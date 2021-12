TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đường dây mua bán trinh liên tỉnh (kỳ 3); cô gái cởi nội y quay clip trên cầu

Nữ sinh bị các đường dây mua bán trinh liên tỉnh rao bán như món hàng (kỳ 3)

Sau khi bị dụ dỗ, đối tượng môi giới tìm cách rao bán nữ sinh trên mạng xã hội. Nơi thân thể các em xem như món hàng để khách kiểm tra, cò kè thêm bớt. Thậm chí, còn cho quan hệ thử. Những thủ đoạn thâm độc của các đường dây rao bán trinh nữ sinh như thế nào? Tất cả được làm rõ trong phóng sự sau.

Nữ sinh bị các đường dây mua bán trinh liên tỉnh rao bán như món hàng (kỳ 3). Nhóm phóng viên điều tra Dân Việt

Như vậy, các đối tượng trong đường dây mua bán trinh chỉ xem thân thể nữ sinh như món hàng đem ra mua bán, trao đổi để kiếm tiền. Thậm chí chỉ vì tiền, chúng bất chấp nhân tính cho khách quan hệ thử, còn trinh mới trả tiền. Các đối tượng trong đường dây mua bán trinh đang kiếm tiền như thế nào trên thân thể của nữ sinh? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự tiếp theo (kỳ 4).

Khởi tố cô gái cởi nội y quay clip trên cầu Trường Tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T.T.M.T (SN 1996, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

T.T.M.T - cô gái cởi nội y quay clip đồi trụy trên cầu Trường Tiền, TP.Huế làm việc cơ quan công an. Ảnh: C.Q

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào tháng 7/2021, T đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh mang tính khiêu dâm. Trong đó, có những hình ảnh, video clip T quay, chụp việc mình tự cởi nội y tại cầu Trường Tiền (TP.Huế) làm xôn xao dư luận.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh và đưa T về trụ sở làm việc.

Sau một thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an TP.Huế xác định từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, T đã tạo 54 video clip sex, 76 ảnh khiêu dâm. Những video clip và hình ảnh này được T đăng lên mạng Internet nhằm thu lợi bất chính với số tiền 140 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung kháng cáo kêu oan vụ mua chế phẩm Redoxy 3C

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/12, ông Nguyễn Đức Chung đã gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan vụ mua bán, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C tới Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Trong đơn kháng cáo, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nói bị oan khi bị tuyên phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ở diễn biến trước đó, chiều 13/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và 2 đồng phạm trong vụ mua bán, sử dụng Redoxy 3C làm sạch hồ ở Hà Nội.

Cả 3 bị cáo đều bị xét xử tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung kháng cáo, nói bị oan khi bị tuyên phạm tội như án sơ thẩm đã nêu. Ảnh: PH

Với bị cáo Nguyễn Đức Chung, ông này bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí là người đứng đầu thành phố, với động cơ vụ lợi đã chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định.

Ông Chung được đánh giá giữ vai trò chủ mưu trong vụ án; đã chỉ đạo cấp dưới là Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C qua công ty của gia đình để công ty đó được hưởng lợi nhuận không chính đáng.

Theo Hội đồng xét xử sở thẩm, đây là vụ án có đồng phạm, với tính chất mức độ là đồng phạm giản đơn.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung phải chịu trách nhiệm chính, nêu gương của người đứng đầu, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc mua bán, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C, để Công ty Arktic hưởng lợi không chính đáng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cả đại diện Viện KSND TP.Hà Nội và Hội đồng xét xử đều nhận định việc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ông Chung với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là không oan.

Từ các lẽ đó, Hội đồng xét xử quyết định, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù, tổng hợp bản án trước, buộc bị cáo chấp hành bản án 13 năm tù.

Công an làm việc với lãnh đạo, kế toán của CDC Nghệ An liên quan đến 4 gói thầu của Công ty Việt Á

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, chiều qua và sáng nay (22/12) lực lượng công an đã thu thập hồ sơ, đồng thời làm việc với lãnh đạo, kế toán của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An liên quan đến 4 gói thầu của Công ty CP Công nghệ Việt Á tại Nghệ An.

Sáng 22/12, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã xác nhận những thông tin trên.



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, chiều 21/12 Công an tỉnh Nghệ An đã tới đơn vị thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến 4 gói thầu giữa CDC Nghệ An và Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Sáng nay (22/12), lực lượng chức năng làm việc với lãnh đạo, kế toán của CDC Nghệ An nhằm làm rõ số tiền "lại quả", "bôi trơn" theo lời khai của bà Phan Tôn Noel Thảo - trợ lý tài chính Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Như đã thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Nghệ An, CDC Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á và chia làm 4 gói thầu.

Trong đó, ngoài 2 gói được đấu thầu rộng rãi, có 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền mua các vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á khoảng 28 tỷ đồng. Quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á cũng như các công ty khác của CDC Nghệ An đều đúng quy trình, đúng trình tự, thủ tục.

Thời điểm đầu vào ngày 15/7, CDC Nghệ An mua của công ty này với giá 470.000 đồng/bộ test PCR, thời điểm sau vào 31/10 mua với giá chỉ 367.000 đồng/bộ.

Liên quan đến thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc bà Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính Công ty CP Công nghệ Việt Á, đã khai nhận với cơ quan công an trong quá trình bán kit test xét nghiệm Covid-19 có chi tiền "hoa hồng" cho CDC Nghệ An, trả lời phóng viên báo Dân Việt sáng 21/12, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định bản thân cùng như cấp dưới chưa nhận bất kỳ khoản tiền "hoa hồng" nào từ phía người của Công ty Việt Á. Tất cả các gói thầu với Công ty Việt Á, CDC Nghệ An đều làm đúng quy trình, đúng trình tự, thủ tục.

Cô gái Huế lừa hơn 600 triệu đồng của mẹ người yêu ở Hà Nội

Một cô gái sinh năm 1996 ở Thừa Thiên - Huế vừa bị Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) khởi tố vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, cô này lừa tiền của mẹ người yêu trong khi người yêu đang đi điều trị bệnh ở bệnh viện.

Cụ thể, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kiều Oanh (SN 1996; trú tại 40 Hoàng Xuân Hãn, phường Thuận Lộc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an cho biết, theo điều tra, khoảng tháng 12/2020, Trần Thị Kiều Oanh có quan hệ tình cảm với anh S (SN 1993, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau đó Oanh có chuyển đến ở với anh S ở phố Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).

Trần Thị Kiều Oanh lừa 640 triệu đồng của mẹ người yêu. Ảnh: CAHN

Do sức khoẻ bị suy giảm, phải điều trị tại bệnh viện nên anh S giao cho Oanh quản lý việc bán nước hoa qua mạng xã hội, quản lý tài khoản ngân hàng của mình để kinh doanh.

Đến tháng 8/2021, Oanh nói là cần tiền để lấy hàng kinh doanh cho anh S nên mẹ anh S có chuyển cho Oanh 640 triệu đồng.

Tuy nhiên đối tượng đã không sử dụng số tiền trên để kinh doanh cho anh S mà để tiêu xài cá nhân. Bản thân anh S cũng không biết việc Oanh nhờ mẹ mình chuyển tiền do đang điều trị tại bệnh viện.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 3/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều Oanh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian được giao quản lý việc kinh doanh nước hoa, Oanh có sử dụng tài khoản Facebook Order nước hoa Authentic của anh S để chiếm đoạt tiền của một số khách hàng.

Công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại của đối tượng thì liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa (đồng chí Vũ Ngọc Phú - điều tra viên; SĐT: 0934145959) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.