Khởi tố nam sinh lớp 9 tội "Giết người"

Ngày 11/4, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Viện KSND tỉnh Quảng Trị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hữu Quân (SN 2008, học sinh lớp 9 Trường TH&THCS Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ học sinh lớp 9 đâm chết người. Ảnh: CTV

Vì chưa đủ 16 tuổi nên sau khi bị khởi tố tội danh "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, Lê Hữu Quân được cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 7/4, một nhóm 4 người gồm: Trương Văn L, Nguyễn Văn P, Lê Văn T (cùng SN 2006, học lớp 11 Trường THPT Đakrông) và Nguyễn Văn Q. (SN 2007, học lớp 9, Trường THCS thị trấn Krông Klang) đi xe máy từ thị trấn Krông Klang về tại cổng Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng.

Tại đây, Q. đi vào trường gặp Lê Hữu Quân. Lúc này, Q. dùng mũ bảo hiểm ném vào Lê Hữu Quân. Quân đã dùng dao đâm vào ngực trái của Q. khiến người này tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, một luật sư bị công an triệu tập lần 2

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, luật sư Đặng Đình Mạnh - một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An triệu tập làm việc lần 2. Ảnh: Thiên Long

Sáng 11/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã gửi giấy triệu lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh (Đoàn luật sư TP.HCM), một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Trước đó, hôm 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05) - Bộ Công an với nội dung luật sư Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đang điều tra về tin báo trên, đồng thời cơ quan này đã gửi giấy mời đến luật sư Đặng Đình Mạnh để làm việc về những nội dung tin báo, song luật sư Mạnh không có mặt.

Trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngoài luật sư Đặng Đình Mạnh, hôm 9/3, Công an tỉnh Long An tiếp nhận tin báo tội phạm từ A05 liên quan luật sư Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TP.HCM) về cùng hành vi trên.

Diễn biến tố tụng mới vụ tài xế ô tô đâm tử vong bảo vệ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park - Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đã có quyết định tố tụng mới liên quan vụ bảo vệ bị tài xế lái ô tô đâm gục ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park - Hà Nội.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Bá Trọng (39 tuổi, ở huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) về tội Giết người.

Trịnh Bá Trọng được xác định là tài xế ô tô đã đâm gục một bảo vệ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park vào chiều ngày 28/3.

Về diễn biến vụ việc, theo nhà chức trách, khoảng 17 giờ ngày 28/3, Công an thị trấn Trâu Quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R1.02 Vinhomes Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Trâu Quỳ khẩn trương xuống hiện trường làm rõ các thông tin.

Trịnh Bá Trọng lái xe taxi đâm gục bảo vệ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park rồi tiếp tục bỏ chạy. Ảnh: MXH

Bước đầu xác định, lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển xe ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại ngã tư Hải Đăng 3, Hải Đăng 9 thì bị anh Vũ Trung D (SN 1997, là bảo vệ Vinhomes Ocean Park) sử dụng khoá bánh xe về việc đỗ sai quy định.

Sau khi Trọng ra xe thì được nam bảo vệ yêu cầu viết cam kết không tái phạm hành vi trên nhưng Trọng không hợp tác, lên xe và di chuyển.

Anh Vũ Trung D đã sử dụng xe máy đuổi theo lái xe Trọng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị Trọng điều khiển ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu.

Trong quá trình Trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với xe ô tô Mec GLC300 mang BKS 30G-818xx gây hư hỏng phần đuôi xe và xe ô tô Hyundai Tucson màu đen 30G-710xx gây thiệt hại hỏng phần đuôi xe.

Về phía nạn nhân, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Về phía tài xế Trịnh Bá Trọng, thời điểm sự việc xảy ra đã không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên trước sự cương quyết của lực lượng chức năng, nam tài xế phải chấp hành.

Kết quả xác minh nồng độ cồn của người này là 0,454 mg/l khí thở (Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở)).

Ông chủ Tân Hiệp Phát và con gái bị bắt: Ngăn chặn mọi biến động 2 dự án khu dân cư ở Đồng Nai

Ngày 11/4, theo nguồn tin của Dân Việt, liên quan đến vụ ông Trần Quí Thanh, nhà sáng lập Tân Hiệp Phát, cùng con gái Trần Uyên Phương bị bắt, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với 2 dự án bất động sản liên quan trong vụ này, cho đến khi có ý kiến mới nhất từ Bộ.

Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị khởi tố ngày 8/4. Ảnh: Bộ Công an

Hai dự án bất động sản này gồm dự án Khu dân cư - dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai và Dự án Khu dân cư theo quy hoạch Nhơn Thành tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Khu dân cư - dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước có diện tích gần 57ha, do Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư. Theo đồ án quy hoạch, khu dân cư này có quy mô dân số khoảng 4.350 - 4.500 người. Trong đó, đất xây dựng nhà ở có tổng diện tích quy hoạch 234.744m2, gồm 4 loại hình nhà ở: Chung cư 15.000m2; nhà liên kế phố 43.956m2; liên kế sân vườn 115.440m2 và biệt thự 60.348m2.

Ngoài ra, đất công trình dịch vụ đô thị với tổng diện tích quy hoạch khoảng 55.183m2; đất cây xanh, mặt nước có tổng diện tích quy hoạch 91.300m2 và mặt nước với diện tích 21.800m2.

Tổng số nhà ở trong dự án gồm 1.181 căn, gồm nhà thương mại 831 căn (có 258 căn hộ) và 350 căn nhà xã hội.

Tầng cao xây dựng tối đa trong khu vực là 12 tầng.

Vị trí của dự án gần 57ha tại xã An Phước, huyện Long Thành, hiện dự án này vẫn chỉ là đồng ruộng. Ảnh: T.L

Khu dân cư - dịch vụ Minh Thành có vị trí phía Bắc giáp đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Phía Nam giáp sông Tắt Gò Đa và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Tuy nhiên, đến nay dự án này chỉ là một khu đất trống, chưa có hoạt động xây dựng. Khu đất này cũng cách UBND xã An Phước vài chục kilômét và việc di chuyển vào khu đất dự án rất khó khăn, do chưa có đường nên phải đi ghe và lội ruộng.

Còn dự án Khu dân cư Nhơn Thành có diện tích gần 37ha, do Công ty CP Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch dự kiến, dân số sinh sống trong dự án khoảng 8.000 người.

Về hạng mục các công trình, dự án gồm các công trình công cộng, chung cư, thương mại dịch vụ, nhà ở riêng lẻ… có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

Về cơ cấu sử dụng đất, khu dân cư có đất ở chiếm tỷ lệ 45 – 50%; đất giao thông chiếm 28 – 34%; đất công cộng, dịch vụ đô thị chiếm 9 – 10%...

Về mật độ xây dựng, nhà ở riêng lẻ cao 2 – 5 tầng chiếm tỷ lệ 50 - 85%, chung cư nhà ở xã hội cao 5 – 9 tầng chiếm tỷ lệ không lớn hơn 60%. Các công trình công cộng không cao quá 3 tầng chiếm tỷ lệ không lớn hơn 40%. Với công trình thương mại dịch vụ cao không quá 5 tầng chiếm tỷ lệ không lớn hơn 50% và công trình trong khu cây xanh cao 1 tầng.

Với dự án này, Đồng Nai đã yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm dành 20% trên tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định; cập nhật lộ giới tuyến đường, gắn kết đồng bộ hạ tầng kĩ thuật trong khu vực. Đến nay, dự án này cũng chưa được triển khai các hạng mục.

Theo cơ quan công an, 2 dự án này là tang chứng phục vụ cho công tác điều tra, xác minh vụ án hình sự lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo đơn tố cáo của Công ty CP Đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh).

Hồ sơ nêu rõ, năm 2017, Công ty Kim Oanh thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư tại xã An Phước (huyện Long Thành), do Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư, theo hình thức mua lại toàn bộ cổ phần của công ty này, với giá trị 530 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty Kim Oanh vay 350 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương, với lãi suất 36%/năm. Theo yêu cầu của ông Thanh thì hai bên không làm hợp đồng vay, mà phải ký hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.

Sau đó, đến tháng 8/2020, Công ty Kim Oanh đã chuyển đủ số tiền vay và tiền lãi, nhưng lại bị chiếm đoạt dự án Khu dân cư xã An Phước.

Còn dự án Khu dân cư theo quy hoạch Nhơn Thành tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) được Công ty Kim Oanh mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành. Dự án này được Kim Oanh thế chấp cho ông Thanh để vay 150 tỷ đồng, và với yêu cầu tương tự như dự án Khu dân cư An Phước.

Khi Công ty Kim Oanh trả hết tiền gốc và lãi vay cho ông Thanh vẫn không được trả lại dự án.

Năm 2020, Công ty Kim Oanh đã tố cáo hành vi chiến đoạt tài sản của ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đến Bộ Công an.

Như Dân Việt đưa tin, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can trên.

Theo Cơ quan điều tra, trước đó qua xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Xét xử vụ 200 triệu lít xăng lậu: “Ông trùm” Phan Thanh Hữu được đề nghị giảm 1 – 2 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên toà xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, liên quan đến "ông trùm" Phan Thanh Hữu.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn bị cáo buộc cầm đầu. Hai bị cáo này cùng kháng cáo, cho rằng mức án sơ thẩm tại TAND tỉnh Đồng Nai quá nặng.

"Ông trùm" Đào Ngọc Viễn bị VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị bác kháng cáo. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại phiên tòa hôm nay, với Phan Thanh Hữu, VKS cho rằng bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ mới, như nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, xin nộp thêm 2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Hữu cũng đồng ý chuyển toàn bộ tiền bị thu giữ vào tiền thu lợi bất chính chưa nộp.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị giảm án cho "ông trùm" Phan Thanh Hữu 1-2 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngoài ra, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Phan Thanh Hữu) đã rút kháng cáo, về việc đề nghị nhận lại số tiền 19,5 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa, và đồng ý nộp số tiền trên, nhằm khắc phục hậu quả cho ông Hữu.

Từ đó, đại diện VKS cấp phúc thẩm đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Hữu, từ 1-2 năm tù.

Trong khi đó, đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn, VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị bác kháng cáo đối với bị cáo này. Theo đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM, qua nghiên cứu hồ sơ và quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, số lượng xăng mà các bị cáo buôn lậu, cũng như số tiền các bị cáo thu lợi bất chính là đặc biệt lớn.

Cũng theo VKS, bị cáo Viễn đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 2 tàu biển sang Singapore chở xăng về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo mới nộp 5 tỷ đồng từ phiên tòa sơ thẩm, và nộp tiền phạt bổ sung 100 triệu tại phiên phúc thẩm, không phát sinh tình tiết mới. Từ đó, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị tòa cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo Viễn.