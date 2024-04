TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hiếp dâm 2 cô gái trong rẫy cà phê; "nữ quái" vờ là luật sư, lừa đảo tiền tỷ

Bắt nhóm đối tượng vụ hiếp dâm 2 cô gái trong rẫy cà phê

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 16/4, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm” và “Không tố giác tội phạm” - theo Lao Động.

Nhóm đối tượng vụ hiếp dâm 2 cô gái trong rẫy cà phê bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý. Nguồn: Lao Động

7 đối tượng gồm: Ai Khăn, Ai Khắp, Ai Hỡ, Ai Công, Ai Chiến, Ai Mác Đô Chê và Ai Rô Bin.

Các đối tượng mới chỉ từ 16 đến 24 tuổi, cùng trú tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk. Trong đó, Ai Khăn (SN 2001); Ai Khắp (SN 2002); Ai Hỡ (SN 2000) bị bắt về hành vi hiếp dâm, 4 đối tượng còn lại bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 8/4, cả nhóm đến nhà Ai Khăn tổ chức ăn nhậu. Quá trình ăn nhậu, nhóm này đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với 1 cô gái ở xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk có quen biết với Ai Công trước đó.

Sau đó, cả nhóm đã bàn bạc, nhắn tin rủ cô gái đến xã Ea Hiu chơi. Mục đích của nhóm này là sẽ dẫn dụ cô gái đến một khu rẫy cà phê vắng tại buôn La Ru, xã Ea Hiu để thực hiện hành vi thú tính.

Sau khi nhận lời, cô gái có rủ thêm 1 người bạn nữ đi cùng. Khi đến khu rẫy trên, Ai Khăn, Ai Khắp và Ai Hỡ đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau hãm hiếp 2 cô gái trên, mặc cho nạn nhân liên tục vùng vẫy, chống cự, la hét. Sau khi thoả mãn thú tính, cả nhóm bỏ mặc 2 cô gái lại hiện trường rồi đi về nhà.

Sau đó, 2 cô gái đã điện thoại nhờ bạn đến chở về và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của các đối tượng.

"Nữ quái" vờ là luật sư, lừa đảo chạy án chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: VKSND tỉnh Nghệ An vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận tiền “chạy tại ngoại”, “chạy án” trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Trần Thị Thủy chủ mưu.

Đối tượng này không có bằng cấp, không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Tại Nghệ An, đối tượng Thủy xin liên kết với một số công ty Luật sư làm chức danh “Giám đốc truyền thông, Phó Trưởng chi nhánh” để tuyên truyền hình ảnh cho các văn phòng luật nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo.

Đối tượng thông tin tới các nạn nhân là có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước, hứa hẹn lo cho bị can, bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí là chỉ xử phạt hành chính, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin với bị hại, Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa, sự kiện…

Chuyên án được xác lập để điều tra. Sau thời gian lập án, ngày 2/4 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Thị Thuỷ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, Thủy cùng một số đối tượng đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn TP.Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng liên quan tới lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế: Khởi tố thêm 2 đối tượng



Sáng 16/4, theo tin từ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 1 giám đốc và 1 nguyên phó giám đốc liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Phan Phú Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thiết kế ô tô Thống Nhất và Ngô Văn Tiến - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai bị can này bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố thêm 1 giám đốc và 1 nguyên phó giám đốc sau khi mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: V.K.S.

Theo VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, qua mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định Nguyễn Phan Phú Nguyên có hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 900 triệu đồng và Nguyễn Văn Tiến nhận hối lộ số tiền hơn 64 triệu đồng.

Các bị can này nhận hối lộ để hợp thức một số thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế về tội "Nhận hối lộ".

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Khởi tố vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải ở Kon Tum khiến 25 người thương vong

Ngày 16/4, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 24 (đoạn qua huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum), Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kon Rẫy đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra trên tuyến Quốc lộ 24 (đoạn qua tỉnh Kon Tum).

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng mời Nguyễn Tấn Khoa (26 tuổi, trú tai TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) - người điều khiển ô tô khách mang BKS 50H-365.98 lên làm việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera cho thấy, tài xế Khoa đã điều khiển xe khách đi không đúng làn đường, thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn khi vượt xe ô tô cùng chiều dẫn đến gây tai nạn.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13/4, xe ô tô tải mang BKS 81H-027.99 kéo theo rơ moóc 81R-010.51 do Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng huyện Kon Rẫy đi TP.Kon Tum. Khi đến Km157 trên tuyến Quốc lộ 24 (đoạn qua thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) thì va chạm với xe ô tô khách mang BKS 50H-365.98 do Nguyễn Tấn Khoa điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 24 người bị thương.

Xe tải lao xuống mương thoát nước, 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/4, Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đang điều tra nguyên nhân vụ xe ô tô tải gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện) khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Tại thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 43C-145.16 do ông Nguyễn Quang Nhãn (32 tuổi) điều khiển chở theo Nguyễn Tấn Toàn (25 tuổi, cùng trú tại xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) lưu thông hướng Quảng Nam - Kon Tum.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km1420 + 200 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc thôn Măng Khên, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) thì xe ô tô tải trên bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái đường.

Hậu quả, ông Nguyễn Quang Nhãn và anh Nguyễn Tấn Toàn tử vong tại chỗ, một phần hàng hóa trên xe hư hỏng. Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Đăk Glei và tỉnh Kon Tum đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.