Vị doanh nhân đáng ngờ và cuộc vây bắt đối tượng truy nã của Interpol

Công an quận Cầu Giấy bàn giao Han Hyunsik cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Những biểu hiện đáng ngờ

Đầu tháng 7/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội An ninh Công an quận (CAQ) Cầu Giấy phát hiện một đối tượng người Hàn Quốc xuất hiện trên địa bàn. Người đàn ông này khá cao to, thoạt nhìn giống như một doanh nhân bởi trang phục, đồ dùng khá sành điệu, đắt tiền. Chính sự hào nhoáng đó nên đối tượng dễ dàng gây thiện cảm và qua mắt nhân viên khách sạn nơi lưu trú. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến các trinh sát phải lưu tâm, đó là sự có mặt của gã ở nhiều khách sạn hạng sang trên địa bàn Hà Nội. Đây đều là những nơi có giá thuê phòng đắt đỏ và câu hỏi đặt ra là, nếu một doanh nhân thì tại sao phải thường xuyên thay đổi địa chỉ lưu trú trong cùng một thành phố đến vậy? Ngoài ra, những nơi hắn đến thì cũng chỉ 2 - 3 ngày là rời đi, giống như một khách du lịch.

Từ những biểu hiện bất minh trên, CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) để tra cứu thông tin. “Theo thông tin chúng tôi nắm được thì đối tượng tên là Han Hyunsik (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc), đây là kẻ đang bị Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc truy nã từ tháng 11/2019 về tội trộm cắp. Tuy nhiên, khi biết mình bị cảnh sát Hàn Quốc truy bắt, Han đã kịp trốn sang một số quốc gia rồi tới Việt Nam. Ở đây có thể có bạn bè, người thân của Han hoặc vì có nhiều người Hàn Quốc sinh sống, làm việc, dễ ẩn mình nên gã chọn Hà Nội là điểm dừng chân” - trung tá Nguyễn Chí Cường, Đội trưởng Đội An ninh CAQ Cầu Giấy kể lại.

Tuy nhiên, thời điểm đó, toàn bộ thông tin về đối tượng này rất sơ sài, ngoài cái tên Han Hyunsik thì lực lượng công an hoàn toàn không nắm được địa điểm cư trú của đối tượng. Bằng cách nào đó, Han đã xóa hết dấu vết trên đường trốn chạy. Trong suốt thời gian ở tại Việt Nam, Han cũng không khai báo tạm trú. “Chúng tôi cho rằng, Han không khai báo thông tin tạm trú để tránh bị truy vết, lẩn trốn mà không bị phát hiện. Han đổi khách sạn lưu trú liên tục. Nơi cuối cùng chúng tôi nắm được thông tin của gã là ở một khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình. Song, khi tới nơi trinh sát mới phát hiện thông tin khai báo cũng đã khoảng 8 - 9 tháng trước” - đại úy Đỗ Hoàng Thắng, Đội phó Đội An ninh CAQ Cầu Giấy cho biết.

Khó khăn là thế, nhưng các cán bộ, chiến sĩ CAQ Cầu Giấy quyết không nản chí, bởi đây không phải là lần đầu tiên họ đối mặt với đối tượng truy nã ranh mãnh như Han Hyunsik.

Đối tượng Han Hyunsik bị Interpol truy nã.

Đột kích bắt giữ

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, lần theo dấu vết tội phạm, nhưng với sự nhạy bén và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phát hiện được một số địa điểm mà Han thường xuyên lui tới. Đội An ninh “rải quân” bám sát, đồng thời báo cáo xin ý kiến CAQ Cầu Giấy, Ban Giám đốc Công an TP và lãnh đạo Bộ Công an.

“Vì đối tượng là người nước ngoài nên việc bắt giữ cũng phải rất cẩn trọng, kín kẽ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới nhiều vấn đề, đặc biệt là ngoại giao. Cũng đã có lần chúng tôi gần như chạm trán Han Hyunsik, nhưng không có lệnh bắt giữ nên cũng không làm gì được. Thời gian này, lực lượng của chúng tôi ròng rã theo chân đối tượng, chỉ sợ sơ sẩy một chút hắn phát hiện ra và rời khỏi Hà Nội” - chỉ huy Đội An ninh thông tin thêm.

Sau nhiều ngày theo dấu tội phạm, cuối cùng CAQ Cầu Giấy cũng nắm được nơi cư trú của Han là chung cư Golden Palace, nằm trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Có điều, đây là một chung cư cao cấp nên nếu không phải người sinh sống, lưu trú tại đây thì cũng không thể vào được. Do vậy, việc tiếp cận với Han lúc đó cũng gặp nhiều cản trở. Nắm được quy luật hoạt động, di chuyển của Han nên trong thời gian chờ có lệnh bắt giữ, các trinh sát phải mật phục, theo dõi 24/24h.

Ngày 9/8/2022, ngay sau khi có lệnh bắt giữ Han, CAQ Cầu Giấy đã bí mật bao vây toàn bộ tòa chung cư. Biết Han là một kẻ rất lưu manh, xảo quyệt, tổ công tác đã phải nhờ tới sự phối hợp của nhân viên lễ tân tòa nhà. Khi nghe thấy nhân viên gõ cửa nói có quà tặng tri ân khách hàng, Han đã không hề nghi ngờ. Lúc này, trinh sát nhân cơ hội ập vào trong căn phòng nơi Han ở. Bị khống chế bất ngờ, Han không kịp chống cự. Sau khi đọc lệnh bắt giữ, Han đã bị còng tay dẫn đi, kết thúc hơn 1 tháng ròng rã điều tra, theo dấu chân tội phạm của CAQ Cầu Giấy.

Sau thời gian tiến hành các thủ tục, khoảng 22h ngày 18/8/2022, CAQ Cầu Giấy phối hợp với Cục Đối Ngoại (Bộ Công an) đã bàn giao Han Hyunsik - đối tượng truy nã của Cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol - cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Tại buổi bàn giao, ông Choi Jae Hoon - Tùy viên Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc kiêm Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam đã cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của cơ quan Công an Việt Nam trong quá trình bắt giữ và bàn giao đối tượng.

“Chúng tôi rất cảm ơn CAQ Cầu Giấy nói riêng và Công an TP.Hà Nội nói chung đã giúp đỡ Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc bắt giữ tội phạm, trong đó có đối tượng Han Hyunsik. Điều này đã giúp khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như giữa Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Công an nhân dân Việt Nam. Tôi cũng rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của các bạn và ngược lại” - ông Choi nói. Cũng theo ông Choi, Han Hyunsik là một đối tượng có lai lịch phức tạp và rất nguy hiểm.

Trước đó, tháng 4/2022, Đội An ninh CAQ Cầu Giấy cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Công an bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã của Interpol mang quốc tịch Hàn Quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

