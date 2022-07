TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Táo tợn nổ súng cướp tiệm vàng; bé 1 tuổi bị bịt miệng bằng băng keo, hành hạ

Công an Thừa Thiên-Huế thông tin vụ nổ súng cướp tiệm vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, vào khoảng 12h30 ngày 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba. Tại đây, đối tượng nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng.

Lực lượng công an bắt giữ được đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế. Ảnh: CTV

Tiếp đó, đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

`Đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế mặc trang phục giống công an. Ảnh: NDCC

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực Công viên Trịnh Công Sơn.

Lúc này, đối tượng có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và một số cán bộ công an khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng buông súng. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Danh tính đối tượng được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ bé 1 tuổi bị bịt miệng bằng băng keo, hành hạ: Sức khỏe cháu bé hiện thế nào?

Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng dùng băng keo bịt miệng, buộc chân, đánh cháu bé 1 tuổi (quê Hà Tĩnh). Phía bệnh viện nơi cháu đang điều trị cũng thông tin bước đầu về sức khỏe của nạn nhân.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 28/7, Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.Tr (SN 2021, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ.

Hoàng Thế Vũ và vợ là Đoàn Diệu Linh hiện đang bị Công an quận Đống Đa tạm giữ hình sự để điều tra vụ việc liên quan đến cháu bé nghi bị bạo hành. Ảnh: CACC

Qua điều tra, sơ bộ xác định, ngày 21/7, mẹ cháu Tr là chị Lê Thị Lan H (SN 1994, Đức Thọ, Hà Tĩnh) thuê Đoàn Diệu Linh (SN 1996, phường Chùa Thông, TX.Sơn Tây) trông cháu Tr với giá 3.000.000 đồng/tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên (quận Đống Đa) để đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Trong quá trình trông cháu Tr, do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ (SN 1994, Vạn Thắng, Ba Vì, chồng của Linh) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng cháu Tr.

Bé gái hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: CT

Đến ngày 26/7, thấy cháu Tr mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Cơ quan công an ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã tiến hành làm việc với các bên liên quan, xác minh, làm rõ vụ việc. Nhà chức trách sau đó đã tạm giữ hình sự cặp vợ chồng trên để điều tra.

Về sức khỏe của cháu bé, ở diễn biến mới nhất, thông tin từ đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 26/7, Khoa Cấp cứu chống độc tiếp nhận trường hợp bé gái 18 tháng tuổi bị sốt cao cùng với nhiều vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông.

Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. "Hiện bệnh nhi đã được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi, điều trị" - đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin.

Thông tin mới vụ vợ cầm dao đâm chết chồng ở Tiền Giang

Nguyễn Thị Thúy Hằng (44 tuổi, tự Ô, ngụ Thừa Thiên Huế) tạm trú khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy bị bắt để điều tra làm rõ về hành vi cầm dao giết chồng. Ảnh: Thiên Long

Sáng 31/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (44 tuổi, tự Ô, ngụ Thừa Thiên Huế) tạm trú khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Như Dân Việt đã đưa tin, ông Đặng Hải Triều (tự Bằng, 54 tuổi, tạm trú khu nhà trọ ở phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tử vong trên đường cấp cứu do bị vợ dùng dao đâm trúng đùi gây đứt động mạch chủ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/7, ông Triều được cho là mâu thuẫn với vợ của mình là bà Ô (44 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, sống chung nhà trọ) ở trong phòng. Sau đó, ông Triều đi ra trước sân.



Lúc này, bà Ô cầm con dao chạy nhào đến đâm trúng vào bên đùi ông Triều làm nạn nhân té gục ngay gần hàng rào.

Khi đó, có một thanh niên ở chung dãy nhà trọ nhìn thấy chạy ra, ông Triều cố gắng kêu lên nhờ đưa giúp đi cấp cứu do máu ra nhiều quá. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, nạn nhân đã tử vong do đứt động mạch chủ.

Lái xe liên quan vụ nữ sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông ở Ninh Thuận lên tiếng

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt sáng 31/7, ông Hoàng Văn Minh - lái xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) tử vong cho biết, hiện ông đang ở đơn vị và không tiếp xúc với ai.

Ông Minh cho biết, mọi chuyện sẽ có pháp luật xử lý nên xin không phát biểu gì trong thời điểm này.

Ông Hoàng Văn Minh xuống xe tại hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 28/6 khiến nữ sinh tử vong. Ảnh cắt từ clip

"Tôi không muốn phát ngôn lúc này vì mọi thứ đều có pháp luật xử lý. Đôi khi có những người lợi dụng truyền thông để thế này thế kia...", ông Minh nói.

Khi PV đặt câu hỏi về việc có muốn nói gì với gia đình nạn nhân hay không, ông Minh cho biết "đó là phương diện cá nhân của ông và sẽ nói với gia đình nạn nhân sau".

Liên quan đến vụ việc nói trên, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh đã tử vong cho biết, gia đình đã làm đơn gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận từ (gửi ngày 13/7) để yêu cầu sao lục hồ sơ bệnh án của con gái ông. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ bệnh viện.

"Trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục làm việc với các ngành chức năng để giải quyết vụ việc", ông Hùng nói.

Trước đó, thông với báo chí, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hồ sơ bệnh án nói trên là mật, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, gia đình nạn nhân rất bất ngờ và bức xúc khi được Cơ quan CSĐT thông báo về kết quả nồng độ cồn trong máu của con gái minh khi xảy ra tai nạn là 0,79mg/100ml máu.

"Công an cho tôi xem kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu. Phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định, bác sĩ Nguyễn Hà, bác sĩ Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải, đóng dấu treo Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận...", ông Hùng bức xúc trình bày.

Được biết, sáng hôm xảy ra vụ tại nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, nữ sinh Hồ Hoàng Anh đang ở trường để làm thục tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác, sau đó xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Liên quan đến vụ việc nói trên, ông Hùng cho biết, sau cái chết của con gái, gia đình lái xe gây tai nạn có đến để xin gặp đồng thời mong muốn hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng để lo hậu sự, nhưng gia đình ông Hùng không nhận.

"Sự việc quá bất ngờ, con tôi chết là mất mát quá lớn. Gia đình chỉ có nguyện vọng duy nhất là pháp luật vào cuộc xử lý đúng theo quy định...", ông Hùng nói.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 28/6, em Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào cây trụ điện đường nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BKS 85A - 074.07) do ông Hoàng Văn Minh (SN 1986) điều khiển. Ông Minh là quân nhân đóng quân tại sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm chuyển sang Cơ quan điều tra Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến nay, cơ quan điều tra cũng đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông, đồng thời phát thông báo tìm nhân chứng cung cấp thông tin để điều tra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Đặng Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (CDC Cà Mau) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng với hành vi trên, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 bị can gồm: Hồ Quang Nhu - Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, CDC Cà Mau; Lê Ngọc Định - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Cà Mau. Ảnh: Hoàng Giang

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021, Sở Y tế, CDC Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện 11 gói thầu mua kít xét nghiệm Covid-19, máy tách chiết DNA/RNA tự động, hóa chất, sinh phẩm và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á) với số tiền hơn 49 tỷ đồng.

Theo đó, Sở Y tế mua kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác), dẫn đến thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng; còn lại gói thầu 40.000 kít chưa thanh quyết toán.

Cũng theo kết quả điều tra, CDC Cà Mau mua kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á cao hơn so với giá của chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác), dẫn đến thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, Lê Ngọc Định, Đặng Hải Đăng và Hồ Quang Nhu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu "không bảo đảm công bằng, minh bạch", vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 12,4 tỷ đồng.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của 3 bị can nêu trên.