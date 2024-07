TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Quay lén nữ thuê trọ bằng camera giấu trong ổ điện; phá đường dây cá độ 500 tỷ đồng

Cảnh sát hình sự vào cuộc vụ camera giấu kín trong ổ điện lắp tại phòng trọ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ phát hiện camera giấu kín quay lén tại phòng trọ ở phường Nghĩa Đô, chiều 3/7, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ tiến hành xác minh.

Camera giấu kín trong phòng trọ ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) bị phát hiện. Ảnh: Đ.X.

Theo cơ quan chức năng, trưa 2/7, Công an phường Nghĩa Đô nhận được đơn trình báo từ chị N.T.T.H. (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) về việc phát hiện ổ điện tại khu vực nhà tắm trong phòng trọ có gắn camera giấu kín, ghi hình trộm.

Nhận đơn trình báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, thu thập thông tin và thu giữ tang vật liên quan.

Tại khu vực phòng tắm nằm trong phòng trọ mà chị H. thuê ở tầng 3, lực lượng chức năng ghi nhận ổ điện đã bị gắn camera giấu kín một cách tinh vi.

Chị H. cho biết, chị đã sinh sống tại đây được khoảng 6 tháng. Sự việc khiến cô gái sợ hãi về việc lộ lọt các hình ảnh nhạy cảm của cá nhân.

Nhà chức trách đã triệu tập các bên liên quan để xác minh, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra để ngăn chặn việc lộ lọt hình ảnh từ dữ liệu chiếc camera ra bên ngoài.

Cách đây vài tháng, tại quận Hà Đông (Hà Nội), một nữ sinh thuê trọ cũng phát hiện camera giấu kín trong nhà tắm. Sau khi sự việc bị phát hiện, ông N. (chủ nhà trọ ở phường Yên Nghĩa) cũng đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng do lắp đặt camera trong phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5.

Tại cơ quan công an, ông N. khai sau khi quay lén các khách nữ thuê trọ tắm, ông thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera. Người đàn ông này cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội những hình ảnh, video trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an quận Hà Đông xác định hành vi của ông N. chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã đề xuất UBND quận Hà Đông xử phạt hành chính về hành vi Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác, theo điểm c, khoản 2, Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ 500 tỷ đồng mùa EURO

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Cao Đình Hùng (33 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu, có hành vi tổ chức đánh bạc qua website bong88.com.

Đối tượng Cao Đình Hùng. Ảnh: CAND.

Ngày 1/7, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động); Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa) và công an các địa phương đồng loạt khám xét khẩn cấp, triệu tập, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có Cao Đình Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai đã sử dụng tài khoản cấp siêu tổng đại lý (super master) DZxx cùng 18 đối tượng khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản để cá độ nhiều trận đấu bóng đá ở các giải khác nhau.

Đặc biệt, tại giải EURO 2024 và Copa America đang diễn ra, các đối tượng đã cá độ với số tiền nhiều triệu đồng/trận.

Theo lời khai của Hùng, các đối tượng cầm đầu sẽ trả tiền cá độ thắng, thua vào mỗi thứ Hai hàng tuần bằng tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Bộ Công an xác định, thời điểm Hùng bị bắt, tài khoản siêu tổng đại lý DZxx ghi nhận từ tháng 2 đến tháng 7, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc là khoảng 500 tỷ đồng.

Bắt giữ nghi phạm thực hiện nhiều vụ dâm ô trẻ em

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ người đàn ông thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em để điều tra, xử lý.

Đối tượng T.V.V. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào đầu tháng 4/2024, trên địa bàn huyện Hòa Vang liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi, đối tượng nghi vấn là nam thanh niên điều khiển xe máy.

Theo thông tin từ một số gia đình bị hại, nghi phạm này là người đàn ông, thường chạy xe máy đến một số địa phương của huyện Hòa Vang, lợi dụng những trẻ em gái chơi một mình ở những địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường, nạn nhân là trẻ em, vì sợ hãi nên không nhận diện được nghi phạm cũng như biển kiểm soát xe.

Sau khi nhận được thông tin và xác định tính chất nguy hiểm của nghi phạm, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang xác lập chuyên án, tập trung lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau hơn 2 tháng xác lập chuyên án, các trình sát xác định nghi phạm là T.V.V (40 tuổi, trú Thái Cẩm, Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam). Đến ngày 2/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang thực hiện lệnh bắt giữ V. để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, bước đầu V. thừa nhận đã thực hiện 2 vụ dâm ô với trẻ em trên địa bàn huyện Hòa Vang và nhiều vụ trên địa bàn khác.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý V. theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà ở TP.HCM bị bắt về tội Tham ô tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà về tội Tham ô tài sản.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Ông Đinh Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà. Ảnh: HDTC.

Ông Đinh Chí Minh là anh ruột của ông Đinh Trường Chinh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC).

Sau khi "đại gia" Đinh Trường Chinh bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam vào cuối năm 2023, Công ty HDTC thay đổi người lãnh đạo là ông Đinh Chí Minh. Ông Minh bị cáo buộc nâng khống hợp đồng, chiếm đoạt tiền của công ty.

Ngoài ông Minh, 3 người khác cũng bị Công an TP.HCM khởi tố về tội danh trên. Ngoài ra, ông Đinh Trường Chinh (đã bị bắt trước đó) bị khởi tố tổ sung tội Tham ô tài sản.

Công ty HDTC tiền thân là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà - đây là công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO).

Cuối năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà thành Công ty HDTC.

Người mua đất kéo đến Công ty HDTC để đòi quyền lợi. Ảnh: B.T.

Trong đó, UBND TP.HCM giữ 30% vốn điều lệ, do ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty HDTC đã bỏ lơ không thực hiện các hợp đồng bán nền mà công ty tiền thân đã giao kết với khách hàng từ hàng chục năm trước, thậm chí nhiều nền đất đã được bán cho khách hàng khác, khiến nhiều người mua cầu cứu, tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng.

Trước đó, cuối năm 10/2023, ông Đinh Trường Chinh (với vai trò là nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) cũng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Chinh bị cáo buộc thâu tóm 2 khu đất vàng ở số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Động thái này của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM liên quan đến việc điều tra, làm rõ các sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) và một số đơn vị liên quan.

1 người chết trong vụ cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, đại diện Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (công ty) cho biết liên quan vụ cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng chức năng ghi nhận có 1 trường hợp tài xế xe mang BKS 14C-200.xx tử vong tại hiện trường.

Ngoài ra, tài xế xe bồn chở xăng đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Lúc 21h25 ngày 2/7, vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe tải xảy ra tại Km 50+500 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc huyện Gia Lộc, Hải Dương.

Vụ va chạm đã khiến tài xế xe tải tử vong tại hiện trường. Ảnh: Đ.X.

Xe tải mang biển số 14C-200.xx (chưa xác định được danh tính tài xế) đã xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu mang biển số 24H-002.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 24R-011.xx do tài xế Đào Phú Thắng (41 tuổi, trú huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Đại diện đơn vị vận hành đường cao tốc cho hay trong xe bồn chứa nhiên liệu (xăng, dầu) nên ngọn lửa bùng lên rất mạnh kèm tiếng nổ lớn. Lực lượng cứu hộ đứng cách xa hàng chục mét vẫn có thể cảm nhận được sức nóng.

Địa điểm xảy ra sự việc mặt đường khô, biển báo, hộ lan đầy đủ và bình thường, thời tiết không có mưa.

Nguyên nhân của vụ việc đang được Cục CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.