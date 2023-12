TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô dâu bị chém trọng thương trong ngày cưới; cháy nhà, 3 mẹ con chết thương tâm

Cô dâu bị chém trọng thương trong ngày cưới ở Thái Bình: Nghi phạm là người yêu cũ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/12, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đông Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cô dâu bị chém trọng thương trong ngày cưới.

Cô dâu bị chém trọng thương trong ngày cưới ở Thái Bình, nghi phạm là người yêu cũ. Ảnh: MXH

Theo đó, khoảng gần 8 giờ sáng 24/12, tại thôn Minh Châu (xã Đông Quan), khi nhà chị H.T.H (23 tuổi, xã Đông Quan) đang tổ chức đám cưới thì Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi, Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) bất ngờ có mặt, chém trọng thương cô dâu H.T.H.

Dũng ngay sau đó đã bị khống chế giao cho cơ quan công an; chị H được đưa đi cấp cứu.

Được biết, Dũng là người yêu cũ của cô dâu H.T.H.

Cháy nhà, 3 mẹ con tử vong thương tâm ở Vĩnh Phúc

Như Dân Việt đã đưa tin: Vào khoảng hơn 3 giờ ngày 24/12, xảy ra vụ cháy nhà, 3 mẹ con tử vong thương tâm, tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ cháy nhà, 3 mẹ con tử vong thương tâm. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Thông tin về vụ cháy nhà, 3 mẹ con tử vong thương tâm, ông Lê Kim Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thổ Tang cho biết: Nguyên nhân ban đầu, vụ cháy xuất phát từ phòng khách tầng một nhà anh Thân Văn Nghị (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang). Đây là nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư. Khi xảy ra cháy, bố đẻ anh Nghị là ông Thân Văn Lợi (sinh năm 1969) ngủ ở tầng 1; vợ chồng anh Nghị và hai con ngủ trên gác xép.

Phát hiện đám cháy, hàng xóm đã khẩn trương cùng gia đình dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương huy động người, phương tiện đến dập lửa, chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo Công an thị trấn Thổ Tang, khi phát hiện đám cháy, anh Nghị gọi bố dậy, lấy bình cứu hỏa đặt tại tầng 1 ngôi nhà để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập được nên anh Nghị mở cửa trước chạy ra ngoài đường hô hào hàng xóm đến dập lửa.

Khi mọi người đến dập lửa, gia đình nạn nhân cho biết, những người trong nhà đã thoát ra ngoài. Do đó mọi người chỉ tập trung chữa cháy tại tầng 1, không lên tầng trên kiểm tra. Khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng công an kiểm tra hiện trường thì phát hiện có 3 thi thể trên gác xép tầng 2.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ba nạn nhân trong vụ hỏa hoạn gồm: chị Nguyễn Thị Thanh H. (sinh năm 1997), vợ anh Nghị; hai cháu Thân Hoàng V. (sinh năm 2017) và Thân Khả N. (sinh năm 2020) là con của anh Nghị.

Đến khoảng 6 giờ ngày 24/12, thi thể của ba nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường để khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phát hiện Phó phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tử vong tại nơi làm việc

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân việc ông L.V.Đ (SN 1983), Phó phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá tử vong trong phòng làm việctử vong tại nơi làm việc

Được biết, người nhà đã tìm kiếm ông Đ từ ngày hôm trước do ông đi làm không về, đồng thời cho biết gần đây ông Đ thường xuyên mất ngủ. Đến 13h20 ngày 24/12, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát hiện ông Đ (tầng 4).

Trước đó, sáng 11/12, cũng tại TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau), nhân viên vào phòng làm việc của ông T.T.H, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau để quét dọn, phát hiện ông này tử vong trong phòng.

Hình ảnh từ camera an ninh cơ quan ghi lại, lúc 18h30 ngày 10/12, ông H vào cơ quan cho đến khi phát hiện tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường xác minh, làm rõ thông tin sự việc.

Cơ quan chức năng xác định trên người ông H có 13 vết thương ở vùng bụng và ngực, bên cạnh có bức thư tuyệt mệnh với lời nhắn xin lỗi vợ, con, thân hữu và căn dặn được hoả thiêu, đem tro cốt gửi vào chùa.

4 nhân viên tư vấn, sale, cộng tác viên của một công ty tài chính bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 11, TP.HCM cho biết vừa khám phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.



4 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thành Tân (SN 1979, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), Quãng Thị Phương Uyên (SN 2000, quê Ninh Thuận), Mai Khánh Duy (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Xuân Bách (SN 1996, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

4 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, 4 đối tượng là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và cộng tác viên của một công ty tài chính.

Lợi dụng các bị hại là người già ít hiểu biết và cần vay tiền nên các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dụ dỗ ký hợp đồng vay tiền online cao hơn (40-50 triệu đồng) số tiền cần vay.

Sau đó, nhóm này đưa các nạn nhân đến cửa hàng Thế Giới Di Động hoặc Điện Máy Xanh rút tiền giải ngân, các đối tượng cho bị hại ký hợp đồng giả (giả vờ trả tiền dư lại cho công ty tài chính) để đưa tiền chênh lệch cho các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản rồi cắt liên lạc.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện khoảng 10 vụ. Hiện Công an quận 11 đã xác định được 4 vụ xảy ra ở địa bàn quận 11, huyện Bình Chánh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai, các vụ khác còn lại các đối tượng không nhớ rõ.

Công an quận 11 thông báo Phòng PC02 Công an TP.HCM và Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức có vụ việc nghi vấn đến các đối tượng thì phối hợp cùng Công an quận 11 đấu tranh làm rõ.

Đồng thời, Công an quận 11 cũng thông báo, những ai là nạn nhân của 4 đối tượng này, hãy đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 11 để trình báo.

Dốc toàn lực tìm kiếm 5 ngư dân Phú Yên mất tích trong thời tiết xấu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/12, nguồn tin từ lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, các lực lượng địa phương đang phối hợp với các lực lượng Bộ đội biên phòng và tiếp tục theo dõi tìm kiếm 5 ngư dân của Phú Yên mất tích.

Lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh cho biết thêm, vị trí, khu vực 5 ngư dân Phú Yên mất tích cách Mũi Đôi, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh khoảng 5km. Ngay sau khi nhận thông tin 5 ngư dân mất tích, địa phương đã thông báo cho các thôn, đảo trên địa bàn nếu có thông tin hoặc diễn biến thì báo cho địa phương.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 24/12, ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV - cho biết, đơn vị vẫn đang xử lý vụ việc, cũng như hỗ trợ các lực lượng ngoài hiện trường, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 5 ngư dân Phú Yên mất tích.

Chủ tàu Trần Văn Hiệp kể lại cuộc gọi cầu cứu của thuyền trưởng Lợi. Ảnh: Minh Hằng

Được biết, trong đêm 23 và sáng 24/12, mặc dù thời tiết trên vùng biển Khánh Hòa diễn biến xấu, sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nhưng tàu Cảnh sát biển 8005 (Vùng Cảnh sát biển 3) và các lực lượng vẫn đang triển khai các hoạt động tìm kiếm.

Hiện tại, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích. 5 người mất tích gồm: Thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi (sinh năm 1995); 4 thuyền viên là Huỳnh Tấn Tuyển (sinh năm 1988), Trần Trọng Quyền (sinh năm 1996), Hà Quốc Cường (sinh năm 1997) và Hồ Quốc Dũng (sinh năm 2003).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 22/12, Đồn Biên phòng Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nhận được tin báo từ ông Trần Văn Hiệp (sinh năm 1972, ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), tàu cá PY-96126 TS gặp đợt sóng lớn, bị phá nước tại vùng biển phía đông Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đến rạng sáng 23/12, tàu này mất liên lạc hoàn toàn, trên tàu có 5 ngư dân.