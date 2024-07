Xét xử lại Chủ tịch Vimedimex trong vụ án đấu giá đất Đông Anh

Ngày 9/8 tới đây, TAND TP Hà Nội dự kiến mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex trong vụ sai phạm đấu giá đất ở Hà Nội. Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Loan bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Nhóm 9 bị cáo còn lại gồm các nhân sự liên quan Vimedimex, thẩm định viên, cán bộ Ban quản lý dự án bị truy cứu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" hoặc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan trong phiên tòa hồi tháng 4/2024.

Trước đó, vào tháng 4/2024, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vụ án nhưng hoãn phiên tòa, yêu cầu điều tra bổ sung .

Tại phiên tòa này, dù được đề nghị án treo, bà Loan khẳng định bản thân bị vu khống, kết tội oan; hồ sơ vụ án có khoảng 20 bút lục bị làm giả… Chủ tịch Vimedimex nói khi bà chịu tạm giam, có người làm giả phiếu thu chi, tài liệu liên quan.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Loan nêu quan điểm, việc bắt giữ người phụ nữ có "vi phạm nghiêm trọng" thủ tục tố tụng. Lý do, luật quy định không được bắt người ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc truy nã nhưng bị cáo Loan không thuộc 2 trường hợp này, vẫn bị bắt vào 23h ngày 29/11/2021.

Bà Loan bị bắt khi ở nhà riêng tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) nhưng không có sự chứng kiến của UBND phường, theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Luật sư dẫn các biên bản và nói thêm, quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị cáo Loan ở trụ sở Vimedimex cũng không có mặt bị cáo hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty. Một nhân viên của Vimedimex có ký vào hồ sơ niêm phong và người này là vợ một cán bộ công an. Luật sư cho rằng cơ quan điều tra đã không tuân thủ quy định khi khám xét dẫn tới chưa đảm bảo sự thật khách quan của vụ án.

Trước các diễn biến mới, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ các nội dung gồm Giám định chữ ký của bị cáo Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên Bùi Đức Hiếu; xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên; Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê; xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá; làm rõ quy trình thẩm định và ban hành chứng thư thẩm định giá.

Sau khi điều tra bổ sung, các cơ quan tiến hành tố tụng không thay đổi quan điểm truy tố. Theo kết quả điều tra bổ sung, bị cáo Nguyễn Thị Loan vẫn khẳng định không liên quan đến việc tham giá đấu giá khu đất phía Đông nam thôn Cổ Dương.

Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả làm việc với các luật sư bào chữa cho bị can Loan, CQĐT xác định các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên Bùi Đức Hiếu thực hiện không bị cắt ghép.

Các bị can Nguyễn Thị Cẩm Lê, Bùi Thanh Huyền, Trần Công Tuyên không thay đổi bổ sung thêm lời khai. CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý bị can Huyền, Lê về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Tuyên về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá, CQĐT giữ nguyên quan điểm giải quyết, không xử lý hình sự.