TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lộ diện 2 tên cướp ngân hàng ở Hà Nội; kinh hãi phát hiện cháu nuôi xâm hại cháu ruột

Lộ diện 2 kẻ táo tợn cướp ngân hàng giữa ban ngày ở Hà Nội

Ngày 8/3, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo vào hôm qua (7/3).

Theo cơ quan Công an, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp nghiêm trọng trên địa bàn phường Xuân Tảo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an các quận, huyện như Đông Anh, Tây Hồ, Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội khẩn trương vào cuộc truy bắt các đối tượng.

Sau 16 giờ gây án, 2 đối tượng gây ra vụ cướp đã bị bắt giữ.

Đối tượng Hiếu. Nguồn ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Tùng. Nguồn ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng gồm Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Hiếu và Tùng được xác định đã vào một chi nhánh ngân hàng ở phường Xuân Tảo, chúng dùng dao, súng giả cướp hơn 500 triệu tiền mặt, quá trình bỏ trốn đã làm rơi mất 300 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ của 2 đối tượng 2 con dao, 1 khẩu súng giả và 200 triệu đồng.

Được biết, khoảng giữa tháng 2 vừa qua, Hiếu và Tùng quen biết nhau qua nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội Facebook. Cả 2 đều không có nghề nghiệp, đều nợ tiền của nhiều người, vì thế các đối tượng có ý định cướp tài sản để trả nợ.

“Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội Facebook cũng chính là nhóm mà các đối tượng trong vụ trói chủ nhà, cướp điện thoại ở chung cư HH Linh Đàm vào ngày 15/1 gây xôn xao dư luận.

Bà nội kinh hãi khi phát hiện cháu nuôi xâm hại cháu ruột

Ngày 8/3, tài liệu của Dân Việt thể hiện, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa truy tố Bùi Văn Cương (SN 1999, thôn Vân, xã Hợp Thành, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan truy tố nêu rõ, từ năm 2015, anh Nguyễn H.M (SN 1988, Hợp Thành, Mỹ Đức, TP.Hà Nội) nhận Bùi Văn Cương là con nuôi, cho Cương ăn, ở tại nhà anh M.

Vào ngày 17/9/2021, Cương bị mẹ của anh M. phát hiện đã thực hiện hành vi đê hèn với con gái ruột của anh M (SN 2015) nên đã hô hoán. Biết sự việc, anh M đã đến Công an xã Hợp Thành trình báo, Cương bị bắt ngay sau đó.

Trước đó vào một ngày trong tháng 6/2021, tại nhà anh M, khi Cương đang nằm trong phòng, thấy mọi người đã đi ngủ, Cương gọi cháu H.A vào đầu giường, bảo cháu H.A sờ vào bộ phận nhạy cảm của mình, sau đó nghi ngờ có người vào, Cương đứng lên.

Khoảng 15 phút sau, Cương lại gọi cháu H.A vào, tiếp tục yêu cầu cháu H.A thực hiện hành vi theo sai khiến của mình.

Trong vụ án này, Cương phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo đó, hắn đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.A. Tình tiết giảm nhẹ được áp dụng là đã thành khẩn khai báo.

Đã xác định đối tượng thả cháu bé xuống cống nước ở Hải Phòng

Hôm nay (8/3), theo thông tin từ Công an Hải phòng, Công an quận Ngô Quyền đã xác định đối tượng Trần Thị Thu H. (SN 1977, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) là đối tượng nghi vấn đã thả cháu L xuống cống nước ở đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, vào ngày 1/3.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng thời gian từ 14h đến 14h30 ngày 1/3, H. đi qua nhà cháu L. tại ngõ 229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thấy cháu chơi một mình không có ai trông nên H bế cháu lên xe đạp chở đi.

Hình ảnh người phụ nữ trước (ảnh trái) và sau khi chở cháu bé giống bé L. vào trong khu vực cống nước. (Ảnh cắt từ clip)

Đến 16h cùng ngày, một người dân đã thấy H. có hành vi thả cháu bé xuống cống nước ở đường Đông Khê 2. Bị phát hiện, H. vội lên xe bỏ đi. Cháu L. sau đó đã được người dân và Công an phường Đằng Giang cứu và bàn giao cho gia đình.

Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, Trần Thị Thu H. có biểu hiện tâm thần. Đối tượng này thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Chỉ vì một câu nói bông đùa, nam thanh niên bị chém tử vong

Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công (Tiền Giang) cho biết, đang phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tuyền bị chém trọng thương mất nhiều máu đã tử vong.

Hai nghi phạm đang bị lực lượng công an tiến hành truy bắt để làm rõ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/3, Tuyền chở bạn bằng xe máy đi nhậu ở quán trên đường trở về nhà.

Thấy 2 thanh niên đi chung xe máy, người ngồi phía sau cầm theo con dao tự chế vượt qua, Tuyền nói lớn "giờ này còn cầm hàng chạy đi đâu nhìn thấy ghê".

Nghe kẻ không quen biết nói vậy, đối tượng tăng tốc đuổi theo, khi áp sát và ép được xe máy của Tuyền một tên vung dao chém nạn nhân chấn thương nặng rồi bỏ trốn .

Tuyền được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông, nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ ở Quảng Trị

Sáng 8/3, lãnh đạo UBND thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông N.T.D. (SN 1969, trú tại khu phố 5, phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 5/3, ông D. đi xe từ Cà Mau ra thị trấn Hồ Xá để phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó ít ngày.

Nhà nghỉ T.P - nơi ông D lưu trú và tử vong. Ảnh: T.T

Vì đến thị trấn Hồ Xá vào ngày cuối tuần nên ông D. thuê phòng số 5, nhà nghỉ T.P. (đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá) để lưu trú.

Trưa 6/3, chủ nhà nghỉ thấy ông D. đi mua cơm rồi về khóa trái cửa.

Đến 15h30 phút ngày 7/3, chủ nhà nghỉ gọi khách không được, nghi vấn có dấu hiệu bất thường nên mở cửa vào và phát hiện ông D. đã tử vong.

Sáng nay (8/3), các lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, bước đầu loại bỏ nguyên nhân cái chết của ông D là do án mạng.