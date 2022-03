Vứt ba lô đựng ma túy khi thấy cảnh sát

Ngày 23/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Tú (30 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lê Đình Tú (áo sọc) bị bắt khi vận chuyển 8 kg ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, tối 15/3, Tú bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra khi chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Phát hiện lực lượng chức năng, anh ta vứt chiếc ba lô đựng ma túy mang theo xuống vệ đường, tăng ga bỏ chạy song bị khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra bên trong ba lô, tổ công tác thu 8 kg ma túy đá ngụy trạng trong các hộp khối hình chữ nhật.

Tú khai được nhóm người quốc tịch Lào thuê chở hàng cấm từ khu vực biên giới ra Nghệ An để nhận thù lao 20 triệu đồng. Công an Hà Tĩnh đang mở rộng chuyên án, truy bắt người liên quan.