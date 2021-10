TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cháu bé bị bạn đánh đập tại trường mầm non

Cháu bé bị bạn đánh đập tại trường mầm non ở Bắc Giang



Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, sự việc cháu bé bị bạn đánh đập xảy ra tại điểm Trường mầm non tuổi thơ Vân Vũ (có địa chỉ tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Hình ảnh cháu bé ở Bắc Giang bị đánh đập dã man. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 24/10, phóng viên Dân Việt liên hệ qua điện thoại đến Trường mầm non tuổi thơ Vân Vũ nhưng không ai nghe máy.



Liên quan đến việc này, ông Thân Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) cho biết, chính quyền địa phương xác nhận có sự việc cháu bé bị bạn đánh ở Trường mầm non Vân Vũ và đang trong quá trình kiểm tra, xử lý.

"Chúng tôi đã yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường có tường trình và xin lỗi gia đình. Bên cạnh đó, địa phương đang xem xét điểm trông trẻ này, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Việt Yên cũng đã có ý kiến, kế hoạch kiểm tra, có thể sẽ đóng cửa nếu không đảm bảo chất lượng. Theo tường trình của hiệu trưởng, khoảng 11h trưa 23/10 khi không có giáo viên trông nên các bé tự đánh nhau. Đây là trường mầm non tư thục. Trong trường có khoảng 40 học sinh, cùng 10 giáo viên", ông Giang nói.

Theo vị lãnh đạo, chính quyền địa phương đã gặp gỡ gia đình cháu bé, gia đình các bạn trong lớp để tìm tiếng nói chung, các bên thống nhất giải quyết tình cảm.

Nghi phạm gây thảm án sát hại 3 người trong gia đình ở Bắc Giang đã sa lưới

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 17h ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu (SN 1974) là nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ruột khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn.



Đối tượng Trần Văn Hiếu đã bị bắt. (Nguồn: Tiền Phong)

Theo thông tin nhanh từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 17h ngày 24/10, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Lạng Giang truy bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu.



Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các tỉnh, TP phía Bắc để truy bắt đối tượng. Các đơn vị đang dẫn giải Trần Văn Hiếu về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra.

Theo cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 22/10, Trần Văn Hiếu đã sát hại ông Trần Đình Luật (SN 1949), bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) và chị Trần Thị Thảo (SN 1976), cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (là bố mẹ và em gái ruột của Hiếu).

Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng phương tiện là xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 98H5-2868.

Quảng Ngãi: Mưa ngập "ngoài sức tưởng tượng", 3 người dân bị nước cuốn mất tích

"Ngoài sức tưởng tượng, khó tin, chưa từng thấy…" là những gì mà người dân Quảng Ngãi nói về đợt mưa kỷ lục đã, đang diễn ra tại tỉnh này. Không chỉ nhà cửa, đường giao thông chìm trong biển nước, theo chính quyền Quảng Ngãi trong vòng 24 giờ qua, đã có ít nhất 3 người bị nước cuốn mất tích.

Nhiều nơi vẫn chưa thể đưa người dân di dời trước đó trở về lại nhà. (Ảnh: Nhiệt Băng)

Đến khoảng 11h ngày 24/10, sau hơn 2 ngày mưa dữ dội kéo dài, với lượng mưa có thời điểm được Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận vượt qua mốc lịch sử năm 2009, hiện các đợt mưa lớn ở tỉnh này vẫn chưa có dấu hiệm chấm dứt.



Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi Nhâm Xuân Sỹ xác nhận, tính ở thời điểm từ 19 giờ ngày 22/10 - 19 giờ ngày 23/10, lượng mưa tại khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi là 532 mm/24 giờ lớn hơn so với kỷ lục năm 2009 là 525mm/24 giờ; tại Trà Khúc đo được là 576 mm/24 giờ, còn năm 2009 là 518 mm/24 giờ, tương tự tại thị trấn Châu Ổ là 641 mm/24 giờ, cũng vượt xa kỷ lục năm 2009.

Vào rạng sáng 24/10, có 3 ngư dân, gồm Nguyễn Thái (25 tuổi), Nguyễn Tấn Nô và Bùi Đức Sự (cùng 14 tuổi), ở huyện Bình Sơn khi đang bơi thuyền thúng bất ngờ gặp dòng nước chảy xiết ở khu vực cửa biển Sa Cần, xã Bình Chánh, dẫn đến bị lật úp và nước cuốn mất tích.

Ngoài Quảng Ngãi, mưa lớn và ngập lụt cũng gây thiệt hại nhiều đến đường sá, tài sản... tại nhiều tỉnh, thành khác như Quảng Nam, Bình Định...

Hà Nội: Thẩm phán, Trưởng Công an huyện, thị trấn Quốc Oai dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 24/10, lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội, xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện 6 ca dương tính SARS-CoV-2. Đáng chú ý, các ca bệnh là cán bộ toà án, thư ký, thẩm phán công tác tại TAND huyện Quốc Oai, Trưởng Công an huyện Quốc Oai, Trưởng Công an thị trấn và Bí thư Đảng uỷ thị trấn Quốc Oai.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 30/9 vừa qua. (Ảnh: Gia Khiêm)

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là N.P.N. (SN 1981, ở Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) - bệnh nhân là cán bộ Toà án nhân dân (TAND) huyện Quốc Oai. Trường hợp thứ 2 là N.T.T. (SN 1984, ở Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) - bệnh nhân là thư ký TAND huyện Quốc Oai. Thứ 3, bệnh nhân N.H.T. (SN 1963, ở Sài Khê, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) - bệnh nhân là Thẩm phán TAND huyện Quốc Oai.



Trường hợp thứ 4 là P.D.M. (SN 1966) - Trưởng Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội). Trường hợp thứ 5 là T.Q.V. (SN 1979, Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội) - Trưởng Công an thị trấn Quốc Oai. Thứ 6, bệnh nhân N.Đ.Đ. (SN 1977, ở thị trấn Quốc Oai, Hà Nội), Bí thư Đảng uỷ thị trấn Quốc Oai.

Ngày 23/10, các trường hợp trên được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/10 có kết quả khẳng định PCR do CDC Hà Nội thực hiện.