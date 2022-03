TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đăng tin sai sự thật "Trấn Thành tử vong vì Covid-19"; cựu đại úy công an buôn ma túy

Chủ tài khoản đăng tin sai sự thật "Trấn Thành tử vong vì Covid-19" bị mời làm việc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/3, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết: "Đơn vị đã giao Thanh tra Sở mời chủ tài khoản đăng thông tin sai sự thật lên làm việc. Khi có kết quả sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí".

Tin nghệ sĩ Kim Tử Long qua đời vì Covid-19 là sai sự thật

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/3, một tài khoản Facebook có tên M.C đã đăng vào trang Fanpage Người Cà Mau với nội dung: "Tin sốc chiều 22/3: Hồng Vân, Việt Hương xót xa thông báo về việc Trấn Thành ra đi mãi mãi ở tuổi 35 vì Covid-19 khiến cả Showbiz và CĐM (cộng đồng mạng - PV) bàng hoàng. Vĩnh biệt và mong anh siêu thoát".

Thông tin này ngay sau đó nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, nhận được nhiều lượt bình luận.

Đến khoảng 21h ngày 23/3, theo ghi nhận của phóng viên, nội dung chia sẻ trên đã được gỡ bỏ khỏi Fanpage Người Cà Mau.

Tiếp nhận thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc xử lý.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Việt (SN 1984, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An), Nguyễn Trọng Minh Quang (SN 1990, trú TP.Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1994, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước thời điểm bị bắt, Trần Văn Việt công tác tại cơ quan công an một huyện miền núi tỉnh Nghệ An, mang hàm đại úy.

Trước thời điểm bị bắt giữ, Trần Văn Việt đang là đại úy công an, công tác tại một huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 13/9/2020, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Trần Văn Việt cùng 1kg ketamine và 1 bánh heroin giấu dưới gầm ghế lái ô tô. Việt khai số ma túy trên mua của một người đàn ông dân tộc Mông ở xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) để giao cho Nguyễn Trọng Minh Quang theo thỏa thuận từ trước.

Mở rộng điều tra vụ án, công an chứng minh giữa Trần Văn Việt và Nguyễn Trọng Minh Quang đã thực hiện các phi vụ mua bán ma túy từ tháng 7/2020. Hai bên thống nhất mức giá 425 triệu đồng/kg ketamine. Khi Việt lấy được hàng, Quang sẽ phân công Nguyễn Văn Khánh trực tiếp liên hệ với Việt để thống nhất thời gian, địa điểm, phương thức giao nhận ma túy.

Trong tháng 7 và tháng 8/2020, Trần Văn Việt đã thực hiện 2 vụ mua bán 2kg ma túy với Nguyễn Trọng Minh Quang. Sau khi nhận ma túy từ Việt, theo chỉ đạo của Quang, Khánh gửi bằng đường xe khách vào miền Nam cho người mua.

Lần thứ 3, Quang tiếp tục đặt hàng 1kg ketamine. Lần này, Việt được một đối tượng tên Hồ Bá Nam đặt mua 1 bánh heroin. Khi Việt mang ma túy đi giao cho Quang và Nam thì bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định Trần Văn Việt phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3kg ketamine và 350,7 gram heroin, Nguyễn Trọng Minh Quang và Nguyễn Văn Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3kg ketamine. Đối với Hồ Bá Nam, cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở kết luận người đàn ông này có liên quan đến 1 bánh heroin thu giữ từ Việt.

Phân hóa vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Việt, Nguyễn Trọng Minh Quang tù chung thân; Nguyễn Văn Khánh 20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Việt còn bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền với số tiền 50 triệu đồng.

Một phụ nữ đi bắt ghen, ép tình nhân của chồng viết giấy nhận nợ 120 triệu đồng

Ngày 24/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 22/3, tại quán cà phê Vị Đắng (phường Tân Thành), Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Ea Tam bắt quả tang 4 đối tượng gồm: L.X.P (50 tuổi, trú tại xã Cư Ebur, TP.Buôn Ma Thuột), T.C.H (57 tuổi, trú tại, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột), N.K.H (44 tuổi, trú tại phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) và N.T.H (47 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà N.T.N.T (39 tuổi, trú tại phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 30 triệu đồng tiền mặt và một 1 tờ giấy nhận tiền.

Tang vật mà lực lượng công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 12/2021, ông N.K.H và bà N.T.N.T có mối quan hệ yêu đương với nhau. Bà L.T.Th (vợ ông H) nghi chồng mình có tình nhân nên đã nhờ đối tượng T.C.H thuê người theo dõi. Sau đó, H đã liên hệ với L.X.P và N.T.H đặt vấn đề thuê hai người này theo dõi ông H với bà N.T.N.T.

Ngày 19/3, khi phát hiện ông H và bà T hẹn nhau tại phòng 206 nhà nghỉ H.M (đường Tuệ Tĩnh, TP.Buôn Ma Thuột), đối tượng L.X.P và bà Th dẫn theo một nhóm người khác đến để bắt ghen.

Tại đây, nhóm người này bắt ép bà T viết giấy nhận trả số tiền là 120 triệu đồng là tiền bà Th đã thuê nhóm của P theo dõi bà T và ông H. Đồng thời, ép bà T và ông H cởi hết quần áo lên giường nằm để nhóm này quay video.

Do đã đến ngày hẹn nhưng không chuẩn bị được đủ 120 triệu đồng và nhiều lần bị nhóm của P gọi điện đe doạ nên bà T đã đến Công an phường Ea Tam trình báo.

Công an phường Ea Tam đã báo cáo sự việc lên cấp trên và phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt quả tang khi các đối tượng trên nhận từ bà N.T.N.T số tiền 30 triệu đồng

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạc Liêu: Tham gia đá gà ăn tiền, một đại biểu HĐND bị bãi nhiệm tư cách

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/3, HĐND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, trong đó có nội dung liên quan đến việc bãi nhiệm tư cách một đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp này, các đại biểu thống nhất với đề nghị của Thường trực HĐND thành phố về bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Lê Chí Hưởng.

Ông Lê Chí Hưởng bị bãi nhiệm vì vi phạm các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Tham gia đá gà ăn tiền, một đại biểu HĐND bị bãi nhiệm tư cách. Ảnh minh họa (nguồn: CL)

Theo ông Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bạc Liêu, đây là lần đầu tiên địa phương bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND.

Trước đó, ngày 19/12/2021, ông Lê Chí Hưởng, lúc đó là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 2, đại biểu HĐND TP.Bạc Liêu đã bị Công an xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang tham gia đá gà ăn tiền.

Công an huyện Vĩnh Lợi xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Hưởng.

Ngày 28/1/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hưởng.

Hiện tại, ông Hưởng đã được điều chuyển về Phòng Nội vụ thành phố, chờ phân công nhiệm vụ.

Vụ Tổng thư ký Tạp chí Văn hiến lừa đảo: Bắt thêm Phó ban một đài truyền hình

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Kiều Oanh (47 tuổi, trú P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội) để làm rõ tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, bà Oanh là phó ban của một đài truyền hình ở Hà Nội có liên quan đến vụ Ngô Văn Tới (40 tuổi, trú P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội; Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam) lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng của người dân.

Đối tượng Phạm Thị Kiều Oanh tại cơ quan Công an. Ảnh: CABN

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5/2021, bà Lê Thị H., 53 tuổi ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Qua người quen giới thiệu, bà H. có biết Tới. Tới giới thiệu với bà H. mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà H. đã đưa cho Tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về.

Sau khi nhận tiền, đối tượng Tới đưa cho Oanh 700 triệu để Oanh giao cho Phạm Hùng, 50 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Bị can Phạm Hùng. Ảnh: CABN

Tuy nhiên, các đối tượng không lấy tàu về như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền trên và dùng vào mục đích khác. Vì vậy, bà H. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.