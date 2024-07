Người đàn ông "hô biến" đất của người khác để chuyển nhượng, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh bắt giam Phạm Văn Học (41 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Qua điều tra, tháng 5/2022, ông H.P, bà T.T.L, bà T.T.N.A (cùng ngụ tỉnh Bình Dương) đã gửi đơn tố giác Học lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng bằng hình thức lấy đất của người khác để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng của 8 thửa đất ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

Đối tượng"hô biến" đất người khác để chuyển nhượng, chiếm đoạt 10 tỷ đồng tại cơ quan công an. Ảnh: Tuyết Nhung.

Cảnh sát xác định, Học đã làm giả hợp đồng ủy quyền của 7 thửa đất ở xã Truông Mít để tạo lòng tin cho các nạn nhân để ký hợp đồng kinh tế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 27/9/2023, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Phạm Văn Học, nhưng Học đã bỏ trốn.

Đến ngày 30/7/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ Học khi người này đang lẫn trốn tại một nhà trọ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Học đã khai nhận hành vi của mình. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật về đất đai của nhiều người, đối tượng Học đã lập mưu lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo người dân nào là bị hại trong vụ việc của bị can Học hãy đến công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra.