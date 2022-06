Chủ tịch xã bị "đánh ghen" tại công sở

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/6, thông tin từ Huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tiến hành đình chỉ công tác ông Trương Văn G. - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, để xác minh, làm rõ vụ việc lùm xùm "quan hệ không trong sáng" xảy ra ở địa phương.

Theo đại diện Đảng ủy xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, đơn vị cũng đã có báo cáo ban đầu đến huyện Thạch Thành về vụ việc liên quan đến ông Trương Văn G. - Chủ tịch UBND xã.

Huyện Thạch Thành cũng đã đình chỉ công tác đối với ông G. để xác minh, làm rõ vụ việc có hay không “quan hệ không trong sáng” với một nữ cán bộ cấp dưới. Thời gian đình chỉ là 15 ngày.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã được giao điều hành UBND xã Thành Mỹ trong thời gian ông G. bị đình chỉ công tác.

Công sở xã Thành Mỹ, nơi ông G. bị "đánh ghen" ngay tại phòng làm việc. Nguồn: Người Lao Động

Sáng 14/6, ông Trương Hồng Duân, Bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, UBND huyện Thạch Thành vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trương Văn G., Chủ tịch UBND xã này, để cơ quan chức năng làm rõ sự việc ông G. bị "đánh ghen" ngay tại UBND xã.

Theo ông Duân, chiều 12/6, sau khi đi chỉ đạo xong cuộc họp chi bộ, ông Trương Văn G., Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, về nghỉ tại phòng làm việc. Lúc này, gia đình bà T.T.H. (Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ) kéo tới phòng của ông G. để "đánh ghen" vì cho rằng ông G. và bà H. có quan hệ "không trong sáng" với nhau tại trụ sở UBND xã.

"Hôm đó là ngày nghỉ nên tôi không có ở công sở, nhưng với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy xã, khi nghe thông tin ồn ào đã chỉ đạo Công an xã lập biên bản sự việc báo cáo huyện. Hiện ông G. đã bị đình chỉ 15 ngày (từ ngày 13/6) để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ", ông Duân nói.

Cũng theo ông Duân, thời điểm người nhà bà H. kéo tới công sở xã "đánh ghen", ông G. và bà H. đang có mặt ở công sở. "Thời điểm đó họ có ở trong phòng với nhau hay không thì tôi cũng chưa rõ", ông Duân thông tin thêm.

Vụ cô gái 16 tuổi vào TP.HCM tìm việc rồi mất tích: Số điện thoại lạ gọi, nhắn tin đòi 70 triệu đồng tiền chuộc

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 14/6, ông Nguyễn Văn Hương, cha ruột của Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) khẳng định, con gái mình vẫn còn ở Việt Nam. Hiện ông vẫn đang đi tìm kiếm.

Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) mất tích khi nghe lời người lạ vào TP.HCM làm việc. Ảnh: BT

Ngoài ra, ông Hương cho biết, mới đây 1 số điện thoại lạ gọi điện cho gia đình và nhắn tin, yêu cầu gia đình đưa 70 triệu đồng tiền chuộc.



Sau khi ông Hương trình bày hoàn cảnh gia đình, người này đồng ý giá 20 triệu đồng, sau đó lại đổi ý thành 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó ông Hương gọi lại số này thì không liên lạc được. Hiện tại, gia đình ông Hương đang đến cơ quan công an để trình báo về vụ việc trên.

Chiều 14/6, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tìm kiếm thiếu nữ Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu) bị mất liên lạc với gia đình 1 tuần qua.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 13/6, chị Nguyễn Thị Vân (chị ruột Nguyễn Thị Thu Ngọc, sinh năm 1985, trú tai xã Tuyết Diêm, huyện Xuân Bình, tỉnh Phú Yên) cho biết: Ngọc có liên lạc với chị Vân thông qua Facebook, hiện tại đang ở Campuchia và có công việc ổn định, Ngọc không nói rõ công việc gì. "Gia đình chúng tôi hết sức lo lắng và đang tìm cách để đưa Ngọc trở về nhà", chị Vân nói.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Long An: Bắt tạm giam người tình của mẹ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/6, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích.

Khu nhà trọ nơi bé L.T.P bị người tình của mẹ bạo hành dẫn đến tử vong. Ảnh: Thiên Long

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đã có đủ tài liệu chứng minh nghi phạm Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) đã đánh cháu bé L.T.P tử vong, đồng thời khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.



Trước đó, sáng 2/6, anh L.T.N.T (26 tuổi, ngụ TP.Tân An) nhận thông tin, con anh trai anh là cháu L.T.P (18 tháng tuổi) sống với mẹ đã tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bến Lức. Khi vào khoa Cấp cứu trên cơ thể có nhiều vết chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tái tay chân... nghi bị bạo hành gây ra cái chết.



Theo anh T, anh và L.D.T.H (mẹ cháu P) chung sống với nhau 6 năm hai người đã có 2 con. Hơn 1 năm nay, cả hai thuận tình ly hôn. Anh T nuôi con gái lớn, còn chị H đem theo bé P lên huyện Bến Lức sinh sống.

Chị H đang làm công nhân cho công ty trên địa bàn huyện, gần hai tháng nay chị H có quen với thanh niên khoảng 30 tuổi, sau đó họ ở chung như vợ chồng ở tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Theo Cơ quan CSĐT huyện Bến Lức, hiện vụ việc đang được khẩn trương làm rõ để xem xét người mẹ ruột có đồng phạm trong vụ án này với người tình hay không, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý hình sự.

Nghi án nữ sinh 22 tuổi bị người yêu cũ đánh tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đang điều tra vụ chị Đ.T.K.L (SN 2000, ở Lào Cai) bị tử vong ngày 27/3. Sự việc xảy ra gần 3 tháng nhưng do chưa có kết quả giám định nên cảnh sát chưa có các quyết định tố tụng với nghi phạm.

Theo gia đình, chị L là sinh viên năm cuối một học viện và từ đầu năm 2021 có quan hệ tình cảm với một thanh niên tên T (SN 1992). Tuy nhiên, 2 người thường xảy ra cãi vã, chị L còn bị người yêu mắng chửi. Anh ta còn có dấu hiệu "bắt cá 2 tay" nên sau đó chị L quyết định chia tay.

Hình ảnh nạn nhân khi phải cấp cứu. Ảnh: NVCC

Ngày 15/3, cô nữ sinh bị T ép về Lào Cai và ngay hôm sau phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương, bầm tím giống với bị đánh đập, hành hạ. Chị L sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng đã tử vong vào ngày 27/3.

Gia đình chị L cho hay, T sau đó bị triệu tập nhưng "được ra về"; người nhà anh ta đến gặp họ, mong được làm đơn bãi nại. Đến nay, sự việc diễn ra 3 tháng nhưng T "vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật".

Trong vụ việc, phía cảnh sát cho hay T là nghi phạm và sẽ bị xử lý ngay khi có kết luận nguyên nhân chị L tử vong bởi đây là căn cứ quan trọng xác định tính chất, hành vi của anh ta.

Bất ngờ dung nhan thật của "hot girl" bị khởi tố vì mua bán ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (sinh năm 1992, ở Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (sinh năm 1996, ở Long Biên, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ảnh Phạm Thị Hằng khi bị bắt và trên mạng xã hội. Nguồn: Người Lao Động

Khoảng 20h30 ngày 2/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang - Cửa Nam đã bắt quả tang Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 4 viên ma túy tổng hợp và 3,366 gram ketamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gram MDMA.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định.