Thanh niên 9X thuê nhà nằm sâu trong vườn chuối để lắp ráp, chế tạo vũ khí bán trên mạng xã hội

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.



Thuê nhà trong vườn chuối làm "đại bản doanh" lắp ráp vũ khí

Trước đó, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án tàng trữ, sử dụng, mua bán, trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 26/9/2023 tại địa bàn thành phố Dĩ An do Đặng Duy Tân thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện đối tượng Hiếu có liên quan đến đường dây của Tân nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Nguyễn Trung Hiếu cùng số tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh.

Theo cơ quan điều tra, khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, Hiếu đã sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo, chào bán công khai số lượng lớn súng, đạn cho nhiều đối tượng khác ở các tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Để trốn tránh cơ quan chức năng, Hiếu đã thuê 1 căn nhà nằm sâu trong vườn chuối, cách lộ lớn hơn 20km, chỉ có 1 tuyến đường duy nhất đi vào để làm nơi lắp ráp, chế tạo súng.

Người lạ và lực lượng công an thâm nhập vào địa bàn hầu như đều bị đối tượng cảnh giác.

Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng bắt giữ Hiếu và đồng bọn. Tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm có liên quan, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ 5 khẩu súng, 99 viên đạn và nhiều đồ vật, dụng cụ, linh kiện để chế tạo, lắp ráp súng.

Kết thúc chuyên án, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ tổng cộng 5 đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng, 153 viên đạn các loại và nhiều dụng cụ để chế tạo súng.

Ghi nhận thành tích của ban chuyên án, Tỉnh ủy Bình Dương đã thưởng nóng số tiền 100 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án.