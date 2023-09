TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai nghi phạm giết nữ chủ quán nhậu; trốn trại cai nghiện, cướp xe máy

Lời khai nghi phạm giết nữ chủ quán nhậu ở Tiền Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 6/9, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can đối với Lê Văn Quấn (49 tuổi, quê xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; đang tạm trú ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra tội giết người.

Nghi phạm Lê Văn Quấn bị bắt về tội giết người. Ảnh: CACC

Nạn nhân là bà Lê Thị Mỹ L. (56 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông), chủ quán nhậu Cẩm Tiên.



Nghi phạm bị cảnh sát hình sự Tiền Giang truy xét, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Tân Trung, thị xã Gò Công sau vài giờ gây án.

Lúc đưa lên xe đặc chủng chở về trạm tạm giam phục vụ điều tra, đối tượng thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước đó với người phụ nữ từng sống chung.

Nghi phạm Lê Văn Quấn đang lấy lời khai. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu, ông Quấn với bà Mỹ L - chủ quán nhậu (có bán cà phê giải khát) Cẩm Tiên tọa lạc ven lộ giao thông nông thôn thuộc khu vực ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau nay 4 năm.

Thời gian này, ông Quấn đi làm xa thường xuyên gửi tiền về cho bà L cất giữ.

Đầu tháng 8/2023, hết việc làm, ông Quấn đến quán Cẩm Tiên ở để chờ ngày nhận công việc mới. Trong lúc sống chung, đối tượng nghi ngờ chủ quán có tình mời, nên giả vờ nói đi làm ăn xa vài ngày mới về, để nhằm theo dõi bà L.

Hiện trường quán nhậu Cẩm Tiên của bà Lê Thị Mỹ L. bị sát hại. Ảnh: Thiên Long

Đêm 3/9, ông Quấn âm thầm quay trở lại. Lúc này phát hiện trong quán có bóng dáng người đàn ông nên đối tượng đập cửa nhiều lần, sau đó đi vòng cửa sau lấy cây kéo để trên bàn đi thẳng vào chỗ bà Mỹ L., đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm vào nhà nghỉ xã Tân Trung, thị xã Gò Công lánh mặt, nhưng đã bị bắt giữ trước khi bỏ trốn nơi khác.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 17 giờ 3/9, tại quán của bà L. có một nhóm nữ và nam, được cho là bạn của gia chủ, tổ chức cuộc nhậu kéo dài nhiều giờ nhưng vẫn chưa kết thúc.

Khoảng 0h ngày 4/9, một số hộ dân nghe nhiều tiếng cự cãi bên trong, sau đó là tiếng ly chén rơi mạnh xuống nền gạch. Do đêm khuya nên không ai đến xem. Đến sáng, có người đi ngang thấy cửa quán không khóa, bước vào trong phát hiện đồ vật bị xáo trộn.

Người này đi ra phía sau chứng kiến bà L. nằm chết dưới nền gạch, thi thể có vết đâm, máu đọng khô trên quần áo và nền gạch.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do vết đâm thủng tim bằng vật nhọn. Công an phong tỏa hiện trường để truy tìm vật chứng vụ án.

Bắt giữ học viên trốn trại cai nghiện, cướp xe máy của người dân

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 5/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết, Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, ngụ Đồng Nai), kẻ trốn trại cai nghiện ở Bình Phước, bị bắt giữ ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, đã được bàn giao cho Công an tỉnh này điều tra, xử lý.

Theo đó, sáng cùng ngày, Tính trốn khỏi Trung tâm cai nghiện Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Quá trình bỏ trốn, Tính dùng rựa đe dọa, cướp xe máy của người dân rồi lái xe hướng về Bình Dương.

Tính cầm rựa đe dọa, cướp xe máy của người dân. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng công an địa phương huy động các cán bộ, chiến sĩ truy bắt kẻ này. Phát hiện bị lực lượng chức năng vây bắt, Tính bỏ chạy về tới Bình Dương.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, sau nhiều giờ chốt chặn và truy đuổi, Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Bù Gia Mập, Đồng Phú và lực lượng Phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài, Công an xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã phối hợp, bắt giữ được Tính khi anh ta đang bỏ trốn ở ấp Bàu Trư, xã An Bình.

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 2 học sinh tử vong

Công an TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với lái xe Nguyễn Văn Quân (SN 1985), trú tại tổ dân phố 4, phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ. Tài xế Quân là người điều khiển xe gây tai nạn khiến 2 học sinh tử vong khi đi khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Lái xe Nguyễn Văn Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Trung.

Trước đó khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/9, tại km 193+280 QL12, đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc khu vực phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Quân điều khiển xe tải BKS 27C-058.94 lưu thông theo hướng bến xe TP.Điện Biên Phủ - cầu Mường Thanh không chú ý quan sát, chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, dẫn tới va chạm với xe máy điện BKS 27MĐ1-023.49.



Hậu quả khiến 2 học sinh là Lò Thị Th., Lò Thị Th., cùng SN 2009, trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đang lưu thông cùng chiều, tử vong tại chỗ, xe máy điện bị hư hỏng nặng.

Công an tạm giữ tổng giám đốc và 21 quản lý, nhân viên của Công ty Lộc Phúc dàn dựng "dự án ma"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 22 đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc (có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) trong đó có Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An được xác định là chủ mưu trong việc dàn cảnh để bán dự án ma cho nhiều người, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

21 quản lý, nhân viên của Công ty Lộc Phúc đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC

Các đối tượng nói trên bị bắt giữ khi đang giới thiệu cho hàng chục khách hàng các lô đất trong dự án "ma" tại địa bàn xã An Viễn (huyện Trảng Bom) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an Đồng Nai nhận được phản ánh của nhiều người dân ở TP.HCM và Đồng Nai việc bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo bằng việc lập các dự án "ma" rồi dẫn dụ họ bỏ tiền mua đất nền.

Sau khi những khách hàng xuống tiền cọc hoặc trả tiền mua bất động sản, những người này nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là những lô đất như Công ty Lộc Phúc quảng cáo trước đó.

Thậm chí, nhiều người không nhận được đất hoặc nhận đất ở địa điểm khác xa so với ban đầu.

Bước đầu, công an xác định Công ty Lộc Phúc bắt đầu triển khai các dự án ma từ tháng 6/2022 tại một số địa phương và tiến hành quảng bá rầm rộ. Song song đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An cùng tay chân đã chiêu mộ hàng trăm nhân viên vốn chỉ là sinh viên để đăng tải các hình ảnh, thông tin các dự án ma lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Chân dung Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc được xác định là chủ mưu dàn dựng kịch bản bán dự án ma. Ảnh: CACC

Khi có người muốn tìm hiểu để mua nhà, các sinh viên sẽ ghi lại thông tin cá nhân, số điện thoại rồi giao lại cho bộ phận nhân viên cấp trên. Những người này sử dụng sim rác điện thoại liên lạc lại với khách hàng hẹn ngày giờ đi xem nhà. Đối với mỗi khách hàng sẽ chỉ sử dụng 1 sim riêng và nếu lừa được rồi thì hủy.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem nhà ở TP.HCM, các đối tượng hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để khách tưởng mình đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các "dự án ma".

Đánh vào tâm lý khách hàng, các đối tượng thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ khách hàng nộp tiền mua đất.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ô tô loại 7 chỗ và đi cùng "diễn viên quần chúng" về lại trụ sở công ty để tiếp tục tác động tâm lý khách hàng. Tại đây, các nhân viên công ty nòi rằng nếu muốn ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng trong vài tuần đến một tháng thì phải đặt ngay thêm tiền cọc từ 60-70% giá trị giao dịch trên lô đất đó và một tuần trước khi ra công chứng phải thanh toán nốt số tiền còn lại.

Theo Cơ quan điều tra, trung bình hàng tháng công ty này tổ chức hàng chục chuyến, đưa hàng trăm khách hàng đến "dự án ma" và dùng các chiêu thức nói trên để chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng mỗi tháng.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu đầu tư mua bán đất ở, nhà ở thật sự thì nên lên cổng thông tin hành chính công hoặc trực tiếp đến phòng tiếp dân của các cơ quan chức năng có liên quan ở cấp xã (phường), huyện (quận) để tra cứu thông tin pháp lý về dự án, nhà ở để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Đắk Nông: Chuyển cơ quan công an vụ cấp hàng chục "sổ đỏ" trên đất của lâm trường

Như Dân Việt đã thông tin: Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa chuyển 2 vụ việc cấp "sổ đỏ" hàng chục hécta đất lâm nghiệp do Nhà nước quản lý cho nhiều cá nhân, biến đất công thành đất tư. Các sai phạm này xảy ra tại UBND huyện Tuy Đức.

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện, trong thời kỳ tháng 11/2008 đến tháng 12/2010, các cơ quan của huyện Tuy Đức đã xét, cấp 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDÐ) đối với 25 thửa đất mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm với diện tích 361.337m². Diện tích này là đất lâm nghiệp đã được tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, một phần cho Cty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Bun thuê để xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su.



Khu vực đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.



Thanh tra tỉnh Đắk Nông kết luận, việc công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất, cấp giấy CNQSDÐ cho 25 thửa đất nêu trên không đúng đối tuợng, không đúng mục đích, không đúng quy hoạch sử dụng đất, không đúng nguồn gốc đất, vi phạm Luật Đất đai... Hành vi trên làm thất thoát 361.337m² đất thuộc Nhà nước quản lý; có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hình sự về quản lý đất đai theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015.

Do đó, Thanh tra tỉnh đã có công văn kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh khởi tố, điều tra vụ việc trên. Hiện Cơ quan điều tra đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố do Thanh tra tỉnh chuyển sang.



Choáng ngợp với Trạm bảo vệ rừng được xây dựng bằng gần 100m3 gỗ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. Ảnh: NG





Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xem xét, xử lý việc các cơ quan thuộc UBND huyện Tuy Đức cấp giấy CNQSDÐ trong thời kỳ tháng 7/2008 đối với 3 thửa đất, tổng diện tích 49.919m2 đất trồng cây lâu năm trên diện tích đất Nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.

Theo xác minh của Thanh tra tỉnh, ông Trần Viết Cự - nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tuy Đức thời kỳ 2008 cho biết, diện tích đất 49.919m² nêu trên có nguồn gốc do ông Cự khai hoang năm 1998. Khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy CNQSDÐ, ông Cự nhờ bà Trần Thị Kim Liên là em ruột đứng tên kê khai đăng ký; thủ tục, hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy CNQSDÐ do ông Trần Viết Cự viết, ký.

Trạm bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên khi đang được xây dựng vào năm 2021. Ảnh: NG