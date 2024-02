TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đổ xăng đốt "tình địch" giữa quán bia; dùng súng cướp thuốc lá lậu

Đổ xăng lên đầu "tình địch", châm lửa đốt giữa quán bia ở Hà Nội

Ngày 22/2, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an phường Hoàng Liệt đang phối hợp Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) điều tra vụ phóng hỏa tại quán bia Thảo Đen (số 1381 đường Giải Phóng).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc ông Tạ Văn H. (55 tuổi) bị tẩm xăng và đốt tại địa chỉ trên. Nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hoan (45 tuổi).

Tại trụ sở công an, ông Hoan khai khoảng 14h cùng ngày, khi đang chạy xe ôm ở khu vực Bến xe Nước Ngầm, ông nhìn thấy vợ và ông H. đi ra từ hướng một nhà nghỉ. Nghi phạm gọi thì ông H. bỏ đi.

Sau đó, ông Hoan đi mua xăng nhằm trả thù tình địch. Do không biết nhà ông H., ông Hoan đi lòng vòng và phát hiện đối phương đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán bia Thảo Đen.

Khi đó, nghi phạm cầm chai xăng đổ lên đầu ông H. rồi châm lửa đốt. Gây án xong, ông Hoan rời hiện trường.

Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông H. và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng. Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Về phía nạn nhân, ông H. bị bỏng toàn thân và đang được cấp cứu, điều trị trong bệnh viện.

Dùng súng cướp thuốc lá lậu

Chiều 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Lê Tuấn Anh (SN 1989), Nguyễn An Khương (SN 1999) và Huỳnh Châu Mười (SN 1986, cùng ngụ huyện Tân Châu) cho Công an tỉnh Long An để điều tra mở rộng về hành vi cướp tài sản.



Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Cường. Nguồn: CAND

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 20/2, tại cây xăng trên quốc lộ N2, thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác và Công an tỉnh Long An bắt giữ nhóm Cường về hành vi trên. Công an thu giữ tang vật, gồm: 1 ô tô, 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet là tang vật vụ cướp; 300 bao thuốc lá hiệu 555; 4 biển số ô tô: 51H-254.69 và 51K-326.68; 1 cây kiếm, 1 súng tự chế...

Tang vật thu giữ. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Do không có nghề nghiệp ổn định, nhóm Cường rủ nhau cướp tài sản là thuốc lá lậu. Chúng phân công từng người phụ trách từng công đoạn.

Cụ thể, Cường chuẩn bị súng tự chế, bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu… và thuê xe ôtô để làm phương tiện gây án; Tuấn Anh, Khương, Mười dùng hung khí đạp xe, đánh đập nạn nhân đang chở thuốc lá lậu để cướp. Nhóm Cường thực hiện trót lọt 6 vụ cướp, trong đó, 5 vụ ở tỉnh Long An và 1 vụ ở tỉnh Tây Ninh, gây thiệt hại cho các nạn nhân hàng trăm triệu đồng.

Phó chủ tịch hội phụ nữ phường mang dao đến khách sạn đánh ghen

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/2, Công an TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tiếp nhận, giải quyết nguồn tin một phụ nữ đến khách sạn đánh ghen làm cho 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào trưa 21/2, tại một khách sạn ở đường Nguyễn Du, phường 7 (Tuy Hòa, Phú Yên). Do bà Nguyễn Thị L.Th (SN 1989, hiện là Phó Chủ tịch hội phụ nữ một phường ở TX.Đông Hòa) nghi ngờ chồng mình là ông Phạm N.H (SN 1986, hiện là một Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học ở TX.Đông Hòa) có tình nhân, nên nhiều lần theo dõi. Vì thế, bà mang dao đến khách sạn nói trên để đánh ghen.

Phát hiện chồng mình vừa mở cửa phòng nghỉ bước ra, bà Th xông tới dí dao vào cổ, buộc chồng bước vào phòng để bà chụp ảnh làm chứng cứ đang nghỉ trọ với tình nhân là bà Lê Thị T.Q (SN 1986, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa).

Khách sạn nơi xảy ra vụ đánh ghen. Ảnh: Cẩm Duyên



Do ông H từ chối nên bà Th cầm dao đâm một nhát vào lưng, rồi đập cửa phòng nghỉ xông vào bên trong khống chế, tra hỏi bà Q. Tại đây, bà Th đã dùng dao đâm bà Q. 3 nhát vào đầu, mặt và tay.

Ngay sau khi nhận được tin, cảnh sát 113 đến hiện trường đưa nạn nhân lên xe của Trung tâm cấp cứu 115 chở đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để cấp cứu.

Công an TP.Tuy Hòa đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ông Phạm N.H và bà Nguyễn Thị L.Th đều là đảng viên.

Thuê taxi lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời thì bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Đối tượng Phan Văn Chiến (trú tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) thuê taxi lên xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) mua ma túy với giá 280 triệu đồng để mang về bán kiếm lời thì bị phát hiện và bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22/2, lực lượng chức năng đã xác định được người bán ma túy cho Phan Văn Chiến là Vàng A Khua (SN 2000, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vàng A Khua về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 điện thoại di động.

Đối tượng Phan Văn Chiến bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Minh Phượng

Trước đó, vào hồi 22h30 ngày 21/2, tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, phát hiện và bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Phan Văn Chiến (SN 1987, trú tại phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin; 10 viên hồng phiến; trên 3 triệu đồng; 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Vàng A Khua bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Minh Phượng

Tại cơ quan công an, Phan Văn Chiến khai nhận đi taxi lên xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ mua số ma túy trên của một đối tượng tên là Vàng A Khua ở khu vực xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ với giá 280 triệu đồng để mang về bán kiếm lời, khi đến bản Pa Kha, xã Lóng Luông thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tài xế cầm dao quắm chém xe buýt ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan vụ tài xế xe ô tô con dùng dao chém xe buýt ở Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991, ở Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30G-429xx, cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (TP.Hà Nội), cầm dao chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe buýt.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự lái xe cầm dao chém xe buýt. Ảnh: CAHN

Vụ việc xảy ra khiến kính xe buýt bị xước một đoạn, một phần lốp bị chém rách. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, công an xác định, nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Cơ quan công an đã triệu tập Đức đến làm việc, nhưng người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã vận động gia đình đưa Đức đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, Đức khai, do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua, rồi dừng lại trước đầu xe buýt.

Tiếp đến, Đức cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan chức năng xác định tài sản bị hủy hoại trị giá 18 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi của Nguyễn Lê Tuấn Đức, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.