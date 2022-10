Lũ quét kinh hoàng tại Kỳ Sơn (Nghệ An): Nhà cửa, ô tô, xe máy bị cuốn trôi

Như Dân Việt đã thông tin: Lũ quét xảy ra từ lúc rạng sáng 2/10 tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), cuốn trôi nhà, ô tô, xe máy...

Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đ.Th





Video lũ quét kinh hoàng tại Kỳ Sơn (Nghệ An) do người dân tại đây ghi lại được.

Ngày 2/10, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) xác nhận với phóng viên Dân Việt, lũ ống, lũ quét vừa xảy ra tại huyện Kỳ Sơn gây thiệt hại nặng.

Một số nhà dân, đồ đạc, vật dụng bị cuốn trôi. Nhiều ô tô, xe máy bị cuốn phăng chưa tìm thấy.

Nguyên nhân là do mưa to liên tục trên địa bàn và nước từ thượng nguồn phía bên Lào chảy về. Lũ hình thành và xuất hiện từ đầu nguồn khe Huồi Giảng.

Theo hình ảnh và thông tin cung cấp từ người dân, tại thị trấn Mường Xén, thiệt hại lớn nhất là ở khối 1, thị trấn Mường Xén.

Huyện Kỳ Sơn cách thành phố Vinh hơn 300km, việc tiếp cận khu vực lũ quét gặp nhiều khó khăn do đường lên nhiều nơi nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, gián đoạn.

Sự cố ở nhà máy Formosa Hà Tĩnh khiến 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/10, phía Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (đóng ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh) thông tin, khoảng trưa 1/10, nhóm công nhân của Công ty Hữu Sinh đang thi công bảo dưỡng đường ống khí của nhà máy nhiệt điện thì xảy ra sự cố, nghi là do nổ, khiến ba người gặp nạn, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (đóng ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Công ty TNHH Hữu Sinh có trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, chuyên thi công các công trình, hạng mục liên quan cơ khí.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết: "Khoảng hơn 14h chiều 1/10, bệnh viện có tiếp nhận 3 người đến cấp cứu từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, có 1 người đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, 2 người còn lại bị bỏng vùng ngực và mặt. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến Khoa Chấn thương để điều trị. Hiện nay, sức khỏe của 2 bệnh nhân tạm ổn định.

Theo nguồn tin của Dân Việt, nạn nhân tử vong trú ở tỉnh Nghệ An, hai công nhân còn lại quê ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, vì lý do điều tra nên nhà chức trách chưa công bố danh tính.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải, nói đã chỉ đạo công an điều tra.

Trước đó tháng 8/2021 cũng xảy ra vụ tai nạn lao động tại đây khiến 3 công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han làm nhiệm vụ bảo dưỡng tại bộ phận luyện thép, xưởng lò đúc tinh luyện của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Vũng Áng) tử vong.

Dùng dao tấn công cán bộ công an trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an huyện Mai Châu (Hoà Bình), Công an huyện vừa truy bắt thành công đối tượng dùng dao tấn công trọng thương cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Ngần Văn Đông đâm trọng thương một cán bộ công an bị bắt giữ. Ảnh: Công an huyện Mai Châu.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/10, Công an xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình nhận được tin báo của công dân xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ về việc bị hàng xóm lấy nỏ bắn vào nhà.

Ngay sau đó, Công an xã Mai Hạ đã phân công thượng úy Nguyễn Chung Việt, Phó Trưởng Công an xã Mai Hạ và đại úy Hà Văn Trang, cán bộ Công an xã Mai Hạ trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc.

Các cán bộ công an đã trực tiếp đến nói chuyện, vận động và mời Ngần Văn Đông (SN 1994, trú tại xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ) - người bị hàng xóm tố dùng nỏ bắn sang nhà mình - đến trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ vụ việc. Trong quá trình vận động, Đông đứng dậy bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của Công an xã.

Đại úy Hà Văn Trang vừa cầm tay đối tượng để giữ lại thì bị đối tượng xô ngã, đè lên người và dùng dao gọt hoa quả tấn công nhiều lần vào vùng cổ và mặt. Sau khi bị lực lượng công an và người thân tước dao, đối tượng Ngần Văn Đông đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả, đại úy Hà Văn Trang bị thương nặng, chảy nhiều máu; thượng úy Nguyễn Chung Việt bị xây xát ngoài da. Sau đó, đại úy Trang lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Mai Châu để cấp cứu, đến hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mai Châu đã phân công lực lượng khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy tìm đối tượng gây án. Đồng thời, phối hợp với chính quyền xã Mai Hạ truy tìm và vận động đối tượng đầu thú.

Đến 10 giờ ngày 2/10, xác định đối tượng Đông trở lại nhà riêng, Công an huyện Mai Châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngần Văn Đông và đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đua xe trái phép, nhiều “quái xế” còn dùng bình xịt hơi cay chống đối, chạy trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ 38 đối tượng, gồm 35 nam và 3 nữ (tuổi từ 15-21) đang tụ tập đua xe trái phép, biểu diễn, lạng lách, nẹt pô gầm rú trên tuyến giao thông.

38 đối tượng, gồm 35 nam và 3 nữ (tuổi từ 15-21) tụ tập đua xe trái phép, biểu diễn, lạng lách, nẹt pô gầm rú trên tuyến giao thông ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 22h ngày 1/10, trời bắt đầu mưa nặng hạt, nhóm thanh niên hẹn nhau trên mạng xã hội ở một số huyện thuộc TP.Mỹ Tho và huyện lân cận tụ tập đến khu vực đường tỉnh 878 dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để đua xe.

Nhận tin báo, CSGT, Công an huyện Châu Thành dùng xe chuyên dụng khóa hai đầu đường, nhiều lực lượng vây toàn bộ khu vực kể trên.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã truy bắt 27 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe thay đổi đặc trưng, có xe không đèn chiếu sáng, đôn dên, xoáy nòng.

Công an khống chế bắt giữ 38 người, có 3 trường hợp đã sử dụng rượu, bia trước khi tham gia đua xe. Khi bị đuổi bắt, có đối tượng "quái xế" sử dụng bình xịt hơi cay, chống trả lực lượng, đồng thời chạy vào các con hẻm lộ đan xen, trốn trong vườn cây ăn trái.

Tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cầu vượt Ngã Ba Huế.

Thông tin ban đầu, khuya 1/10, ô tô khách loại 16 chỗ, biển số 43B – 011.86 do người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) cầm lái chạy trên cầu vượt Ngã Ba Huế theo hướng từ quận Liên Chiểu về trung tâm TP.Đà Nẵng.



Ô tô khách loại 16 chỗ biến dạng phần đầu. Ảnh: D.B

Xe đi trên tầng trên cùng của cầu vượt. Đến lúc đổ dốc cầu (thuộc địa phận phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều. Xe chỉ dừng lại khi tông mạnh vào một ô tô 4 chỗ. Cú tông khiến 3 xe máy bị hư nặng, đầu xe khách hư hỏng, gãy bánh trước bên phụ. Riêng ô tô 4 chỗ bị biến dạng phía sau. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hàng loạt xe máy bị tông. Ảnh: CACC

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc ô tô khách đi với tốc độ rất nhanh.

Hy hữu những vụ trộm bia, mồi nhậu tại Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Cà Mau thường xuyên xảy ra những vụ trộm vặt từ két bia đến mồi nhậu là con vịt quay đã được camera an ninh của các gia đình ghi lại.

Clip: Trộm bia và con vịt quay tại Cà Mau. Nguồn: Tiền Phong

Ngày 1/10, anh Huỳnh Thanh Lam (ngụ khóm 3 phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã trình báo công an địa phương khi tiệm tạp hóa của mình bị trộm ghé thăm liên tục trong vòng hơn 1 tháng nay.

Theo lời trình bày của anh Lam, chiều tối 29/9, anh đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng báo động của camera an ninh của gia đình. Nghe vậy, anh vội chạy ra thì phát hiện đối tượng đã ôm 2 thùng bia trong cửa hàng bỏ chạy.

Lúc này, anh chạy đuổi theo thì đối tượng bỏ lại thùng bia, nhanh chân chạy thoát. Một tên khác ngồi trên xe cảnh giác cũng tăng ga bỏ chạy.

Cũng theo lời trình bày của anh Lam, trước đó cửa hàng của gia đình cũng từng bị trộm vào lấy bia. Khi đó, vợ anh đang nấu ăn ở nhà sau, không phát hiện được.

Trộm thùng bia tại cửa hàng của anh Lam. Nguồn: Tiền Phong

Sau khi bị mất trộm, anh Lam đã trang bị thêm 5 camera trong nhà và giăng dây để chống trộm. Tuy nhiên, không lâu sau, các đối tượng trộm lại tiếp tục “viếng thăm” nhà anh.

Được biết, tiệm tạp hóa nhà anh Lam ngang cửa trụ sở văn hóa khóm 3 và cách UBND phường Tân Xuyên khoảng 500m nhưng các tên trộm bất chấp, làm liều. Anh Lam đã báo với công an khu vực và đồng thời đăng clip lên mạng xã hội để mọi người cùng nhận diện, cảnh giác.

Gã đàn ông không đeo khẩu trang trộm vịt quay bị camera ghi lại. Nguồn: Tiền Phong

Không chỉ trộm bia, đối tượng còn trộm cả mồi nhậu. Điển hình, khoảng 12h10 ngày 26/9, lợi dụng sơ hở một đối tượng đã nhẹ nhàng nhấc trộm một con vịt quay của cửa tiệm do anh Cao Chí Hải (34 tuổi, ngụ phường 6, TP.Cà Mau) làm chủ.

Tài sản bị lấy mất giá trị không lớn nên ông Hải không trình báo công an mà chủ động trang bị thêm ổ khóa, camera để bảo vệ tài sản.