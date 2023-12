TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến trong đêm, 1 người chết; tin mới vụ ông Lưu Bình Nhưỡng

Hỗn chiến trong đêm ở Bình Thuận, 1 người tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 20/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Tuy Phong đã bắt giữ được một số người liên quan vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ hỗn chiến ở Bình Thuận, 1 người tử vong. Nguồn: PLO

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 20/12, do có mâu thuẫn nên hai nhóm khoảng hơn 10 thanh niên đã hẹn gặp nhau tại địa bàn thôn 1, xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong để giải quyết.

Cả hai nhóm đều chuẩn bị sẵn nhiều hung khí, "bom xăng" lao vào tấn công nhau gây náo loạn cả khu vực, nhiều người dân còn nghe cả tiếng nổ.

Số "bom xăng" tự chế trong vụ hỗn chiến chưa sử dụng. Nguồn: PLO

Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến một thanh niên tên Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, trú xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) bị thương nặng ở vùng ngực trái.



Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an đã huy động trinh sát truy bắt những thanh niên tham gia hỗn chiến gây chết người.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ án nghiêm trọng này.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng

Như Dân Việt đã thông tin: Theo thông cáo từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, từ ngày 18 - 20/12, tại Hà Nội, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ 34 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư nhận thấy:

Ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ khỏi Đảng. Ảnh Công an Thái Bình

Trước đó ngày 14/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nộ). Ông Nhưỡng bị bắt để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường "quắt" là đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ông Lưu Bình Nhưỡng trình độ tiến sĩ, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016 - 2021), thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre. Ông là Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thanh niên vừa được tuyên dương vây bắt trộm, lại bị bắt vì... cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Phạm Hoàng Nhã (18 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã bị Công an huyện Phước Long bắt giữ về hành vi chặn người đi đường trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp vào ban đêm để cướp tài sản.

Phạm Hoàng Nhã (ảnh bên trái) lúc được tuyên dương, và ảnh bên phải lúc bị bắt vì tham gia nhóm cướp tài sản. Ảnh: Thiên Tầm

Điều đáng nói là hơn tháng trước, vào ngày 9/11, Nhã là 1 trong 3 thanh niên được Công an thị trấn Phước Long tuyên dương trong buổi lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khi tham gia cùng cảnh sát vây bắt trộm.

Cụ thể, vào ngày 28/10, Công an thị trấn Phước Long tiếp nhận tin tố giác tại một cơ sở massage thuộc ấp Long Thành, thị trấn Phước Long bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị. Đến hơn 22h cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo của Nhã cùng 2 thanh niên khác trình báo về việc phát hiện 2 người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên nhanh chóng truy bắt được 1 nghi can cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tuy nhiên, hơn một tháng sau khi được tuyên dương, mới đây vào ngày 18/12, Nhã lại bị Công an huyện Phước Long bắt giữ vì thanh niên này là một trong những tên cướp trong băng nhóm chuyên chặn đường người đi đường trên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp để cướp tài sản.

Tài xế thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, đâm gãy chân tay người đi đường rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, khi bỏ chạy, đâm gãy chân người đi đường.



Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 20 ngày 19/12. Thời điểm này, tổ công tác của Đội CSGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 18, đoạn phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, phát hiện lái xe ô tô màu đỏ BKS 14A-752.30 có dấu hiệu khả nghi nên lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.



Tài xế ở Quảng Ninh điều khiển chiếc xe ô tô màu đỏ BKS 14A-752.30 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô ở Quảng Ninh đã bỏ chạy, đâm gãy chân người đi đường.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại, tài xế ô tô BKS 14A-752.30 đã điều khiển ô tô tăng tốc bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, chiếc xe trên đã đâm vào xe máy BKS 11B1-516.99 (chưa rõ danh tính người điều khiển xe máy).

Cú tông mạnh làm người điều khiển xe máy bị gãy hai chân và tay, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Không dừng lại tại đây, tài xế ô tô BKS 14A-752.30 tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Đến đường tỉnh 345 (khu vực gần chùa Bác Mã thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tài xế ô tô BKS 14A.752.30 không làm chủ được phương tiện nên đã đâm xe vào vệ đường, chiếc xe hư hỏng nặng. Lúc này, Tổ công tác Đội CSGT số 1 cũng kịp thời tới nơi, tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế này vi phạm mức cao.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa tài xế này về Công an thị xã Đông Triều để tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, tài xế này là người ở phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Người mẹ trẻ bỏ con 14 ngày tuổi vào hộp nhựa thả xuống sông, tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ bé sơ sinh mới 14 ngày tuổi được phát hiện tử vong trong thùng nhựa thả trôi sông.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/12, Công an TP.Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của đối tượng Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 2000, ngụ xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về việc con trai của Thùy là N.T.P (sinh năm 2023) bị mất tích khi đang ngủ trên võng trong nhà.

Nguyễn Thị Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Lao Động

Đến sáng 20/12, lực lượng công an phát hiện 1 hộp nhựa dưới sông bên trong có bé P đã tử vong.



Qua công tác điều tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thùy có nhiều điểm nghi vấn nên Công an TP.Cao Lãnh đã tiến hành mời làm việc.

Công an tìm thấy thi thể con trai của Thùy trên sông. (Ảnh: Công an Đồng Tháp). Nguồn: Dân Trí

Ban đầu, Thùy không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường và đấu tranh, Thùy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thùy khai, do mâu thuẫn với chồng nên đã bỏ con vào hộp nhựa thả trôi sông.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cao Lãnh đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Thùy đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.