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cùng với khởi tố bà Linh, cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra đối với chồng bà Linh là ông Nguyễn Xuân Anh Dũng.

Như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua, hàng chục người dân ở Thừa Thiên Huế gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo việc họ bị ông Nguyễn Xuân Anh Dũng và vợ ông Dũng là vợ bà Dương Thị Mỹ Linh lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Trong đó ông Dũng là người công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế.

Theo nội dung đơn tố cáo của bà L.T.T.T (trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP.Huế), vợ chồng ông Dũng đã vay mượn rồi chiếm đoạt của bà số tiền 4.150 triệu đồng, trong đó có 3.150 triệu đồng mượn để đáo hạn ngân hàng. Lúc nhận tiền từ bà T, vợ chồng ông Dũng viết giấy cam kết ngày trả nợ nhưng rồi trong thời gian dài không thực hiện.

Sau thời gian dài không được vợ chồng ông Dũng trả lại tiền đã vay mượn, bà T đã viết đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bà T chỉ là một trong số hàng chục trường hợp người dân ở Thừa Thiên Huế gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng loạt người dân gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo ông Nguyễn Xuân Anh Dũng và vợ là Dương Thị Mỹ Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.H.

Rất nhiều trường hợp khác đã gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Dũng đến cơ quan công an, như: Ông H.T.T (trú TP.Huế) tố bị lừa 8.490 triệu đồng, bà N.T.K.N (trú đường Trần Quang Khải, TP.Huế) tố bị lừa đảo 1.548 triệu đồng, ông V.Q.V (trú đường Phan Đăng Lưu, TP.Huế) tố bị lừa 2.840 triệu đồng, bà N.T.Đ (trú đường Nguyễn Du, TP.Huế) tố bị lừa 1.420 triệu đồng, bà L.T.K.N (trú đường Hải Triều, TP.Huế) tố bị lừa 2.400 triệu đồng, bà P.T.C (trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế) tố bị lừa 2.100 triệu đồng, bà L.T.P.T (trú đường Nhật Lệ, TP.Huế) tố bị lừa 300 triệu đồng, bà V.T.H.T (trú đường Nguyễn Du, TP.Huế) tố bị lừa 150 triệu đồng, bà L.T.C.N (trú đường Trần Lư, TP.Huế) tố bị lừa 150 triệu đồng…

Theo nội dung đơn của những người dân này, thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, ông Dũng và bà Linh đã vay mượn tiền của họ rồi chiếm đoạt. Lúc vay mượn tiền, vợ chồng ông Dũng thường lấy lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng và cam kết thời gian trả nợ nhưng sau đó không trả...

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Bị can Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng; đồng thời, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án.



Trước đó, ngày 18/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam thực hiện.



Như Dân Việt đã đưa tin: Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định, các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng còn có sự hỗ trợ, giúp sức của các cá nhân: Ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim.

Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Diễn biến mới vụ xét xử cựu nhà báo đe dọa doanh nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 1 cựu nhà báo về hành vi đe dọa, ép doanh nghiệp đưa tiền và 1 đồng phạm.

Cụ thể, sáng 6/9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã xét xử vụ "Cưỡng đoạt tài sản", liên quan đến 1 cựu nhà báo.

Theo đó, 2 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án là Nguyễn Ngọc Diệp (Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, cựu nhà báo) và Đinh Thị Vân (An Khánh, Hoài Đức, TP.Hà Nội, là lao động tự do).

Bị cáo Đinh Thị Vân (trái) và Nguyễn Ngọc Diệp. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại phiên tòa hôm nay, cả 2 bị cáo đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Phía luật sư bào chữa cho 2 bị cáo cũng đề nghị hoãn tòa vì vắng mặt 2 bị cáo.

Trước diễn biến này, Hội đồng xét xử tạm dừng xét xử để hội ý. Sau hội ý, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định hoãn tòa. Thời gian mở lại phiên tòa được ấn định vào ngày 20/9 tới đây.

Hội đồng xét xử cũng thông báo, đến ngày 20/9, nếu hai bị cáo tiếp tục vắng mặt thì Hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật".

Về diễn biến vụ án, cơ quan truy tố cáo buộc, Nguyễn Ngọc Diệp là cựu nhà báo, công tác ở một tạp chí.

Tháng 6/2021, Diệp lên mạng internet tìm thấy một số sai phạm về quảng cáo sản phẩm của công ty Đông Y Xứ Mường (trụ sở ở Hà Nội). Sau đó, Diệp nhờ Đinh Thị Vân đi tìm hiểu và thu thập thông tin về sai phạm của công ty Đông Y Xứ Mường.

Khi có thông tin, Vân chuyển lại cho Diệp để Diệp soạn công văn số 841 ngày 11/6/2021, dưới danh nghĩa cơ quan báo chí nơi Diệp công tác. Trong đó, công văn ghi gửi các cơ quan chức năng và nêu các sai phạm của công ty Đông Y Xứ Mường.

Ngày 12/6/2021, Nguyễn Ngọc Diệp nhắn tin và gửi các tài liệu gồm: Thẻ nhà báo; công văn số 841 của cơ quan báo chí; Thông báo của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội về việc đã tiếp nhận các vi phạm… đến chị Trần Thị L (trực hotline của công ty Đông Y Xứ Mường).

Sau đó, Diệp đe dọa, gây sức ép buộc chị L phải ký hợp đồng truyền thông với Tạp chí nơi Diệp làm, nếu không sẽ tiếp tục gửi thông tin sai phạm đến các cơ quan chức năng, hoặc đăng tải bài viết có nội dung xấu về công ty Đông Y Xứ Mường.

Chị L từ chối, không gặp Diệp. Dưới tác động của Diệp, đã có 2 bài viết được xuất bản liên quan đến sai phạm của Đông Y Xứ Mường.

Diệp gửi đường links 2 bài viết trên cho chị L yêu cầu gặp mặt để "xử lý" 2 bài viết. Ngày 9/7/2021, chị L đã yêu cầu nhân viên là chị Nguyễn Thị H đến gặp Diệp để "xử lý".

Tại đây, Diệp yêu cầu chị H phải ký hợp đồng truyền thông trị giá 35 triệu trong 1 năm với tạp chí, đồng thời đưa thêm 20 triệu đồng để gỡ nội dung 2 bài viết. Tổng số tiền Diệp yêu cầu đưa là 55 triệu đồng.

Sau đó, chị H đã đưa cho Diệp 37,5 triệu đồng vào ngày 15/7/2021. Diệp chuyển cho bị cáo Đinh Thị Vân số tiền 3,5 triệu đồng (tiền công khi đã đi thu thập thông tin về sai phạm).

Ngày 17/7/2021, khi Diệp đang nhận nốt số tiền 20 triệu đồng từ chị Nguyễn Thị H thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang. Vân khai đã nhiều lần đi thu thập thông tin sai phạm cho Diệp.

Một facebooker bị xử phạt về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/9, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan công an đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.N (SN 1979, trú tại KP.6, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) 7,5 triệu đồng.

N.T.N là chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Hoàng Nam"bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tài khoản Facebook "Nguyễn Hoàng Nam" bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: BTO - CACC

Kết quả điều tra xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận cho thấy, tài khoản Facebook "Nguyễn Hoàng Nam" đăng tải hình ảnh cắt ghép các các vị lãnh đạo cấp cao kèm nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, nhằm mục đích gây giảm sút niềm tin đối với đảng viên, tổ chức Đảng.

Qua quá trình làm việc với các cơ quan chức năng, đối tượng N.T.N nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.N về hành vi lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử" với mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo mọi công dân cần tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội. Các tổ chức, cá nhân được quyền tự do thể hiện chính kiến nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật, không được lợi dụng quyền này để làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân khác. Đặc biệt, nghiêm cấm việc đăng tải các thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước…