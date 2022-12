Đâm gục đồng nghiệp ở gần hồ Hoàn Kiếm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/12, vào khoảng 11 giờ 20 phút, tại khu vực ngã tư Tràng Thi – Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng.

Hung khí đối tượng dùng để đâm đồng nghiệp ở hiện trường. Ảnh: CTV

Theo đó, vào thời điểm này, trước cửa khu vực một cơ quan chức năng, một người đàn ông đã dùng vật giống dao nhọn đâm liên tiếp vào nạn nhân (đồng nghiệp) khiến nạn nhân gục xuống vỉa hè.

Ngay sau khi gây án, hung thủ đã bỏ chạy. Sự việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền sở tại.

Được biết, hung thủ bị bắt giữ ngay sau đó, còn nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu.

Truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy dùng súng chống trả để tẩu thoát

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Cà Thị Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cho biết: Vào khoảng 14h chiều nay (23/12), trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu xảy ra vụ việc đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Trên đường bỏ chạy, đối tượng đã cướp và điều khiển xe mô tô Wave Alpha màu đỏ đen, biển số 26M1-006.70, nhưng đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu. Hiện nay, Công an tỉnh Sơn La đang huy động lực lượng phối hợp với Công an Thuận Châu và Công an xã Phổng Lăng truy bắt đối tượng.

Xe đối tượng đâm vào cống thoát nước bên Quốc lộ 6A trên địa bàn xã Phổng Lăng. Ảnh: CAHTC

Đối tượng súng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát. Ảnh: CAHTC

Lực lượng chức năng đề nghị người dân trên địa bàn huyện Thuận Châu chú ý cảnh giác, nếu phát hiện người đàn ông có đặc điểm nhận dạng như trong ảnh thì báo ngay cho Công an huyện Thuận Châu qua số điện thoại: 098 6999777.



Bắt nguyên cán bộ công an để điều tra tội tham ô tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Trung Hiếu (SN 1985; quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nguyên là cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an huyện Tiểu Cần. Ảnh minh họa, nguồn internet

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cũng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Tùng (SN 1972, quê huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, nguyên là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định, trong 4 tháng đầu năm 2022, Hiếu được giao nhiệm vụ là kế toán nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bị can Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị can Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội với cơ quan CSĐT.

Đối với bị can Tùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một người dân ở huyện Tiểu Cần với số tiền trên 588 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT, bị can Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật.

Thông tin mới phiên xét xử vụ AIC: Hé lộ cuộc họp “xin vốn” giữa lãnh đạo của Đồng Nai với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Như Dân Việt đã thông tin: Nội dung được nêu tại phiên tòa xét xử vụ án Công ty AIC vi phạm đấu thầu ở dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây thiệt hại 152 tỷ đồng ngày 23/12. Dự án được phê duyệt năm 2006 với tổng mức đầu tư 889 tỷ đồng, không bao gồm phần thiết bị y tế chuyên môn.

Tháng 7/2010, dự án được thay đổi, bổ sung phần thiết bị y tế 754 tỷ đồng, nâng tổng đầu tư lên 1.904 tỷ. Sau các lần điều chỉnh, dự án có 16 gói thầu thiết bị y tế chuyên môn trị giá 654 tỷ đồng và nhóm Công ty AIC trúng toàn bộ 16 gói với giá cao hơn thực tế.

Bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khai báo tại tòa.

Cáo trạng vụ án thể hiện, năm 2010 khi dự án thiếu vốn, bị cáo Trần Đình Thành, lúc đó là Bí thư Đồng Nai gọi điện nhờ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC nhờ "xin vốn Trung ương" và được nhận lời.

Tiếp sau đó, ông Thành yêu cầu cấp dưới tạo điều kiện cho AIC trúng thầu vì đây là doanh nghiệp: "Có khả năng và uy tín; có nhiều mối quan hệ với Trung ương và có công xin vốn cho tỉnh".

Tại tòa, cựu Bí thư Đồng Nai khai gọi điện cho bị cáo Nhàn, nói dự án bệnh viện thiếu vốn, mong Chủ tịch AIC: "Góp cho Đồng Nai một tiếng nói". Ông Thành cho hay: "Bà Nhàn có thể thuyết phục bộ ngành ủng hộ vốn cho các địa phương, còn bộ ngành nào tôi không biết".

Tuy nhiên, cựu Bí thư phủ nhận việc yêu cầu cấp dưới cho AIC trúng thầu, ông giải thích việc "tạo điều kiện" tức là đơn giản thủ tục hành chính, hướng dẫn… theo chủ trương: "Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp".

Theo cơ quan truy tố, năm 2010, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án được tăng 30% tổng mức đầu tư.

Ông Thành chỉ đạo các bị cáo Đinh Quốc Thái, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Bồ Ngọc Thu, khi đó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, phải nhanh chóng triển khai, bổ sung chi phí thiết bị y tế vào dự án.

Tháng 7/2010, bị cáo Thái ký quyết định số 1872 phê duyệt lại dự án, bổ sung phần đầu tư thiết bị y tế chuyên môn khi không có tài liệu, thẩm định của cơ quan chuyên môn về danh mục và giá thiết bị y tế; không thông qua HĐND tỉnh trước khi phê duyệt.

Ông Thái bị cho biết, bà Nhàn đã hỗ trợ giúp UBND tỉnh xin tăng vốn dự án và nữ doanh nhân này còn quen với ông Trần Đình Thành nên tạo điều kiện cho AIC trúng thầu.

Tại tòa, bị cáo Thái cho hay không trực tiếp họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng được Bồ Ngọc Thu báo cáo. Sau đó, ông Thái chỉ đạo các đơn vị phải chuẩn bị hồ sơ cho dự án bệnh viện theo "ý của Bí thư Thành".

Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành trả lời thẩm vấn.

Còn bị cóa Thu trình bày, sau cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Đồng Nai được bổ sung phần thiết bị vào dự án bệnh viện để tăng tổng mức đầu tư.

Trước câu hỏi việc bổ sung như vậy có xin ý kiến HĐND tỉnh hay không, bà Thu cho hay việc này không phải thẩm quyền của mình.

Cựu Giám đốc Sở này khai: "Do thời gian ngắn, tôi có gặp anh Đinh Quốc Thái –lúc đó là Phó Chủ tịch tỉnh, xin ý kiến và được nói nếu như trình HĐND, lấy ý kiến theo đúng quy định sẽ cần thời gian dài, không đủ thời gian gửi Bộ để đăng ký vốn cho các năm sau. Anh Thái nói việc đi xin vốn là quan trọng; lãnh đạo tỉnh đã ra xin, được Bộ đồng ý rồi phải tập trung giải quyết hồ sơ. Do vậy, tôi về làm hồ sơ gửi UBND, còn trình HĐND tỉnh là thẩm quyền của ủy ban".

Cáo trạng vụ án xác định bà Thu đã bỏ qua các bước thẩm định và ký tờ trình để ông Đinh Quốc Thái ký quyết định 1872 phê duyệt lại dự án, bổ sung thêm phần đầu tư thiết bị với số tiền 754 tỷ đồng, nâng mức tổng đầu tư lên 1.904 tỷ đồng dù không có hồ sơ thuyết minh, không đưa ra cơ sở xác định danh mục thiết bị, xác định số lượng, đơn giá theo quy định.

Trong vụ án, việc các bộ, ngành phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho dự án vượt mức quy định được cơ quan điều tra tách ra thành vụ án riêng để điều tra, xử lý trong giai đoạn sau.

Vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản ở kiốt: Công an truy tìm sợi dây chuyền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm vật chứng là một sợi dây chuyền của nạn nhân trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao, TP.Thuận An vào tối 19/12.



Nạn nhân được xác định tên T.A.T (34 tuổi, quê An Giang).

Sợi dây chuyền là tang vật của vụ việc

Qua điều tra ban đầu, chị T. thuê một kiot nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP.Thuận An để ở.

Khoảng 20h ngày 19/12, nhiều người dân có thấy một người đàn ông không rõ lai lịch đi vào trong kiốt của chị T.

Đến 21h30 cùng ngày thì một số người dân nghe có tiếng động lạ phát ra từ kiốt của chị T. ở, khi đến kiểm tra thì phát hiện chị T. nằm tử vong dưới nền nhà trong tình trạng không mặc quần áo.

Qua kiểm tra, phát hiện nạn nhân bị mất một số tài sản như tiền, dây chuyền vàng…

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, dây chuyền bị mất là dây chuyền vàng trắng (vàng HLV 75%), trọng lượng 16,598gr; mặt dây chuyền vàng trắng không gắn đá (vàng HLV 75%), trọng lượng 4,016gr.

Công an tỉnh thông báo tổ chức, cá nhân biết thông tin về sợi dây chuyền có đặc điểm như trên vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ 615 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, điện thoại 02743. 824.087; hoặc điều tra viên Hồ Long An, điện thoại 0946.178.239; hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.