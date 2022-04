Nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu

Như Dân Việt đã thông tin: Trao đổi với PV vào chiều 21/4, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) thông tin: Vụ việc xảy ra từ tháng 3/2022. Đến ngày 14/4, khi gia đình bị hại phát hiện đã trình báo lên Công an huyện Quỳnh Nhai, tố giác về hành vi hiếp dâm.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận về vụ việc một nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể.

Vị lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai cho biết, theo xác định sơ bộ thì có hành vi giao cấu, nhóm đối tượng là bạn bè quen biết với bị hại, trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu với nhau. Hiện cơ quan Công an huyện đang tạm giữ 6 đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra.

Cùng ngày 21/4, thông tin với PV, ông Lò Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai) xác nhận: Theo một số thông tin ban đầu, vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Khoang vào khoảng cuối tháng 3/2022. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây mới xuất hiện clip phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh 5 thanh niên có hành vi hiếp dâm một nữ sinh.

Nạn nhân trong clip là học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn xã Mường Giàng, 5 đối tượng có hành vi xâm hại, hiếp dâm nạn nhân trong clip được xác định là trú tại xã Chiềng Khoang. Cả 5 đối tượng này đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Nhai điều tra xác minh làm rõ.

Vụ xác chết bị trói tay chân trôi trên sông: Công an Quảng Nam thông tin mới nhất

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/4, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin chính thức vụ phát hiện một thi thể bị trói tay chân trôi trên sông ở Tam Kỳ.

Trước đó, vào sáng 20/4, người dân đi làm đồng tá hỏa phát hiện một thi thể người đàn ông nổi trên sông Gò Tre trong tư thế tay chân bị trói.

Khi vụ việc được phát hiện, người dân ở Tam Kỳ đặt nghi vấn đây là một vụ án mạng, nhưng sau một ngày vào cuộc điều tra thì kết quả được công bố là nạn nhân chết do bị ngạt nước, không có tác động ngoại lực.

Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua đó xác định, nạn nhân là Huỳnh Xược (tên gọi khác Huỳnh Thanh Hoàng, SN 1970, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ), chết trong tư thế hai đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng nhưng không cột chặt, miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen.

Qua điều tra, nguyên nhân được xác định là chết do ngạt nước, thời gian chết khoảng từ chiều tối ngày 19/4 đến rạng sáng ngày 20/4.

Qua xác minh từ người nhà, ông Xược bị động kinh từ nhỏ, uống thuốc tâm thần thường xuyên, đi khỏi nhà từ trưa ngày 19/4/2022, ông Xược đã nhiều lần tự tử trước đây nhưng được gia đình kịp thời cứu được.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân (Ảnh: T.H)

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân Huỳnh Xược không có tác động ngoại lực.

"Qua tìm hiểu thông tin từ người thân, nạn nhân được gia đình quản lý tại nhà, không đi làm việc. Nhà nạn nhân gần hiện trường vụ việc, cách khoảng 2 km. Người này có con trai ở TP.HCM và con gái đang đi học tại TP.Tam Kỳ", đại tá Lai nói.

Kiểm tra tư trang nạn nhân, cảnh sát phát hiện một đoạn dây trong túi quần. Ngoài ra, kiểm tra tại nhà ông Xược, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây giống với dây trói vào người nạn nhân tại hiện trường.

Con gái nạn nhân cũng xác nhận người tử vong là cha cô. Cô cho hay, cha bỏ nhà đi từ trưa 19/4, khi đi vẫn mặc áo màu xanh và quần jean lửng. "Tôi có đi tìm cha từ chiều hôm qua nhưng không có kết quả, đến trưa ngày 20/4 thì nhận tin cha tử vong", cô gái nói.

Bộ Công an tìm người bị hại trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết cơ quan này đang tìm người bị hại do hành vi "thao túng thị trường chứng khoán" của bị can Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Tập đoàn FLC và các bị can khác gây ra.

Theo thông báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tối 29/3. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Kết quả điều tra ban đầu xác định hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết được xác định thực hiện từ đầu tháng 12/2021 kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022 - phiên chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu.

Theo cơ quan điều tra, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Phó chủ tịch Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung cùng các thuộc cấp là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Nguyễn Quỳnh Anh và một số người có liên quan cho mượn, sử dụng các tài khoản đã mở để mua/bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao.

Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.



Sau phiên bán "chui" của ông Trịnh Văn Quyết, giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp. Bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi thao túng cổ phiếu của các bị can đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10/1, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.



Để phục vụ yêu cầu điều tra, cơ quan điều tra thông tin để các nhà đầu tư (bị hại) biết, liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 thuộc C01) trước ngày 15/6 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, C01 cũng có văn bản gửi đến các địa phương đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.

Bộ Công an cũng đề nghị các tỉnh tạm dừng cho giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp... với các khối tài sản như bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu của ông Quyết và các cá nhân trên.

Đến nay, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án này gồm ông Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố và làm rõ hành vi sai phạm của những người liên quan khác.

Tuyên án "Giết người" với nhóm nam sinh dùng gậy sắt vụt vỡ sọ lớp trưởng

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan tới vụ nam sinh lớp 11 của Trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) bị đánh vỡ sọ, ngày 21/4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Bá Thuận (SN 2003, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh); Vi Tuấn Anh (SN 2004, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh); Đỗ Đình Minh (SN 2003, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh) về tội "Giết người".

Thời điểm gây án, 3 bị cáo đều đang là học sinh Trường THPT Lang Chánh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Vi Tuấn Anh và Phan Thanh L. là học sinh cùng lớp 11A6, Trường THPT Lang Chánh, trong đó, em Phanh Thanh L. là lớp trưởng, học rất giỏi.

Các bị cáo (từ trái qua): Vi Tuấn Anh, Nguyễn Bá Thuận và Đỗ Đình Minh.

Ngày 12/1/2021, khi thu tiền ủng hộ từ thiện của lớp, L. có tranh cãi với một số bạn chưa nộp tiền và đã xảy ra mâu thuẫn với Vi Tuấn Anh. Cả hai đánh nhau nhưng được các bạn trong lớp và thầy - cô giáo can ngăn.



Sau đó, Vi Tuấn Anh nhắn tin với Nguyễn Bá Thuận về việc mâu thuẫn với L. và rủ Thuận khi tan học cầm theo dao đến cổng trường để đánh L. Đối tượng Thuận nhận lời và nhờ Đỗ Đình Minh (học cùng trường) tìm hung khí, Minh đã lấy một cây gậy đánh bóng chày bằng sắt đưa cho Thuận.

Đến 11 giờ ngày 14/1/2021, Minh chở Thuận đến đứng đối diện cổng Trường THPT Lang Chánh. Khi nhìn thấy L. vừa từ cổng trường đi ra, Thuận từ phía sau vung gậy bóng chày đập thẳng vào đầu L. gây vỡ sọ não nam sinh này.

Ngay sau đó, L. được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, kết quả giám định pháp y về thương tích cho thấy L. bị chấn thương sọ não, tổn hại tới 49% sức khỏe.

Với các hành vi manh động trên, Vi Tuấn Anh chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm với Thuận về tội "Giết người" với vai trò là người xúi giục, Đỗ Đình Minh chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm với Thuận với vai trò là người giúp sức.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Thuận mức án 7 năm 6 tháng tù giam; Vi Tuấn Anh và Đỗ Đình Minh mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Bắt tạm giam 5 bị can cưỡng đoạt tài sản nhà thầu xây dựng ở Thanh Hóa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Trương Tiến Dũng, sinh năm 1988, ở xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa; Nguyễn Xuân Tính, sinh năm 1990; Mai Đình Tân, sinh năm 1988; Nguyễn Như Hoà, sinh năm 1986 và Ngô Văn Quế, sinh năm 1983, đều ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa, về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm hình sự băng, ổ nhóm hoạt động liên huyện do đối tượng Nguyễn Xuân Tính cầm đầu.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, đầu tháng 3/2022, Công ty cổ phần công nghiệp AnPha tiến hành lắp ghép nhà xưởng phục vụ nuôi nhốt bò cho Công ty sữa TH có địa chỉ tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống.

Nhóm đối tượng hoạt động dạng băng, ổ nhóm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trong quá trình lắp ghép nhà xưởng, công ty này đã ký kết hợp đồng với 2 nhà thầu phụ, mỗi nhà thầu chịu trách nhiệm thi công 2 nhà xưởng với trị giá công lắp ghép khoảng 340 triệu đồng.

Xuất phát từ việc muốn ký kết hợp đồng thi công nhà xưởng với giá cao hơn, nên trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Nguyễn Xuân Tính đã dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng khác là Nguyễn Như Hoà, Mai Đình Tân, Trương Tiến Dũng và Ngô Xuân Quế liên tục đến công trình và nhà trọ của các chủ thầu đe doạ buộc phải đưa tiền cho chúng nếu không sẽ không cho thi công.

Khi tiến hành khám xét chỗ ở của các bị can này để tiếp tục điều tra làm rõ, đặc biệt là nơi ở của Mai Đình Tân, công an phát hiện Nguyễn Thị Thuý, sinh năm 1988, ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đây chính là tụ điểm mua bán ma tuý phức tạp mà cơ quan chức năng đang theo dõi.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục, điều tra, làm rõ vụ việc.