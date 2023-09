TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng sát hại con gái ruột; tin mới vụ bắt cóc bé gái ở Hà Nội

Khởi tố đối tượng nhẫn tâm sát hại con gái ruột vì giận vợ bỏ nhà đi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". Đáng nói nạn nhân của Lưu chính là con gái ruột là N.T.K.N chỉ mới 10 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Tiến Lưu thời điểm bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: CACC

Khai nhận với cơ quan điều tra, Lưu cho biết trước ngày xảy ra vụ án, giữa đối tượng và vợ là chị T.T.T.V (38 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, chị T bỏ nhà đi nên Lưu đã mua rượu về nhà uống.

Sau khi say, Lưu đã không làm chủ được hành vi nên đã dùng tay bóp cổ con gái là cháu N (10 tuổi, là con gái lớn) dẫn đến tử vong.

Sau đó, Lưu đã dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của con gái khi đã tử vong gửi lên nhóm chat của công ty nơi Lưu và vợ cùng làm việc.

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, khoảng 13h30 trưa 11/9, người dân sống tại tổ 11, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà nghe thấy tiếng khóc thét kêu cứu của trẻ nhỏ phát ra từ căn nhà thuê.

Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện Lưu và 2 con gái nhỏ (gồm một cháu 3 tuổi và một cháu 10 tuổi) đang ở bên trong, cửa bị khóa trái. Lúc này, cháu N.T.K.N (10 tuổi) đã nằm bất động trên nền nhà nên mọi người vội báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hoà) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng đến hiện trường yêu cầu Lưu mở cửa để đưa 2 cháu bé ra ngoài nhưng đối tượng không hợp tác.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an khống chế và bắt giữ Lưu đưa về trụ sở công an làm việc, đưa cháu bé 3 tuổi ra ngoài an toàn, riêng bé N.T.K.N đã tử vong.

Vụ bắt cóc trẻ em ở Gia Lâm (Hà Nội): Nghi phạm tống tiền 1,5 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội bị bắt cóc, sau đó phát hiện thi thể tỉnh Hưng Yên, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền.

"Bước đầu lực lượng chức năng xác định đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng", nguồn tin nói với PV Dân Việt và cho biết thêm nghi phạm là nữ giới.

Hiện, các lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên đang tổ chức truy bắt đối tượng này.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm đã đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp điều tra vụ một bé gái trên địa bàn bị bắt cóc.

Chỉ huy Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trong quá trình truy bắt hung thủ, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái dưới mương nước.

Bé gái được phát hiện tử vong dưới mương nước.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái sống ở một khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên), bị một người bắt cóc. Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra chiều 19/9.

Trưa 20/9, mạng xã hội lan truyền bài đăng với nội dung đã tìm thấy thi thể bé gái bị bắt cóc tại một mương nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Theo nội dung bài viết, thi thể bé gái ở mương nước chính là bé gái đã bị bắt cóc ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đề nghị tòa xem xét lại công sức về việc tranh chấp 9 căn hộ ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/9, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM bất ngờ thông báo tạm dừng phiên tòa đến 16/10 xét xử sẽ trở lại.

Trước đó, sáng 20/9, TAND TP.HCM đã tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy).

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS xét hỏi các đương sự một số vấn đề liên quan tới các tài sản có tranh chấp. Theo đơn khởi kiện, ông An đề nghị công nhận mình là chủ sở hữu 9 căn hộ tại phường Bến Nghé quận 1, TP.HCM, (5 căn Avalon; 4 căn Sailing Tower). Đồng thời, nam doanh nhân yêu cầu vợ cũ thanh toán khoản tiền cho thuê các bất động sản này từ 2007 với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng 9 căn hộ ở TP.HCM là tài sản chung mong được chia đôi, bà Thúy nói rằng sẽ thanh toán 50% giá trị tài sản cho ông An. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo trình bày của nguyên đơn, nguồn gốc hình thành khối tài sản trên là do ông đã nhiều lần gửi về cho Thúy tổng cộng 3 triệu USD. Số tiền này rút ra từ tài khoản hơn 13 triệu USD trong ngân hàng Mỹ, chuyển về qua công ty dịch vụ rồi rút tiền mặt đưa cho Thúy thanh toán với chủ đầu tư.

Tại tòa, người đại diện của bà Thúy cho rằng đây là tài sản chung được tạo lập trong quá trình hôn nhân nên phải chia đôi. Đồng thời, bị đơn đề nghị được nhận lại 9 căn hộ trên và sẽ thanh toán cho ông An 50% giá trị tài sản. Bên cạnh đó, siêu mẫu đề nghị tòa xem xét công sức đóng góp của mình trong quá trình đầu tư, làm mới các căn hộ để cho thuê.

Về vấn đề cho thuê, người đại diện cho ông An đưa ra các chứng cứ chứng minh bà Thúy đã cho các cá nhân, tổ chức thuê các căn hộ trên từ năm 2007 đến nay. Từ đó, nguyên đơn đề nghị tòa buộc bị đơn trả lại cho mình số tiền gần 100 tỷ đồng.

Hình ảnh phiên tòa vụ cựu siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ kiện đòi 288 tỷ đồng. Ảnh: Anh Tú

Đối với các chứng cứ nguyên đơn đưa ra, bị đơn cho rằng đây là bản photocopy và thời gian đã lâu nên không nhớ rõ. Từ đó, đại diện bà Thúy đề nghị bên ông An cung cấp bản chính để xác thực. Phía ông An cho rằng tài liệu này vừa thu thập được nên tại tòa không mang theo bản chính và sẽ bổ sung sau.



Chiều hôm qua, đại diện của ông An khẳng định, trước thời điểm kết hôn với ông An, bà Ngọc Thúy không có bất cứ tài sản nào, điều này đã được xác nhận bởi cha mẹ của bà Thúy. Ông An đã chuyển cho bà Thúy một lần 47 tỷ đồng, 1 lần hơn 700 nghìn USD và một lần hơn 3 triệu USD để mua bất động sản, ô tô, xe máy, thông qua tài khoản ngân hàng và thông qua các công ty dịch vụ thương mại.

Trong khi đó, phía đại diện của bà Ngọc Thúy thừa nhận ông An có gửi từ Mỹ về cho bị đơn 47 tỷ đồng (ngày 5/3/2008) và 700 nghìn USD. Trong đó, số tiền 47 tỷ, Ngọc Thúy dùng để mua các tài sản ở Vũng Tàu, Phan Thiết, 4 căn hộ Sailing Tower tại TP.HCM; còn 700 nghìn USD dùng để thanh toán việc mua các tài sản khác.

Khi ông An và bà Thúy ra tòa ly hôn tại Mỹ, cả hai đã ký thỏa thuận là toàn bộ tài sản mà bà Ngọc Thúy đang sở hữu tại Việt Nam sẽ chuyển vào công ty chung để giao cho các con khi đủ 18 tuổi.

Phản bác điều này, phía bà Ngọc Thúy cho rằng, do bà không biết tiếng Anh nên khi ông An yêu cầu ký thì bà ký chứ không biết nội dung của văn bản này là gì. Vì vậy, sau khi nhận được phán quyết của Tòa thượng thẩm bang California, bà đã bay sang Mỹ để khiếu nại về bản án ly hôn.

Sau đó, năm 2009, Tòa thượng thẩm bang California đã tuyên hủy một phần của bản án ly hôn và bà đã nộp quyết định này cho tòa. Bà Ngọc Thúy khẳng định, toàn bộ tài sản này là tài sản chung, hình thành trong quá trình hôn nhân nên bà phải được hưởng 50% giá trị tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ông Đức An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006. Sau đó, ông An nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng nhiều loại tài sản tiền hôn nhân.

Đến ngày 26/9/2007, vợ chồng này nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange - Mỹ. Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, Tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản "đứng tên giùm" cho ông An, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên ông An khởi kiện ra tòa.

Diễn biến mới vụ cháu gái 16 tuổi bị bà chủ bắt ăn thằn lằn sống ở Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/9, nguồn tin của phóng viên cho biết, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về vụ hành hạ trẻ em xảy ra ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Kết quả xác minh thể hiện, gia đình của cháu N.T.B.V. (16 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) trước đó có nợ bà Lê Thị Kiểu (43 tuổi) số tiền 40 triệu đồng. Để trừ nợ, Kiểu đưa cháu V. và em trai 11 tuổi về nhà mình ở khóm 4, thị trấn Sông Đốc để làm thuê trừ nợ.

Cháu V. khóc kể lại những lần bị bà Kiểu đánh đập được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: An An

Tại đây, V. ngoài phải làm những công việc tại nhà cho bà Kiểu, cháu còn phải làm thuê tại một xí nghiệp chế biến thủy sản, với tiền lương hơn 3,7 triệu đồng/tháng. Riêng em trai cháu V. được bà Kiểu bố trí đi theo tàu làm ngư phủ.

Tất cả việc ăn uống và sinh hoạt của V. đều tại nhà bà Kiểu. Trong thời gian ở nhà bà Kiểu, cháu V. bị Kiểu đánh, hành hạ nhiều lần gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau xác định cháu V. bị bà Kiểu đánh đập, hành hạ 5 lần.

Cụ thể, lần thứ nhất xảy ra vào trước Tết Nguyên đán năm 2023, khi biết chuyện cháu V. lấy đồ của người trong xí nghiệp chế biến thủy sản, bà Kiểu bắt một con thằn lằn sống buộc V. phải ăn; đồng thời dọa rằng nếu cháu còn tái phạm thì sẽ phạt nặng hơn.

Lần thứ hai, cách lần đầu khoảng 2 tháng, khi cháu V. lấy trộm 200.000 đồng, bà Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V.

Lần thứ ba, V. tiếp tục làm sai công việc, bà Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V.

Lần thứ tư, V. để quần áo dơ vào thùng nước sinh hoạt trong nhà cũng bị bà Kiểu dùng tay tát nhiều cái vào miệng của V.

Lần thứ năm, vào ngày 7/9/2023, Kiểu tiếp tục dùng tay tát làm V. ngã úp mặt vào cửa phòng ngủ, rồi tiếp tục dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người, dùng tay tát nhiêu cái vào mặt của V. Do bị đánh đập, tối cùng ngày cháu V. trốn khỏi nhà Kiểu rồi về nhà mẹ ruột tại tỉnh Hậu Giang.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau và đề xuất, UBND tỉnh này chỉ đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng ngành nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật; UBND huyện Trần Văn Thời cập nhật kịp thời diễn biến của vụ việc, báo cáo tiến độ xử lý.

Liên quan vụ việc này, vào ngày 9/9, Công an huyện Trần Văn Thời đã tiến hành tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu. Hai ngày sau, Viện KSND huyện Trần Văn Thời đã có quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án.

Đến ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Kiểu để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".

Cháu bị loạn thần do sử dụng ma túy, ra tay sát hại chú rồi ném xác xuống giếng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Võ Văn Thành (SN 1995, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Bị cáo Võ Văn Thành bị tuyên mức án tù chung thân về tội giết người. Ảnh: Ngọc Sáng

Theo cáo trạng, Thành từng sử dụng ma túy nên Thành có biểu hiện tâm thần hoang tưởng. Ông Võ Văn An (cha đẻ của Thành) dùng dây xích khóa chân Thành vào giường ngủ tại nhà ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Ngày 14/3/2023, Thành phá khóa, bị ông An la mắng nên Thành đến nhà ông Võ Văn Hà (ông nội của Thành) tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Thành ở cùng ông Hà và ông Võ Văn Nam (chú ruột của Thành).

Khoảng 2h ngày 17/3/2023, Thành thức dậy đi xuống bếp pha mì tôm ăn thì nghe tiếng ồn. Lúc này, Thành thấy ông Nam đang đi ở phía trước sân nhà.

Thành tưởng ông Nam là kẻ trộm nên lấy tuốc-nơ-vít ở tủ bếp chạy ra chỗ ông Nam. Thành đẩy ông Nam ngã rồi ngồi đè lên người và dùng tuốc-nơ-vít đâm nhiều nhát vào người ông Nam.

Sau khi đâm ông Nam liên tiếp nhiều nhát khiến ông tử vong, Thành mới phát hiện mình đâm nhầm. Thành ôm xác ông Nam đi đến giếng nước, ném xuống giếng rồi lấy chiếc xe rùa đậy trên miệng giếng.

Ông Hà thấy Thành ôm xác ông Nam ném xuống giếng liền tri hô thì hàng xóm chạy đến. Mọi người liền đè Thành xuống sân nhà rồi lấy chiếc xe rùa đậy trên miệng giếng ra và đưa thi thể ông Nam lên.

Tại phiên toà, bị cáo Thành không thừa nhận hành vi của mình. Xét thấy bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thời điểm gây án bị cáo bị loạn thần do sử dụng chất kích thích trước đó gây nên, vì vậy HĐXX tuyên phạt Thành mức án tù chung thân về tội Giết người.