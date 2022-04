TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến những tố cáo đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: C.A

Theo đại tá Quyên, cụ thể, khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước khi bị bắt, bà Hằng thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để livestream nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo và nhiều người khác.

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, bà Hằng tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ.

Vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể ở Sơn La: Xác định được 4 nghi can thực hiện hành vi

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở Sơn La, chiều 21/4, thông trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai cho biết: Vụ việc xảy ra từ tháng 3/2022. Đến ngày 14/4, khi gia đình bị hại phát hiện đã trình báo lên Công an huyện Quỳnh Nhai, tố giác về hành vi hiếp dâm.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận về vụ việc một nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Theo xác định sơ bộ thì có hành vi giao cấu, nhóm đối tượng là bạn bè quen biết với bị hại, trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu với nhau. Hiện cơ quan Công an huyện đang tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra.

Hôm nay (22/4), trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai thông tin: Sau khi cơ quan công an tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra, bước đầu đã xác định 4 nghi can có hành vi xâm hại, 2 nghi can có hành vi dùng điện thoại quay clip.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Nhai tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Hỗn chiến sau chầu nhậu, 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 3 người thương vong xảy ra tại địa bàn TP.Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, đêm 21/4, anh Nguyễn Thanh S. có nhậu với một số người bạn, trong đó có Phan Văn Đ. (42 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Trong khi nhậu giữa anh S. và Đ. có xảy ra mâu thuẫn, hai bên lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai đi về.

Sau đó, Đ. cầm theo một con dao đến nhà của anh S. tại khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP.Thuận An để tìm người trả thù.

Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện. Nguồn: Tiền Phong

Tại đây, Đ. chửi bới, thách thức rồi dùng dao chém vào cửa nhà anh S. Thấy vậy, Nguyễn Thành T. (em ruột anh S.) cầm một con dao ra đuổi đánh Đ. Cả hai lao vào hỗn chiến khiến hai bên đều bị thương nặng.



Thấy vậy, anh S. cũng cầm dao lao ra hỗ trợ người em. Bị thương, Đ. bỏ chạy về nhà nhờ người thân đưa đi cấp cứu. Anh T. cũng được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện tại, Đ. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trên địa bàn TP.Thuận An.

"Mất" 5 triệu đồng vì một câu bình luận trên Facebook

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Lộc Hà phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành làm việc với N.Q.N, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bình An, huyện Lộc Hà liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

N.Q.N làm việc tại cơ quan công an, cam kết không tái phạm. Nguồn: CAND

Theo đó, vào ngày 28/3, trên trang Fanpage "Công an xã Bình An" có đăng tải bài viết vận động người dân cùng các "mạnh thường quân" trên địa bàn ủng hộ mô hình camera an ninh xã Bình An, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, N.Q.N đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận bên dưới bài viết với những từ ngữ xúc phạm, có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của chính quyền và lực lượng Công an xã Bình An.

Quá trình làm việc, N.Q.N đã nhận thức, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình là đã sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự chính quyền, công an xã Bình An và đã gỡ bỏ nội dung đăng tải, cam kết không tái phạm.

Ngày 19/4, Công an huyện Lộc Hà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.Q.N với hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Nhóm nam thực khách đánh nữ chủ quán ăn đêm nhập viện

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, Công an xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đang điều tra vụ nữ chủ quán ăn trên địa bàn bị thực khách hành hung phải nhập viện.