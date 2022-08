Thông tin mới nhất về vụ 3 cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin ban đầu từ UBND quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội), khoảng 13h hôm nay (1/8), tại số nhà 231 Quan Hoa đã xuất hiện đám cháy. Sau khi nhận được điện thoại báo cháy, cơ quan chức năng đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Đến 14h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang tạm ngưng hoạt động để sửa chữa.

Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong lúc di chuyển lên phía tầng trên quán karaoke để chữa cháy và cứu hộ.

Cụ thể, theo báo cáo từ phía hồi 13h06 ngày 1/8, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy nên đã điều 2 xe chữa cháy Công an quận Cầu Giấy xuống hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến 14h16 cùng ngày, lực lượng báo về xin chi viện 1 xe thang và 1 xe chữa cháy. Trung tâm thông tin chỉ huy đã chi viện 2 xe chữa cháy Công an quận Đống Đa xuống hiện trường. Đến 15h28, lực lượng báo về có 3 nạn nhân đã tử vong. Xác định ban đầu, cháy tại quán Karaoke ISIS 231 bờ sông Quan Hoa do sửa chữa, hàn xì bị cháy.

Quá trình chữa cháy, Tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy gồm 3 đồng chí Đ.A.Q, Đội trưởng, đồng chí Đ.Đ.V, N.Đ.Ph đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra. Một lúc sau, lực lượng chức năng vào và phát hiện 3 đồng chí đã hy sinh do hết dưỡng khí.

Xe cứu thương tiếp cận hiện trường vụ cháy vụ cháy quán karaoke. Clip: PH



Đám cháy xảy ra tại số nhà 231 Quan Hoa. Ảnh: VN

Cơ quan chức năng đã điều khoảng 5 phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy.

Các xe cứu hỏa được điều đến hiện trường. Ảnh: VN

Khoảng 16h50, theo ghi nhận của Dân Việt, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực cách hiện trường vài chục mét để phục vụ việc cứu hộ, cứu nạn tại đám cháy.

Cảnh sát phong tỏa khu vực gần hiện trường để điều tra vụ việc, người dân được hướng dẫn di chuyển hướng khác. Ảnh: VN

Các cảnh sát liên tục ra vào khu vực chữa cháy. Các xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chỉ huy chữa cháy cũng có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Các xe cứu thương cũng được điều đến hiện trường vụ hỏa hoạn ở 231 Quan Hoa. Ảnh: VN

Cũng theo quan sát của Dân Việt, lực lượng quân đội cũng đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng quân đội cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: PH

Đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế là cán bộ trại giam có tâm lý bất thường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/8, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba, TP.Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khen thưởng đột xuất 4 tập thể và 9 các nhân đã có có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng. Ảnh: Minh Hiếu

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã báo cáo về việc bắt giữ đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) - đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP.Huế vào trưa 31/7.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ngô Văn Quốc là cán bộ công an làm việc tại Trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế). Đối tượng này có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế báo cáo tại buổi lễ khen thưởng. Ảnh: Minh Hiếu

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao thành tích của lực lượng tham gia phá án. Theo ông Nguyễn Văn Phương, đây được xem là vụ án rất nghiêm trọng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng phá án. Điều này thể hiện được sự sẵn sàng, chuyên nghiệp, chiến đấu dũng cảm, mưu trí trong phòng chống tội phạm của lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khen thưởng đột xuất 4 tập thể và 9 cá nhân vì đã có có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng Ngô Văn Quốc.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngô Văn Quốc là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền. Ảnh: NDCC.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 31/7, đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, TP.Huế. Tại đây, Quốc nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Tiếp đó, Quốc đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường.

Tiệm vàng Thái Lợi - một trong 2 tiệm vàng ở Huế bị Ngô Văn Quốc nổ súng cướp đi rất nhiều vàng. Ảnh: N.L.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực Công viên Trịnh Công Sơn.

Lúc này, đối tượng Quốc có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và một số cán bộ công an khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng buông súng. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Siêu trộm đột nhập nhà dân “khoắng” 1,7 tỷ đồng trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ siêu trộm Đào Quang Linh (SN 1987, trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản, với tang vật khoảng 1,7 tỷ đồng.

Siêu trộm Đào Quang Linh. Ảnh: M.H

Trước đó, vào chiều 27/7, sau khi rút số tiền 7 tỷ đồng ở ngân hàng, anh M.T (trú tại đường Thanh Hải, phường Thủy Xuân, TP.Huế) cùng vợ đi xe máy đem số tiền về nhà. Số tiền này được anh T chia ra trong 3 túi nylon và đặt trong phòng ngủ tầng 1 nhưng lại không khóa cửa, không có người trông coi.

Đến khoảng 6 giờ 15 ngày 28/7, vợ anh T mới phát hiện bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 1 túi nylon màu đen, bên trong có khoảng 1,7 tỷ đồng nên đã trình báo cơ quan công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và hình ảnh trích xuất từ camera, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhanh chóng đối tượng gây ra vụ trộm là Đào Quang Linh. Linh là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 26/3/2022.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Linh tỏ ra ngoan cố, lì lợm, tìm mọi cách quanh co chối tội, nhưng sau đó phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Linh, vào khoảng 0 giờ 10 ngày 28/7, y thuê xe taxi chở đến đường Lê Ngô Cát, sau đó y xuống xe, đi bộ theo hướng đường Thanh Hải mới mục đích tìm sơ hở của nhà dân để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 1 giờ 15, Linh đột nhập vào nhà một người dân ở số 42B đường Thanh Hải lấy trộm 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay. Tiếp đó, Linh đột nhập vào nhà anh T lấy trộm số tiền 1,7 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Số tiền trộm cắp được, Linh đưa đến về nhà mẹ ruột tại đường Nguyễn Hữu Dật để cất giấu.

Nhốt vợ chồng con nợ vào phòng ngủ để đánh đập, bắt ký cam kết

Như Dân Việt đã thông tin: Nguyễn Trường Quân (SN 1992, ở TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị Công an TP.Lào Cai bắt ngày 30/7 để điều tra hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Trước đó, ngày 29/7, cảnh sát nhận đơn tố giác của anh H (SN 1998) về việc vợ chồng anh có vay tiền của Nguyễn Trường Quân. Do không trả đúng hẹn, tối 28/7, hai người bị Quân và bạn đe dọa, ép vào buồng ngủ của anh ta.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Trường Quân. Ảnh: CACC

Tại đây, Quân đánh đập, gây thương tích cho anh H và bắt vợ chồng anh phải ký cam kết trả đúng hạn rồi mới cho về.

Sau khi anh H tố giác, công an triệu tập Quân và đồng phạm lên làm việc và nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đã áp dụng lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Quân.

Bắt kẻ chuyên đập kính ô tô, bám theo người đi ra từ ngân hàng để trộm cắp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/8, Công an Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam đối với Lê Minh Nguyên Châu (SN 1978, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 28/7, tổ tuần tra phòng chống tội phạm của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng tuần tra đến đoạn đường ngã ba Lý Thái Tông - Phan Phu Tiên thì phát hiện một đối tượng nam giới đang đập vỡ kính xe bên phụ xe ô tô Mazda BKS: 43C-149.XX đang đỗ ở lề đường trước số nhà 50 Phan Phu Tiên (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) nên tiến hành khống chế và đưa đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Qua làm việc xác định lai lịch đối tượng là Lê Minh Nguyên Châu.

Đối tượng Lê Minh Nguyên Châu. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, Châu khai nhận hai vụ đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thanh Khê với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 13 triệu đồng và 170USD.

Đối tượng khai thường nhắm vào những người đi từ ngân hàng đi ra, có cầm theo túi xách, ví tiền thì Châu chạy xe máy bám theo. Trong đó, vụ thứ nhất xảy ra khoảng 15h ngày 21/6 tại khu vực đường Kỳ Đồng (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) và vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 27/6 tại trước số nhà 810 Trần Cao Vân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Châu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Châu mang tính chất liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, có dấu hiệu tiếp tục phạm tội.

Châu là đối tượng từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, có nhân thân xấu. Vào năm 1999, đối tượng này bị TAND TP.Đà Nẵng xử phạt 24 tháng tù treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện Công an quận Thanh Khê đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.