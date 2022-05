Một học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (17/5), gia đình em Nguyễn Trọng Phước (15 tuổi, học sinh lớp 9A4, Trường THCS thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, em Phước vừa bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm.

Kết quả chụp X-quang của Phòng khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cũng cho thấy, em Phước bị gãy xương hàm, tụ dịch xoang hàm trái.

Kết quả chụp X-quang của Phòng khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long đối với em Nguyễn Trọng Phước. Ảnh: H.Đ

Bà Nguyễn Thị Tư - bà nội Phước cho hay, vụ việc xảy ra từ ngày 12/5 nhưng đến ngày hôm qua (16/5), cả phía trường và người bảo vệ đều không nói gì tới.

"Sau khi biết cháu Phước phải mổ, ngày hôm qua (16/5), chúng tôi mới liên hệ bảo vệ Trường THCS thị trấn Phong Điền. Người bảo vệ này đến nhà gặp còn chửi cháu nữa, sau đó gửi cho cháu 15 hộp sữa nhỏ rồi về" - bà Tư nói thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí trong sáng nay (17/5), ông Nguyễn Văn Hiền - Phó hiệu Trưởng Trường THCS thị trấn Phong Điền xác nhận có vụ việc trên.

Theo ông Hiền, chiều 12/5, em Phước vào sân bóng chuyền của trường, rồi đá trái bóng bay lên nóc trường nên bạn khác bắt đền nên xảy ra đôi co với bạn.

"Anh bảo vệ kể lại là, thấy đôi co nên đến can ngăn. Tuy nhiên, anh bảo vệ bị Phước khua tay trúng nên bực tức, rồi mới đánh như vậy" - ông Hiền nói.

Cũng theo ông Hiền, người bảo vệ đánh em Phước tên là Văn Đắc Hữu Thuận, mới hợp đồng làm việc khoảng 3 tháng nay.

Vụ cha ôm con nhảy cầu tự vẫn ở Hội An: Cháu bé mới 6 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin vụ cha ôm con nhảy cầu tự vẫn ở Hội An: Chiều nay (17/5), lãnh đạo Công an thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) thông tin đến Dân Việt, các lực lượng đang tìm mọi biện pháp để tìm thi thể cháu gái mất tích. Thời tiết ở khu vực xảy ra vụ việc có gió mạnh, nước sông lớn, lực lượng chức năng phải huy động đến loại lưới câu kiều để tìm kiếm thi thể cháu bé.

Chiếc xe của nạn nhân và đôi dép còn sót lại của cháu bé ở trên cầu Cửa Đại. (Ảnh: C.Đ)

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hội An, danh tính hai cha con được xác định là M.X.B (SN 1993, trú tại TP.Đà Nẵng), cháu bé tên là M.N.D.L (SN 2016, con gái ông M.X.B). Đến 11h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể người cha, hiện cháu M.N.D.L vẫn còn mất tích.

"Trước mắt, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm cháu bé mất tích, còn nguyên nhân vì sao tự vẫn sẽ điều tra sau. Vì khi nhận thông tin, vợ của nạn nhân M.X.B đã đến nơi xảy ra sự việc, nhưng đến nơi đã ngất xỉu, hiện đang được đưa lên viện cấp cứu nên chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân…", vị lãnh đạo Công an TP.Hội An thông tin.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang cố gắng tìm kiếm thi thể của cháu bé còn mất tích. (Ảnh: C.Đ)

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 17/5, người dân đi trên cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) phát hiện người cha điều khiển xe máy BKS: 29-E1 780.14 chở theo con gái đang lưu thông trên cầu. Khi đến giữa cầu, người đàn ông này dừng xe máy lại rồi bồng con gái ngồi phía sau xe trèo qua lan cầu gieo xuống sông Thu Bồn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Cẩm Thanh cùng chính quyền TP.Hội An và người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bắt giam nhóm đối tượng đánh cán bộ công an trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa khởi tố và bắt giam nhóm thanh niên đánh một cán bộ công an trọng thương khi đang trên đường làm nhiệm vụ.

Theo đó Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Tín (SN 1992); Hồ Thành Quý (SN 1988); Lương Tân Em (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Cẩn (SN 1983), cùng trú ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang về tội "Cố ý gây thương tích".



Lê Ngọc Tín (bên trái) và Hồ Thành Quý bị khởi tố và bắt giam vì tham gia đánh công an trọng thương. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 20h30 ngày 14/5, Lê Ngọc Tín điều khiển xe mô tô trên đường nông thôn hướng xã Long An – Châu Phong, TX.Tân Châu. Khi đến khu vực bờ kè thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, Tín nhìn thấy anh Nguyễn Đăng Khoa (SN 1985, là cán bộ Công an tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô đi ngược chiều.

Tín cho rằng anh Khoa chạy xe lấn làn đường, nên sau khi qua mặt Tín quay đầu xe lại đuổi theo và cúp đầu xe anh Khoa. Thấy vậy, anh Khoa điện thoại báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc. Cùng lúc này, Tín gọi điện huy động một nhóm thanh niên chạy đến hiện trường vây đánh anh Khoa.

Lương Tân Em (bên trái) và Nguyễn Ngọc Cẩn bị khởi tố và bắt giam vì tham gia đánh công an trọng thương. Ảnh: CACC

Mặc dù anh Khoa đã bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh Khoa gây thương tích nặng. Khi lực lượng Công an xã Châu Phong chạy đến hiện trường thì nhóm của Tín bỏ trốn. Anh Khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, Công an TX.Tân Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Đến ngày 16/5, sau khi xác định các đối tượng có liên quan thực hiện hành vi đánh anh Khoa, Cơ quan CSĐT Công TX.Tân Châu tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng nêu trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu điều tra làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu kêu gọi các đối tượng có liên quan còn lại nhanh chóng đến cơ quan điều tra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi bao che, xúi giục, khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VKS nói không hiểu luật sư đau lòng vì điều gì khi ông Trương Quốc Cường nộp tiền bồi thường

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận. Đại diện VKSND TP.Hà Nội đã tranh luận lại với các quan điểm bào chữa cho ông Trương Quốc Cường.

Trong vụ án lưu hành thuốc giả mà cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 đồng phạm bị xét xử, bị cáo Trương Quốc Cường bị cáo buộc với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó Chủ tịch thường trực, được Chủ tịch ủy quyền điều hành Hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp, dẫn đến hậu quả nhiều loại thuốc giả mang nhãn mác Health 2000 Canada được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam.

Ông Cường cũng bị cáo buộc mặc dù nhận được nhiều thông tin cảnh báo thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy thuốc dẫn đến các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada không rõ nguồn gốc để điều trị cho người bệnh.

Đại diện VKSND TP.Hà Nội đánh giá diễn biến tâm lý của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường không nhất quán. Ảnh: Anh Hùng

Cơ quan truy tố cũng nêu, trong quá trình truy tố, bị can Trương Quốc Cường ăn năn, hối hận và đã nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại do hành vi không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ gây ra.

Tại tòa hôm nay, đối đáp quan điểm của các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Quốc Cường, cho rằng cáo trạng sử dụng những chứng cứ chưa được điều tra thực tế, vị đại diện VKSND TP.Hà Nội nhận định, đó là những đánh giá chủ quan, không có căn cứ của luật sư. Theo vị đại diện VKS, toàn bộ các thông tin đã được điều tra, xác minh.

"Luật sư có nói cáo trạng nêu diễn biến của sự kiện…, những nội dung dẫn dắt của vụ án, liên quan đến trách nhiệm của cá nhân Nguyễn Lê Xuân Khang, đã có lời khai của các đối tượng có liên quan, trừ Khang, chúng tôi đánh giá đây là những tình tiết của vụ án đã được điều tra, xác định liên quan đến Nguyễn Lê Xuân Khang. Khang bỏ trốn nên khi bắt được sẽ điều tra, xử lý sau. Luật sư cho rằng cáo trạng sử dụng tài liệu chưa được điều tra thực tế là không có căn cứ" - đại diện VKSND tranh luận.

Phía luật sư bào chữa cho cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng, một mắt xích quan trọng là 5 công ty nhập khẩu thuốc Health 2000 Canada về Việt Nam tiêu thụ nhưng không được điều tra. Tranh luận lại nội dung này, vị đại diện VKS cho biết, toàn bộ thông tin này liên quan hoàn toàn đến đối tượng Khang và đối tượng khác. Do Khang trốn nên chưa đủ chứng cứ để xử lý các đối tượng khác.

Cũng đối đáp lại quan điểm của luật sư bào chữa cho cựu lãnh đạo Bộ Y tế, nói cáo trạng hoài nghi kết luận điều tra, kết luận giám định, vị đại diện VKSND TP.Hà Nội nói không hoài nghi.

"Luật không buộc chúng tôi phải chấp nhận toàn bộ bản kết luận điều tra… khẳng định lại, không sử dụng những kết luận giám định, hoặc nội dung kết luận điều tra không phù hợp với tài liệu có trong hồ sơ vụ án" - vị đại diện VKS đối đáp.

Về thông tin quá trình điều tra bị cáo Cường có thái độ hợp tác, khai báo nhưng cáo trạng lại đánh giá bị cáo Cường không thành khẩn khai báo, phía VKS cho biết, thực tế theo quá trình diễn biến tâm lý của bị cáo Trương Quốc Cường, trong quá trình điều tra, bị cáo Cường chỉ nhận sai phạm của người đứng đầu. Giai đoạn truy tố, khi kiểm sát viên hỏi cung, ông Cường thừa nhận những nội dung vi phạm, đến giai đoạn nhận cáo trạng, bị cáo lại không nhận tội, chỉ thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nói về lý do không đình chỉ lưu hành thuốc giả. Clip: Bách Thuận

"Cái diễn biến tâm lý của bị cáo Cường thay đổi liên tục, không nhất quán. Chúng tôi căn cứ vào đó đưa vào cáo trạng không có gì sai, không có gì mâu thuẫn hết" - đại diện VKS tranh luận.

Mặt khác, phía luật sư bào chữa cho bị cáo Cường nêu, cơ quan truy tố đánh giá không thành khẩn khai báo nhận tội nhưng cáo trạng nêu quá trình truy tố ăn năn hối hận, nộp khắc phục. Tranh luận lại, đại diện VKSND TP.Hà Nội cho rằng, tình tiết này bị cáo thực hiện thì được ghi nhận, hoàn toàn chính xác.

Đối đáp lại quan điểm tranh luận của luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Quốc Cường về vấn đề bồi thường tạm nộp 1,8 tỷ đồng với mục đích khắc phục hậu quả, theo vị đại diện VKSND TP.Hà Nội, trong bản luận cứ của luật sư nêu, ngay sau 2 buổi làm việc của kiểm sát viên, Trương Quốc Cường nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, "việc này tôi (luật sư bào chữa cho bị cáo Cường - PV) rất đau lòng", vị kiểm sát viên tỏ ra khó hiểu trước thông tin này.

Vị đại diện VKSND TP.Hà Nội không hiểu luật sư đau lòng vì điều gì khi bị cáo tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Ảnh: Anh Hùng

"Tôi xin thông tin lại để bị cáo Cường suy nghĩ… Bị cáo đã trao đổi luôn với luật sư ngay tại buổi làm việc đầu tiên, bị cáo đề nghị luật sư giúp bị cáo thông tin với gia đình nộp tất, chứ không phải sau 2 buổi làm việc như vị luật sư nói. Nếu cần thiết thì kiểm tra lại biên bản hỏi cung. Tôi không hiểu là bị cáo tự nguyện nộp tiền thì luật sư đau lòng vì điều gì" - đại diện VKSND TP.Hà Nội tranh luận.

Về vấn đề không đình chỉ lưu hành thuốc, trước quan điểm bào chữa của các luật sư bào chữa cho bị cáo Cường, phía VKS cho rằng sự việc đã rất rõ, đủ căn cứ chứ không phải không đủ căn cứ như luật sư bào chữa.

Vị đại diện VKS tranh luận, đối với Cục Quản lý dược, thuốc là mặt hàng mang tính đặc biệt so với các loại hàng hóa khác, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Quy định là chỉ cần nghi ngờ, có dấu hiệu là phải thu hồi.

"Quan điểm của bị cáo, luận cứ của các luật sư là email gửi đến không đủ tính xác thực, không đủ căn cứ thu hồi, nhưng bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới ban hành các văn bản gửi các cơ quan liên quan.

Chính bị cáo thực hiện không hết chức trách nhiệm vụ của mình, dừng nhập khẩu nhưng không dừng lưu hành, khiến các thuốc nhập vào tiếp tục được lưu hành.

Như bị cáo nói thì phải kiểm tra thì mới đình chỉ lưu hành được. Tôi cung cấp thông tin là công ty Health được Cục Quản lý dược cấp giấy phép hoạt động về thuốc, năm 2013 hết giấy phép. Quá trình cấp lại, tháng 9/2014, Hội đồng xét duyệt phát hiện có vấn đề ở công ty này, không có chức năng gì về sản xuất thuốc mà được cấp phép lưu hành thuốc ở Việt Nam, nghi ngờ, xác minh GMP để chứng minh công ty có thật hay không, có đạt tiêu chuẩn hay không, bị cáo không chỉ đạo xác minh. Bị cáo có nhiều cơ sở để xác minh, căn cứ để xác minh thì rất nhiều. Biện pháp để xác minh cũng rất dễ" - phía VKS tranh luận thêm.

Với bị cáo Trương Quốc Cường, đứng trước bục bị cáo, ông này nói đã nhận thức được những cái sai của mình. Bị cáo Trương Quốc Cường mong Hội đồng xét xử xem xét cho những quan điểm bào chữa của các luật sư với mình.

Nam thanh niên lái máy xúc đập 2 ô tô để trút cơn giận lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/5, sau khi nghị án xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã tuyên án Đinh Văn Hoàng phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự với mức án 2 năm 6 tháng tù.

Theo đó, Toà án Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) tuyên án bị cáo Đinh Văn Hoàng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Kom Tum) sau khi đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Quá trình xét xử trong sáng 16/5, phía bị hại có đề xuất HĐXX xem xét thay đổi tội danh của bị cáo thành “giết người” lỗi cố ý.

Bị cáo Đinh Văn Hoàng - nam thanh niên lái máy xúc đập 2 ô tô để trút cơn giận tại tòa. Ảnh: Hữu Tuấn

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho Công ty NewSun về thiệt hại xe 29H-477.53 số tiền 90 triệu đồng, tách việc bồi thường xe ô tô 60C-122.26 thành một vụ án dân sự khác.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, Đinh Văn Hoàng được nhận vào làm việc, điều khiển xe máy xúc cho Công ty cổ phần cầu đường NewSun, thi công công trình cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đoạn tại Km 212 đi qua xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 12 giờ ngày 1/3, Hoàng bị ông Lê Trần Nhật Thành (thủ kho của công ty) nói những lời tục tĩu khó nghe. Sau đó, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hoàng điều khiển xe máy xúc về lại khu vực lán trại với thái độ bực tức vì bị ông Thành chửi bới, xúc phạm.

Thấy ô tô tải BS 29H - 477.53 (ông Thành thường sử dụng) đang đậu phía trước khu vực lán trại, Hoàng điều khiển xe máy xúc dùng gàu múc đập liên tiếp 3 - 4 cái vào phía đầu ô tô tải khiến xe này bị móp méo biến dạng, hư hỏng.

Phát hiện ông Thành bỏ chạy, Hoàng điều khiển xe máy xúc đi tìm ông Thành nhưng không gặp nên lái xe quay lại. Khi đi đến khu vực phía trước lán trại, thấy ông Lại Phúc Lộc điều khiển ô tô bán tải BS 60C - 122.26 lùi ra, Hoàng tưởng ông Thành đang trốn trên phương tiện này nên dùng xe máy xúc có gàu đập liên tiếp 2 cái vào phía trước đầu xe 60C - 122.26.

Lúc này, ông Lộc hoảng sợ mở cửa ô tô nhảy xuống xe và bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thuận Minh đã đến hiện trường lập biên bản, đưa Hoàng về trụ sở làm việc. Tại đây, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình định giá tài sản, các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Bắc kết luận, ô tô 29H - 477.53 và ô tô 60C - 122.26 có tổng thiệt hại hơn 134 triệu đồng.