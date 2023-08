TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng “clip nóng” tống tiền bạn gái; đánh vợ tử vong vì mâu thuẫn gia đình

Có vợ và 2 con nhỏ, làm công nhân, nhưng Nguyễn Đức Phương "nổ" mình làm công an và đang độc thân. Trong ảnh là lúc Phương bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị