TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng dao sát hại hàng xóm dã man; bắt kẻ đánh, chém, đâm 6 người bị thương

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao sát hại hàng xóm vì nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ mình

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 11h20 ngày 15/8, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Sông Mã về việc khoảng 10h ngày 15/8, Lều Văn Hải (SN 1991, trú tại bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã sử dụng dao nhọn đâm, chém nhiều nhát vào anh Phạm Văn Vĩ (SN 1995) và chị Đào Thị Phương (SN 1993, cùng trú tại bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã); đồng thời đối tượng này tấn công cả bà Hoàng Thị Xuân (SN 1962, trú tại tổ 5, thị trấn Sông Mã, tỉnh Sơn La). Hậu quả, anh Phạm Văn Vĩ tử vong; chị Phương và bà Xuân bị thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Sông Mã và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Sơn La khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Minh Phượng

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tài liệu xác minh thu thập được bước đầu xác định, do Lều Văn Hải nghi ngờ vợ là chị Đào Thị Phương có quan hệ bất chính với Phạm Văn Vĩ là hàng xóm của gia đình trong thời gian Hải đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Mặt khác, số tiền Hải gửi về Phương ở nhà chi tiêu không minh bạch, rõ ràng; nợ cũ chưa trả lại tiếp tục nợ thêm 400 triệu đồng nên đến ngày 15/8/2024 Hải nảy sinh ý định giết chị Phương, anh Vĩ. Khi chị Phương đang ở trong nhà tắm, Hải cầm 1 con dao nhọn (loại dao mèo) dài 47cm đâm, chém nhiều nhát vào người chị Phương, thấy chị Phương gục xuống mới dừng lại.

Hải tiếp tục sang nhà anh Vĩ nói dối là nhờ Vĩ đi lên khu vực nương bản Hồng Nam bê hộ thùng nước. Đến nơi, Hải cầm dao nhọn chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Vĩ (trong đó có vết thương vỡ xương hộp sọ, lộ tổ chức não ra ngoài). Khi thấy anh Vĩ tử vong, Hải đi về nhà, trên đường về thấy bà Hoàng Thị Xuân đi xe mô tô chở bà Hoàng Thị Thân (mẹ đẻ Hải) thì Hải nảy sinh ý định giết bà Xuân do Hải nghi ngờ bà Xuân thông đồng với chị Phương và anh Vĩ để giết Hải nên Hải đã cầm dao chém nhiều nhát vào người bà Xuân. Hành vi của Hải có dấu hiệu phạm tội "giết người" quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La lấy lời khai đối tượng Lều Văn Hải. Ảnh: Minh Phượng

Căn cứ tài liệu thu thập được, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự trong thời gian 3 ngày đối với Lều Văn Hải để tiếp tục xác minh làm rõ.

Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Sông Mã và chính quyền địa phương ổn định tình hình nhân dân, phối hợp theo dõi việc chữa bệnh cho 2 người bị thương. Anh Phạm Văn Vĩ được gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Bắt khẩn cấp kẻ đánh, chém, đâm 6 người bị thương ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/8, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Tuấn (36 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích do đã đánh, đâm bị thương 6 người tại bến xe Giáp Bát.

Theo nhà chức trách, khoảng 10h30 ngày 11/8, Tuấn phát sinh mâu thuẫn sau khi có va chạm giao thông với ông N.V.T. Sau đó, Tuấn đánh ông T. bị thương.

Sau đó, ông T. gọi vợ đến đón. Sáu người gồm vợ, em vợ, em rể, con trai, con rể và con gái ông T. đã đến để nói chuyện với Tuấn.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: Đ.X.

Lúc này, Tuấn tiếp tục đấm con gái, con trai ông T. Khi con rể ông T. lao vào, Tuấn lấy một con dao ở ki ốt gần đó chém vào gáy người đàn ông này. Khi định lên ô tô rời đi, Tuấn bị người nhà ông T. giữ.

Thấy vậy, Tuấn tiếp tục lấy một tua vít từ ô tô đâm 3 người nhà ông T. khiến các nạn nhân bị thương.

Đến khi mẹ ruột của Tuấn can ngăn, đối tượng mới dừng lại, rồi ném tang vật sang bên kia đường Giải Phóng và điều khiển ô tô bỏ đi. Những ngày sau đó, dù bị cơ quan công an triệu tập, Tuấn không chấp hành mà bỏ trốn.

Ngày 16/8, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được đối tượng và tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lực lượng chức năng cho biết, Tuấn từng có 3 tiền sự.

Công an mời tài xế ô tô hất cô gái lên nắp capo tới làm việc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/8, Công an phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM đã mời ông Nguyễn Minh Đức (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đến trụ sở làm việc liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh người này lái ô tô hất cô gái lên nắp capo gây xôn xao.

Liên quan đến vụ việc trên, cô gái trong vụ việc là chị P.T.T.V (27 tuổi) cũng được công an mời đến làm việc.

Chiếc ô tô mà ông Đức lái.

Ông Đức được xác định là tài xế lái ô tô hất cô gái lên nắp capo.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô mang biển số 51H-700.00 hất cô gái lên nắp capo gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 15/8 trên đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình. Thời điểm trên, chị V. cùng bạn đi xe máy đến tiệm bánh để mua bánh.

Lúc này, chị V. vào mua bánh còn người bạn vẫn ngồi trên xe thì người đàn ông lái ô tô chạy từ phía sau bấm còi, mở kính xuống rồi nói chuyện với bạn của chị V., dẫn tới mâu thuẫn.

Một lúc sau, bạn chị V. gọi công an thì tài xế lên ô tô lái đi. Chị V. đứng trước đầu xe nói chuyện thì người đàn ông lái ô tô nhích ga lên chạy từ từ.

Chị V. sợ gãy chân nên nằm trên nắp ca pô xe rồi cầm điện thoại quay lại clip. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cháy nhà xưởng, 1 nữ sinh tử vong ở Thanh Hóa

Xác nhận với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Huy Nam, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã Quảng Trạch (Quảng Xương) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 9 giờ 16/8, tại thôn Thạch Trung, xã Quảng Trạch. Thời điểm đó, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ kèm theo những cột khói đen bốc cao tại khu vực xưởng rộng khoảng 400m2, phía trong là căn nhà 2 tầng của gia đình một hộ dân ở thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã dùng bình chữa cháy mini đến ứng cứu nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, lửa và khói đen đã bao trùm nhà xưởng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu người.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng.

Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Sau đó được lực lượng cứu hộ giải cứu ra ngoài và nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân là nữ sinh đại học sau đó được xác định đã tử vong.

Lừa cúng giải hạn, "bà đồng" chiếm đoạt tiền tỷ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng (SN 1993, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung cáo trạng, Đinh Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1992, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có mối quan hệ quen biết.

Trong thời gian này, Hồng đưa ra thông tin là bản thân có căn mạng (có khả năng nhìn thấy trước được tương lai của mỗi người và nói chuyện được với người đã chết) nên biết Quỳnh đang bị bùa ngải, vì vậy thường xuyên bị ốm đau, sẽ gặp nhiều bất trắc trong cuộc sống, để được bình yên thì phải cúng giải hạn.

Vì tin tưởng những thông tin đó là đúng sự thật nên từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, Quỳnh 9 lần chuyển tiền cho Hồng với tổng số liền là 1.461.965.695 đồng để nhờ Hồng cúng giải hạn.

Bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng tại toà. Ảnh: C.N

Sau khi nhận tiền từ Quỳnh, Hồng không thực hiện việc cúng giải hạn mà đã chuyển khoản cho rất nhiều người. Ngoài ra, Hồng còn nhiều lần chuyển khoản vào tài khoản của nhiều người trong đó có người yêu và cha mẹ ruột, em gái ruột để nhờ rút tiền mặt sử dụng tiêu dài cá nhân như du lịch, ăn uống, mua sắm… Tuy nhiên, những người trên đều không biết việc Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quỳnh.

Quá trình điều tra, Đinh Thị Hoa Hồng khai nhận đã nhận tiền của Nguyễn Thị Như Quỳnh nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên với những tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ chứng cứ để kết luận Đinh Thị Hoa Hồng đã đưa ra những thông tin gian dối trong việc cúng giải hạn để bị hại tin tưởng đồng ý chuyển tiền.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên bị cáo Đinh Thị Hoa Hồng mức án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".