TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Kẻ biến thái kích dục trước mặt 2 phụ nữ; lời khai nghi phạm ném con gái xuống sông

TT-Huế: Làm rõ nam thanh niên biến thái kích dục trước mặt 2 phụ nữ tham quan

Ngày 17/2, Công an TP.Huế đã làm rõ đối tượng biến thái, thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục nơi công cộng.

Trước đó, vào ngày 16/2, Công an TP.Huế nhận được tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên có hành vi biến thái. Cụ thể, nam thanh niên này tự cởi quần để phơi bày bộ phận sinh dục trước 2 người phụ nữ đang tham quan, chụp ảnh tại khu vực đồi Thiên An (xã Thủy Bằng, TP.Huế), gây hoang mang cho nhiều người.

Nguyễn Thanh Tuấn tại khu vực đối tượng thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục trước mặt 2 phụ nữ. Ảnh: C.Q.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an TP.Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Đến sáng 17/2, Công an thành phố Huế làm rõ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế) là nam thanh niên có hành vi biến thái nói trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận ngoài vụ việc trên trước đó, Tuấn đã nhiều lần có hành vi tương tự và mục đích là để tạo thú vui.

Tại điểm e, khoản 5, điều 7, Nghị định 144 ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định hành vi khiêu dâm, kích dục nơi công cộng có thể bị xử phạt lên đến 8 triệu đồng.

Lời khai ban đầu của nghi phạm ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông tử vong

Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông tin lời khai ban đầu, do nghi ngờ vợ mình là Lê Thị Ty Na (SN 1992, hiện đang ở TP.HCM) ngoại tình phản bội mình, nên khoảng 19 giờ 30 ngày 16/2, Trần Văn Viên (SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đi từ nhà mẹ ruột đến nhà mẹ vợ ở thôn Đông Tuần nói chuyện với mẹ vợ về việc của Na.



Bà nội đau xót bên thi thể cháu gái do chính con trai bà ném xuống sông. Ảnh: Trương Hồng

Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con rồi Viên bồng con gái tên là T.L.Y.V (SN 2017), đang ở nhà mẹ vợ rồi cõng con gái xuống bến đò Tam Hải, sau đó ra cầu Ông Hiển ném bé gái xuống sông. Viên khai giết con trả thù vợ mình vì Viên cho rằng gọi điện thoại mãi cho vợ mà không chịu nghe máy.

"Sau khi ném con gái ruột của mình xong, Viên thản nhiên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột mình. Nhưng sau khi phát hiện, ông ngoại bé đã đến Công an xã Tam Hải trình báo, sau đó Viên được đưa về trụ sở làm việc. Đến khoảng 1 giờ ngày 17/2 thi thể cháu bé nổi trên sông cách vị trí Viên thả bé khoảng 100m. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ", Công an huyện Núi Thành thông tin.

Người dân rất căm phẫn về hành vi mất nhân tính của Trần Văn Viên.

Vụ việc mà Trần Văn Viên gây ra cho con gái đã làm người nhà cũng như người dân ở địa phương vô cùng phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh trường hợp của Viên.

Vì theo người nhà của Trần Văn Viên, Viên có thái độ rất hung hăng, thường xuyên gây sự, đập phá đồ đạc nhà mẹ ruột của mình.

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường kêu oan, khóc nức nở trước tòa

Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử nhóm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969) và 4 đàn em cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tại tòa, "bà trùm" buôn lậu Mười Tường liên tục kêu oan và khóc nức nở.

Đại diện VKSND tỉnh An Giang cho rằng, các bị cáo Phạm Thanh Sang (SN 1982), Hồ Tuấn Linh (SN 1981), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1991) đều thừa nhận vận chuyển tiền cho Hạnh. Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số tiền trên về Việt Nam.

Bằng việc kiểm tra chứng cứ công khai tại tòa kết hợp tài liệu chứng cứ có trong vụ án đủ kết luận các bị cáo có hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam theo sự chỉ đạo của Hạnh.

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường khóc nức nở tại tòa. Ảnh: CTV.

Cũng theo đại diện VKSND, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến việc giữ gìn trật tự về quản lý kinh tế của nhà nước.

Từ những cơ sở trên, VKSND tỉnh An Giang khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ đó giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7-9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. Đồng thời đề nghị tuyên phạt các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh mỗi bị cáo từ 5-6 năm tù cùng về tội danh trên.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hạnh cho biết: "Bị cáo rất oan ức trong vụ việc này. Nhờ HĐXX xem xét vì thật sự 470.000 USD này không phải là của bị cáo. Nếu bị cáo bị xử với mức án như quan điểm của VKSND tỉnh đã đưa ra thì quá oan ức cho bị cáo…".

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 23/2.

Quảng Trị: Tiết lộ số tiền sai phạm vụ Chủ tịch HĐND phường bị bắt

Sáng 17/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thi (SN 1979, trú tại khu phố 8, phường 5, TP.Đông Hà) để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt ông Thi (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, ông Nguyễn Bá Thi được cơ quan điều tra xác định có sai phạm trong quản lý đất đai ở thời điểm đang đương chức Phó Chủ tịch UBND phường 5. Số tiền sai phạm ước tính lên đến nhiều tỷ đồng.

Khi bị bắt, ông Nguyễn Bá Thi đang đương chức Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường 5, TP.Đông Hà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kịp thời cung cấp những thông tin sai phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai qua phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị.

Thông tin liên quan, trong quá trình công tác, ông Thi nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND phường tặng điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2015-2020.

Phát hiện thi thể trong ống cống, cảnh sát huy động hàng chục người tìm nghi phạm

Theo UBND xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), khoảng 21 giờ ngày 15/2, xã này phát hiện thi thể một người đàn ông trong ống cống.

Thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tư liệu. Nguồn: NNVN

Nạn nhân được xác định là ông P.V.T., sinh năm 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Theo chính quyền xã Tiến Bộ, ông T chết do bị búa đập và dao đâm.

Theo Dân Trí: Thi thể ông T. được người dân phát hiện ở dưới ống cống ngay trước cổng nhà nạn nhân.

Một số nhân chứng cho biết, sau khi không thấy ông T. ở nhà, người dân đã gọi nhau đi tìm và thấy thi thể ông này ở dưới ống cống. Hiện công an đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình. Ông T. đã được đưa đi hỏa táng vào 10 giờ sáng 16/2.

Thông tin về hoàn cảnh của nạn nhân, vị lãnh đạo xã Tiến Bộ cho hay, ở địa phương ông T. sống hòa thuận với mọi người, chưa có điều tiếng gì. Ông T. đã có 2 đời vợ, các con của nạn nhân cũng đã lớn và đi lập gia đình.

"Vừa qua ông T. có lấy thêm một người phụ nữ khác tên là Nguyễn Thị Cần (SN 1975), mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng 2 người này về sống và ở với nhau như vợ chồng. Bản thân bà Cần cũng đã có một đời chồng, và là người ở thôn khác, bà Cần là một người hơi có vấn đề về tâm thần", vị lãnh đạo xã Tiến Bộ thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Tiến Bộ, hiện bà Cần đang là nghi phạm lớn nhất của vụ án vì sau khi ông T. chết, bà này cũng đã trốn khỏi địa phương. Hiện các lực lượng chức năng đang huy động khoảng gần 20 người đi truy tìm nghi phạm.