TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng điếu cày đoạt mạng người tình; nam thanh niên bị đâm chết sau màn ẩu đả

Dùng điếu cày đoạt mạng người tình

Thân Thanh Tâm bị cáo buộc dùng điếu cày đoạt mạng người tình. Ảnh: Công an Bắc Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Nghi phạm Tân Thanh Tâm (SN 1984, ở Việt Yên, Bắc Giang) được cảnh sát vận động nên sáng 18/9 đã đầu thú sau khi thực hiện hành vi giết người.

Rạng sáng cùng ngày, cảnh sát được thông báo việc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Giang (SN 1990) vào cấp cứu. Tuy nhiên, chị tử vong trước khi được điều trị do có vết thương nghiêm trọng.

Cảnh sát vì vậy triệu tập Thân Thanh Tâm lên làm việc. Anh ta khai có quan hệ tình cảm, cùng chị Giang chung sống với nhau như vợ chồng.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nên tối 17/9, Tâm dùng điếu cày đánh chị Giang khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Tâm để tiếp tục điều tra.

Nam thanh niên bị đâm chết sau màn ẩu đả

Anh Nguyễn Tấn Lợi (31 tuổi, ngụ ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây) đến uống nước ở khu vực ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị đâm tử vong. Ảnh: Thiên Long



Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/9, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, hai anh em tên Lý Hùng (30 tuổi) và Lý Hiếu (28 tuổi), cùng ngụ ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa đã đến công an trình diện do liên quan trong vụ gây ra án mạng.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 17/9, anh Nguyễn Tấn Lợi (31 tuổi, ngụ ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây) đến uống nước ở khu vực ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây. Tại đây, anh Lợi đã xảy ra mâu thuẫn với 2 anh em Lý Hùng, Lý Hiếu.

Thời điểm này, hai bên rời khỏi quán ra đường đứng nói chuyện, sau đó lao vào đánh nhau loạn xạ.

Đang đánh nhau, bất ngờ 1 trong 2 anh em Lý Hùng, Lý Hiếu rút dao đâm trúng ngực anh Lợi khiến anh té gục xuống đường bất tỉnh.

Anh Lợi được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại chỗ. Biết gây ra án mạng nghiêm trọng, cả 2 anh em Lý Hùng và Lý Hiếu đến Công an huyện Đức Hòa tự thú.

Vụ 56 lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: Thông tin mới nhất từ lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Sáng 18/9, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vừa trao đổi với phóng viên Dân Việt thông tin mới nhất về vụ 56 lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về hướng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Theo vị lãnh đạo này, 56 người lao động hiện đang được cơ quan chức năng Campuchia giữ lại làm việc.

56 lao động tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam hiện vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng Campuchia. Ảnh: CTV

Phía tỉnh Tây Ninh đã cử người sang Campuchia để giải quyết, hỗ trợ đưa người lao động Việt Nam trở về.

"Các lao động làm việc với cơ quan chức năng Campuchia đang gặp khó khăn là họ không có giấy tờ tùy thân hay các giấy tờ đi lao động khác. Sau khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí", vị lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, lúc 14h30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online (thuộc một casino khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam) do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Bavet Kandal, phường Bavet, TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), có khoảng gần 60 lao động người Việt Nam tháo chạy tán loạn về phía đồn cửa khẩu Bavet, hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy, rất nhiều người bỏ chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài giữa cơn mưa to. Nhiều người bỏ giày dép, chạy chân không. Nhiều người trong số đó bị ngã, phải dìu dắt nhau chạy thoát thân.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, chỉ có 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu phía Campuchia, 4 người bị bắt giữ trở lại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định nói gì về kết quả điều tra vụ sập tường làm 5 người tử vong?

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã thông tin nhanh về kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ tai nạn công trình xây dựng nhà máy tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam (đóng trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Bình Định) làm 5 người tử vong, 6 người bị thương.

Toàn cảnh công trình nhìn trên cao, tường đổ sập, hiện trường ngổn ngang. Ảnh: DT

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong thi công công trình, không đảm bảo nguyên tắc ổn định của công trình (tính kết cấu, liên kết công trình).

Qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định bức tường bị sập cao 15,2m, dài 38m. Hiện đã có kết quả giám định xây dựng, phía công an đang tổ chức trưng cầu giám định chuyên môn về xây dựng.

"Các bên tổ chức trưng cầu về chất lượng công trình xây dựng và trình tự thủ tục thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công. Các cơ quan giám định sẽ thuyết minh, trả lời để làm rõ công trình có thực hiện đúng các quy định, quy trình về xây dựng công trình cơ bản…", một vị cán bộ công an cho hay.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, hiện Cơ quan CSĐT đang tập trung làm việc với các nhân chứng tại hiện trường để mô tả lại vụ án. Ngoài ra, cảnh sát đang liên hệ triệu tập, làm việc với nhà thầu chính ở TP.HCM nhưng chưa được.

Đơn vị trực tiếp thi công dự án (nhà thầu thứ 3) là Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tân Dương (xã Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đang được thông báo để phục vụ quá trình điều tra.

Cũng trong ngày 18/9, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định đề nghị đình chỉ thi công dự án.

"Trước đó, ngay khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có văn bản đề nghị tạm dừng thi công dự án để phục vụ khắc phục, điều tra vụ việc", ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định nói.

Công an đến khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn lao động. Ảnh: DT

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký quyết định thành lập Tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở lô E, Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX.An Nhơn, Bình Định).

Tổ công tác điều tra này do Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Phan Viết Hùng làm Tổ trưởng. Có trách nhiệm xem xét, điều tra nguyên nhân gây sự cố công trình xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa do Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam làm chủ đầu tư, đồng thời đề xuất giải quyết sự cố công trình theo đúng quy định Nhà nước.

Ông Phan Viết Hùng cũng là người ký giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam được xây dựng hạng mục thuộc dự án nhà máy chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Ông Phan Viết Hùng cho hay, cơ quan công an sau khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã khởi tố hình sự. Còn tổ điều tra do UBND tỉnh Bình Định thành lập thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm quản lý nhà nước.

Trụ bê tông tại công trình đổ gãy, trơ trọi sắt. Ảnh: DT

"Điều tra nguyên nhân sự cố để xem trong quy trình xây dựng sai quy trình chỗ nào hay vi phạm cái gì để xử lý sai phạm, qua đó rút kinh nghiệm trong quản lý nhà nước. Tổ cũng đã tiến hành lấy mẫu, kiểm tra hiện trường, hiện đang chờ kết quả", ông Hùng cho biết.

Chiều 15/9, trong quá trình thi công đã xảy ra vụ tai nạn lao động (đổ giàn giáo và sập tường), làm 5 người tử vong, 6 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra.

Án mạng vì mâu thuẫn khi đánh bạc

Đối tượng Nguyễn Tấn Hóa (56 tuổi). Ảnh: CACC

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Tấn Hóa (56 tuổi), ngụ ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước để điều tra, làm rõ về hành vi "giết người".

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/9, anh Trần Văn Dễ (48 tuổi), ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước rủ nhóm bạn cùng ấp đến nhà để nhậu.

Tham gia tiệc có Nguyễn Tấn Hóa, Châu Hoài Bắc (32 tuổi), Cao Hoài Thắng (37 tuổi), cùng ngụ xã Phước Lập. Khi đã ngà ngà hơi men, anh Thắng rủ mọi người chơi đánh bài ăn thua bằng tiền.

Các con bạc cá cược được chừng nửa tiếng, Hóa thua hết 140.000 đồng nên ra ngoài ngồi xem những người còn lại chơi. Lúc này, anh Dễ đánh liên tục thắng, thấy vậy, Hóa phụ gom tiền những người thua về cho chủ nhà.

Bị thua gần hết tiền, tức giận nên Thắng chửi Hóa. Vô cớ bị chửi, Hóa rút dao giấu sẵn trong người đâm 2 nhát vào bụng Thắng, Bắc vào can ngăn thì bị Hóa đâm vào chân bị thương. Anh Thắng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gây án xong, Hóa về nhà đi ngủ thì bị Công an huyện bắt giữ.