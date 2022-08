TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Một Bí thư Huyện ủy bị tống tiền; bắt nghi phạm chém 3 người thương vong

Một Bí thư Huyện ủy bị tống tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã ban hành cáo trạng truy tố một đối tượng tống tiền Bí thư huyện ủy Lập Thạch ra Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử.

Theo đó, Hà Văn Thành (SN 1954, Tử Du, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công tố cáo buộc, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Hà Văn Thành đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông Hà Đình Nhã – Bí thư Huyện ủy Lập Thạch.

Ngày 19/10/2021, Thành gửi đơn đến Huyện ủy Lập Thạch tố cáo vị Bí thư có một số vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai trên địa bàn huyện nhằm mục đích đe dọa, uy hiếp về tinh thần để chiếm đoạt tài sản của ông Nhã.

Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, Hà Văn Thành đã nảy sinh ý định tống tiền Bí thư Huyện ủy Lập Thạch. Ảnh: HULT

Tiếp đó, vào buổi sáng 29/10/2021, trong khi làm việc với anh Nguyễn Đình Tuấn – Chánh văn phòng Huyện ủy Lập Thạch, Thành tiếp tục viết 1 giấy yêu cầu và người cam kết với nội dung Thanh đã gửi đơn tố cáo ông Nhã về nhiều nội dung khác nhau gửi các cơ quan ở Trung ương, địa phương.

Thành yêu cầu ông Nhã phải đưa cho Thành 50 triệu đồng thì sẽ rút các đơn tố cáo ông Nhã rồi nhờ anh Tuấn đưa cho ông Nhã.

Do bị Thành uy hiếp, đe dọa về tinh thần, sợ ảnh hưởng đến tình hình chính trị địa phương và danh dự, uy tín của bản thân nên ông Nhã phải chấp nhận yêu cầu của Thành. Ông Nhã đã đưa cho anh Tuấn 50 triệu đồng, nhờ anh này đưa cho Thành.

Khoảng 16 giờ ngày 29/10/2021, tại quán cà phê ở thị trấn Lập Thạch, khi Thành vừa nhận 50 triệu đồng của ông Nhã thì bị Công an huyện Lập Thạch phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Cáo trạng thể hiện, hành vi nêu trên của Thành đã xâm phạm quyền sở hữu về tài sản, quyền nhân thân của người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn huyện Lập Thạch nên cần xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, quá trình điều tra Hà Văn Thành thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ở một diễn biến khác, được biết Hà Văn Thành không chỉ tố cáo mình vị Bí thư huyện ủy Lập Thạch mà còn tố cáo nhiều người khác.

Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch đã thụ lý vụ án, chuẩn bị đưa ra xét xử Hà Văn Thành trong vụ cưỡng đoạt tài sản của Bí thư huyện nêu trên.

Bắt nghi phạm chém 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/8, một lãnh đạo xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận vụ việc trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.



Mạc Văn Dục bị bắt giữ khi lẩn trốn trên đồi keo phía sau hiện trường vụ án. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng 9/8, ngay sau khi nhận được thông tin về việc xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết, 2 người bị thương nhẹ tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Quỳ Hợp và các lực lượng liên quan nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ thành công nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực đồi keo phía sau hiện trường.

Nghi phạm gây án là Mạc Văn Dục (SN 1990, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp). Dục từng làm công nhân tại thành phố Hải Phòng, mới trở về địa phương và có dấu hiệu bất ổn về tâm thần.

Vào khoảng 6h sáng cùng ngày, Mạc Văn Dục đã dùng dao chém một người tử vong, chưa dừng lại ở đó, Dục tiếp tục chém 2 người khác bị thương. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn lên đồi keo, cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra để xử lý theo quy định.

Chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/8, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man xảy ra trên địa bàn thành phố trong đêm 8/8.

Theo đó vào khoảng 22h30 đêm 8/8 tại nhà số K334/35 Đống Đa (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) xảy ra vụ đâm chém dã man khiến hai mẹ con bị thương nặng.



Nghi phạm được cho là Hoàng Minh Phong (35 tuổi, trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế).

Vào thời điểm trên, Long cầm 2 con dao xông vào đâm chém vợ là chị Dương Nhi Quỳnh Hương (22 tuổi) và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Phương Loan (49 tuổi) nhiều nhát.

Ảnh minh họa.

Hậu quả, chị Hương và bà Loan bị nhiều vết thương ở vùng trọng yếu trên cơ thể, được người dân đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện Phong đã bị Công an quận Hải Châu tạm giữ hình sự.

Bắt giữ kẻ đâm trọng thương chồng cũ của người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Phúc Lĩnh (36 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện trường Lĩnh đâm trọng thương chồng cũ của người tình. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Văn T (43 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) và chị N.T.H (36 tuổi, ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom) từng là vợ chồng, có 3 người con chung.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mâu thuẫn ngày càng nhiều nên năm 2020, cả hai đã ra toà ly hôn. Sau khi ly hôn, chị H có quan hệ tình cảm qua lại với Lĩnh.

Nhưng sau đó chị H lại thấy còn tình cảm với chồng cũ là anh T nên quay lại sống cùng, bỏ mặc Lĩnh. Thấy người tình trở mặt quay về với chồng cũ nên Lĩnh tức giận, nhiều lần Lĩnh đe doạ chị H và anh T.

Vào cuối tháng 7, Lĩnh lẻn vào nhà anh T (thuộc ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc), dùng dao đâm anh T trọng thương rồi bỏ trốn. Hiện sức khỏe anh T đã ổn định trở lại, vết thương dần hồi phục.

Nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra và sau nhiều ngày truy tìm đã bắt được đối tượng Lĩnh khi người này đang trốn tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

Hiện vụ án tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Phạt tù chung thân cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo vì lừa đảo

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/8, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trần Đức Trung, cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (Trung tâm Hỗ trợ người nghèo) án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội danh, các đồng phạm trong vụ án cũng bị phạt tù gồm Bùi Thị Oanh lĩnh 9 năm tù, Phan Thị Thoa 8 năm tù, Phạm Văn Lực nhận 6 năm tù, Nhâm Sỹ Phúc lĩnh 7 năm tù.

Bị cáo Trần Đức Trung tại tòa. Ảnh: X.A.

Theo án sơ thẩm, dù Trần Đức Trung phủ nhận cáo buộc của Viện kiểm sát và cho rằng mình không lừa đảo nhưng đủ căn cứ kết tội ông ta. Nhóm đồng phạm của Trung đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị hại và người có liên quan có lời khai phù hợp với lời khai của các bị cáo và chứng cứ trong hồ sơ.

Vì vậy, HĐXX xác định bị cáo Trần Đức Trung với vai trò chủ mưu, đã tổ chức và điều hành hoạt động các chương trình "Trái tim Việt Nam," "Liên kết ba bên" một cách gian dối nhằm lừa đảo tiền của những người tham gia. Qua đây, các bị cáo đã chiếm đoạt của người tham gia chương trình gần 52 tỷ đồng.

Cụ thể, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam thành lập, do Trần Đức Trung làm Chủ tịch; bị can Lê Thị Hằng (đã mất năm 2019) làm Tổng giám đốc.

Trong khi Trung tâm chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, không có gì phát sinh doanh thu nhưng từ tháng 4/2015, Trần Đức Trung cùng đồng phạm lấy danh nghĩa Trung tâm để tổ chức chương trình "Trái tim Việt Nam", đưa ra chính sách bất khả thi, hứa hẹn hỗ trợ lãi suất cao để lôi kéo người dân nộp tiền

Phía truy tố xác định, các bị cáo thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn của Trung tâm; tuyên truyền, hứa hẹn với người tham gia trong khoảng thời gian nhất định sẽ được nhận tiền theo chính sách. Thực tế, nguồn tiền để chi trả là "lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước", số rất ít là tiền ủng hộ của nhà hảo tâm.

Phiên tòa đã diễn ra trong 1 tuần. Ảnh: X.A

Để thu hút người nộp tiền, Trần Đức Trung đứng ra thành lập "Câu lạc bộ tích lũy làm giàu" và giao cho bị can Phạm Văn Lực làm Chủ tịch. Ai tham gia phải mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng và sau 6 tháng sẽ được Trung tâm hỗ trợ lại từ 5,2 – 5,7 triệu; từ mã thứ hai, người dân chỉ phải đóng 700.000 đồng tức lợi nhuận lên tới 437,5% đến 814%.

Ngoài ra, sau khi đóng tiền, người tham gia được nhận một sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh, sách báo, trị giá khoảng 150.000 đồng. Nếu giới thiệu người khác tham gia sẽ được thưởng 500.000 đồng/người. Viện kiểm sát cáo buộc, các đối tượng dùng thủ đoạn trên huy động được 148 tỷ đồng.

Cáo trạng còn thể hiện, khi Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, các bị can tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế NewStar) tổ chức chương trình "Liên kết ba miền" hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng; thu về hơn 17 tỷ đồng.

Số tiền có được từ hơn 1.000 người tham gia các chương trình, nhóm bị cáo trả lãi một phần hoặc mua hàng tặng, còn lại chiếm đoạt 49 tỷ đồng, cáo trạng nêu. Trong vụ án, Trần Đức Trung bị xác định là chủ mưu, có vai trò chính và ông ta chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 26 tỷ đồng.