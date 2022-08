Dùng hình ảnh “quan hệ tập thể” để tống tiền hơn 13 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/8, TAND TP.Hà Nội xét xử Đoàn Phương Anh (SN 1988, ở quận Long Biên) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 – 20 năm.

Phiên sơ thẩm được mở nhưng đại diện Viện kiểm sát vắng mặt vì lý do sức khỏe. Vì vậy, chủ tọa ra quyết định hoãn, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng từ phía truy tố, từ tháng 10/2017, Phương Anh có quan hệ tình cảm với anh Cường (tên bị hại đã được thay đổi) – giám đốc một doanh nghiệp. Cường sau đó ly hôn, đến ở cùng người tình tại một chung cư.

Thời gian này, Cường, Phương Anh và một số người đàn ông khác "có quan hệ tình dục không lành mạnh; quan hệ tập thể với nhau", cáo trạng nêu.

Sau đó, giữa 2 người có mâu thuẫn nên tháng 2/2021, anh Cường chia tay người tình. Phương Anh tìm cách níu giữ nhưng bất thành nên yêu cầu vị giám đốc phải "bồi thường tinh thần, thể chất".

Ngày 19/2/2021, Phương Anh cùng anh Cường lập biên bản thỏa thuận thể hiện người đàn ông này phải mua cho cô ta một căn hộ trong Times City trị giá khoảng 5 tỷ đồng, mở cửa hàng thời trang trị giá 1 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng.

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 nên anh Cường chưa thể thực hiện bản thỏa thuận và sau đó cắt liên lạc với Phương Anh.

Đầu tháng 5/2021, vợ của một người từng quan hệ tình dục tập thể với Phương Anh và Cường phát hiện trong điện thoại của chồng lưu nhiều hình ảnh, tin nhắn về những lần "thác loạn". Người phụ nữ đã gửi những nội dung này, gồm nhiều ảnh nhạy cảm của Cường cho Phương Anh.

Có những hình ảnh này, Phương Anh gửi cho anh Cường nhằm uy hiếp, buộc nạn nhân liên lạc lại và hứa "bồi thường" hơn 750 triệu đồng. Tuy nhiên, vị giám đốc sau đó không chuyển tiền và tiếp tục cắt liên lạc.

Tháng 10/2021, Phương Anh do không thấy "tình cũ" chuyển tiền nên đưa đề nghị mới, buộc Cường phải đưa cho cô ta hơn 13,5 tỷ đồng thay cho việc mua nhà và mở cửa hàng như thỏa thuận trước.

Sau nhiều lần bị uy hiếp, ngày 2/11/2021, anh Cường cùng Phương Anh đến chi nhánh một ngân hàng ở quận Hai Bà Trưng để chuyển 400 triệu đồng. Tại đây, Phương Anh bị cảnh sát bắt quả tang khi nhận tiền, đưa về trụ sở.

Viện kiểm sát xác định Phương Anh đã "phạm tội nhiều lần", có lúc đe dọa sẽ gọi 1.000 cuộc điện thoại/ngày cho anh Cường. Tuy nhiên, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, khắc phục được hậu quả vụ án.

Hàng chục hộ dân làm đơn tố cáo vợ chồng Phó viện trưởng Viện KSND huyện

Ngày 10/8, nguồn tin Dân Việt cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hiếu (SN 1985, trú thôn 2A, xã Ea Nam, Ea Hleo, Đắk Lắk) một trong hàng chục người dân đứng đơn tố cáo ông Nguyễn Công Thức (SN 1979, Phó viện trưởng Viện KSND huyện Krông Ana, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND Ea Hleo) và vợ là Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1980, trú thị trấn Ea Đrăng, Ea Hleo) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.



Theo nguồn tin, ngoài gửi đơn đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, người dân cũng gửi đơn đến nhiều nơi khác như: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp…

Hàng chục người làm đơn tố cáo vợ chồng Phó viện trưởng Viện KSND huyện Krông Ana.

"Chúng tôi đã hướng dẫn người dân trực tiếp làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vì theo đơn tố cáo của người dân thì số tiền người dân tố gia đình ông Thức, bà Kiều chiếm đoạt là rất lớn", nguồn tin cho biết.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hiếu cho biết, trước khi lấy chồng, bà Kiều được gia đình bà giúp đỡ rất nhiều nên khá thân thiết. Sau khi bà Kiều lấy ông Thức, là cán bộ rồi Phó viện trưởng Viện KSND huyện Ea Hleo, niềm tin của gia đình bà và nhiều người dân với vợ chồng bà Kiều càng lớn.

Khi ông Thức và bà Kiều mở đại lý mua bán nông sản vào năm 2017, nhiều người tin tưởng, gửi hàng hóa. Sau mỗi vụ thu hoạch, người dân chở cà phê, hồ tiêu đến đại lý của bà Kiều để ký gửi.

Mỗi khi cần tiền, người dân sẽ đến chốt số lượng, giá cả thời điểm rồi lấy tiền. Bà Kiều trừ đi số người dân đã chốt bán, ra phiếu khối lượng nông sản còn lại.

Theo bà Hiếu, đến đầu năm 2021, bà Kiều còn thiếu của bà hơn 22 tỷ đồng tiền cà phê nhân đã chốt bán.

"Khoảng tháng 9/2021, bà Kiều nói cần một lượng hàng lớn nên nói tôi gom thêm hạt hồ tiêu đen để bà trả nợ hợp đồng. Tin lời, tôi gom thêm được gần 13 tấn tiêu, đem cho bà Kiều chốt bán với giá 121.400 đồng/kg, tương đường với gần 14,7 tỷ đồng.

Bà Kiều nói tôi đợi vì hiện công ty chưa có tiền. Đến ngày 21/10/2021, bà Kiều nói tôi chở lên ngân hàng rút tiền và sẽ thanh toán cả nợ cũ lẫn mới, tổng cộng hơn 36,7 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được đồng tiền nào từ bà Kiều", bà Hiếu bức xúc nói.

Cùng rơi vào hoàn cảnh đó, hơn 24 người dân tại thị trấn Ea Đrăng đưa cà phê, hồ tiêu vào gửi, chốt bán ở công ty của bà Kiều đều không được nhận tiền, tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lành, người cũng bị bà Kiều chiếm dụng 13,5 tấn cà phê nhân, cho biết cứ đến đòi tiền thì vợ chồng ông Thức nói chờ. Bất ngờ, đến đầu tháng 3/2022, vợ chồng bà Kiều tuyên bố vỡ nợ nhưng hứa với người dân sẽ bán nhà cửa, xe cộ, rẫy vườn để trả nợ cho bà con nhưng đến nay không ai nhận được đồng nào.

Theo người dân, từ cuối năm 2021 đến tháng 3/2022, bà Kiều dùng nhiều cách để người dân gom nông sản đến bán rồi không trả tiền, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhưng sau đó, ông bà này loan tin nếu người dân kiện tụng sẽ không được trả nợ, họ buộc phải nhận mẩu giấy viết tay của bà Kiều hứa trả nợ vào… cuối năm 2024.

Theo nguồn tin, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thu thập các chứng cứ từ người dân để điều tra, làm rõ về thông tin trên.

Công an TP.HCM thông tin về vụ giết người man rợ xảy ra ở huyện Nhà Bè

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Công an đang tạm giữ Đinh Trọng Tiến (bên phải, 39 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú quận 7) về hành vi giết người. Ảnh: Chinh Hoàng

Liên quan đến vụ án giết người man rợ, Công an đang tạm giữ Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú quận 7). Nạn nhân được xác định là Lê Hoàng P. (34 tuổi, quê An Giang, tạm trú tỉnh Long An, nhân viên một xưởng gỗ).



Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận anh P. có vay mượn của Tiến 5 triệu đồng nhưng chưa trả. Khoảng 19h ngày 6/8, anh P. đi xe máy từ Long An đến quận 7 gặp Tiến rồi rủ đi nhậu.

Công an TP.HCM thông tin về vụ giết người man rợ xảy ra ở huyện Nhà Bè. Clip: Chinh Hoàng

Trên đường đi, Tiến nhắc lại khoản nợ và đòi nợ nên giữa anh P. và Tiến mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Khi đến đường số 17, khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè thì Tiến rút dao trong người tấn công, đâm liên tiếp vào người khiến anh P. tử vong.

Sau khi gây án, Tiến lấy xe gắn máy chạy về nhà, lau sạch những dấu vết rồi bỏ trốn. Tối cùng ngày, bảo vệ Công ty Vạn Hưng tuần tra tại khu dân cư Phú Xuân là anh T.V.H (41 tuổi) phát hiện thi thể anh P. nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Mai Hoàng – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã xác định Tiến là đối tượng nên truy bắt. Đến sáng 10/8, công an đã bắt giữ được Tiến ở tỉnh Bến Tre.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô rượt đuổi tông xe máy khiến 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải (29 tuổi, ở xã Ân Đức, H.Hoài Ân, Bình Định) để tiếp tục điều tra về tội "Giết người".

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định - đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Hải.

Theo điều tra của cơ quan công an, Võ Phan Hoài Bảo (SN 2007, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) nợ tiền của vợ Trần Xuân Hải (SN 1993, trú tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) 900.000 đồng. Vợ của Hải nhiều lần đòi nợ nhưng Bảo không trả.

Trần Xuân Hải tại cơ quan công an. Ảnh: TB

Sau đó, một người giúp việc của gia đình vợ Hải tên là Nguyễn Thị Trang (chưa rõ năm sinh, nơi thường trú) đã đăng Facebook về việc Bảo nợ tiền không trả.

Bực tức sự việc trên, ngày 3/8, Bảo rủ theo Nguyễn Quốc Việt (SN 2005, trú tại xã Ân Đức) và Ngô Quang Linh (SN 2006, trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) cùng đi xe máy mang biển kiểm soát 77K1-265.78 đến nhà vợ của Hải tại xã Ân Thạnh để nói chuyện.

Khi đi, Bảo, Việt và Linh có mang theo hai con dao. Đến cổng nhà của vợ Hải thì Linh đứng bên ngoài, Bảo và Việt đi tay không vào nhà, cãi vã với Nguyễn Thị Trang. Sau đó Trang đã gọi cho Trần Xuân Hải đến để giải quyết vụ việc.

Hiện trường vụ việc khiến 2 người tử vong. Ảnh: TB

Khi Bảo, Việt và Linh chuẩn bị về thì Trần Xuân Hải lái xe ôtô mang biển kiểm soát 77A-136.14 đuổi theo và tông vào xe máy của nhóm Bảo, Việt và Linh. Hậu quả, Bảo tử vong tại chỗ, Việt tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Linh bị thương.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Hải, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Giết người."

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, thông tin về việc nhóm Bảo, Việt, Linh chặn đầu xe của Trần Xuân Hải khiến Hải rượt đuổi theo và tông gây chết người là không đúng.

Cảnh sát giao thông xuyên đêm tìm bé gái nghi bị lừa bán sang nước ngoài

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, Cục trưởng Cục này vừa chỉ đạo lực lượng CSGT xuyên đêm tìm kiếm cháu bé nghi bị lừa bán sang nước ngoài.

Video: Cảnh sát giao thông tìm thấy bé gái nghi bị lừa bán sang nước ngoài trên xe khách vào các tỉnh phía Nam.

Theo đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 9/8, sau khi nhận được thông tin chỉ đạo của Cục CSGT về việc có cháu gái tên Đ.T.K.L (SN 2008, ở Xuân Trường, Nam Định) nghi bị một đối tượng lôi kéo lừa bán ra nước ngoài, đang di chuyển bằng ô tô đi hướng vào các tỉnh phía Nam.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, tổ công tác của Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Quảng Ngãi đã xuyên đêm triển khai dừng kiểm soát các phương tiện đi từ phía Bắc vào Nam.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, sau khi dừng xe khách biển số 18B-020.xx thì phát hiện cháu gái đi với nam thanh niên giống như đặc điểm miêu tả, nên đã yêu cầu vào trụ sở Trạm CSGT để xác minh. Sau khi liên lạc với công an địa phương và gia đình cháu đã được xác định chính xác là cháu L.

Tại cơ quan CSGT, nam thanh niên đi cùng khai là Nguyễn Hữu Nguyên (SN 2004, quê Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp).

Nguyên cho biết hai người quen nhau trên mạng một thời gian rồi cho địa chỉ, sau đó đến ngày 7/8 Nguyên đón xe khách ra Nam Định tìm gặp L, khi gặp nhau Nguyên nói L đi theo vào TP.HCM làm chung với Nguyên nên đã đồng ý.

Đến chiều 9/8 Nguyên và L đón xe khách trên vào TP.HCM, khi đến Trạm CSGT Đức Phổ thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nguyên. Ảnh: CACC

Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng Nguyên cho Công an thị xã Đức Phổ để tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.



Việc thanh thiếu niên mới lớn, đặc biệt là các trẻ em gái rất dễ bị các đối tượng xấu dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, sau đó sẽ bán ra nước ngoài để kiếm lời hoặc sử dụng vào các mục đích xấu khác.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo tới tất cả các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn nữa trong lối sống, sinh hoạt, các mối quan hệ bạn bè để quản lý con cái mình tốt hơn, tránh các trước hợp xấu có thể xảy ra.