Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa làm thủ tục tiếp nhận từ lực lượng Biên phòng hai công dân Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia để đòi tiền chuộc.



Hai nạn nhân được giải cứu an toàn. Nguồn: CAND

Thông qua mạng xã hội, bà V.T.D. (SN 1989, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) có quen một người bạn. Khoảng 2 tháng sau, người này nhắn tin mời gọi, dụ dỗ bà D. sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.



Ngày 27/9, bà D. dẫn con gái đi từ huyện Cao Lãnh đến gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và lén lút qua đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại đây, đối tượng chờ sẵn đưa 2 mẹ con bà D. cùng nhiều người khác lên ôtô. Hơn 4 giờ đồng hồ di chuyển, chúng dừng xe lại bên đường và yêu cầu bà D. gọi điện thoại về gia đình chuyển cho bọn chúng 6.000 USD mới cho trở về Việt Nam.

Biết bị lừa, bà D. lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, đã cùng con gái bỏ trốn sau đó nhờ người khác thông tin cho cơ quan chức năng đến giải cứu.

Ty Công an tỉnh Prây Veng (Vương quốc Campuchia) đã đến tiếp nhận giải cứu an toàn hai nạn nhân và tiến hành các thủ tục bàn giao người cho lực lượng Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đưa về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can giết vợ rồi tự cứa cổ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Hậu (SN 1985, trú Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) để điều tra về tội Giết người.

Khu vực nhà riêng chị L. Nguồn: Dân Trí

Khai với cơ quan điều tra, Hậu nói do nghi ngờ vợ là Võ Thị L. (SN 1991) có người khác nên xảy ra cãi vã, ghen tuông.

Vào ngày 19/9, Hậu tự gây vết thương ở bụng mình trước nhưng không chết. Sau đó, Hậu đi vào phòng ngủ dùng búa, dao tấn công chị L. tử vong. Tiếp đó, Hậu dùng dao gây vết thương lên vùng cổ nhằm mục đích tự tử.



Đến khoảng 6h30 ngày 20/9, ông Võ Đình P. (cha chị L.) đến nhà con gái lấy đồ để chở cháu ngoại đi học thì phát hiện L. đã tử vong, còn Hậu thì thoi thóp nằm bên cạnh.

Ông P. lập tức hô hoán nhờ sự trợ giúp của người dân. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đưa Hậu đi cấp cứu. Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống Hậu.

Theo một lãnh đạo ở xã Xuân Lãnh, qua lời khai của các nhân chứng, trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra, khoảng 3 ngày trước, vợ chồng Huỳnh Hậu và chị L. có lớn tiếng cãi vã đến mức đập điện thoại.

Thiếu nữ bị lừa bán làm tiếp viên quán karaoke

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/9, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Đức Mạnh (SN 2005, trú tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) về hành vi mua bán người.

Nông Đức Mạnh (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan công an. Nguồn: Tiền Phong

Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận khoảng đầu tháng 8, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng làm quen với N.Y.N. khoảng 20 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Sau đó, qua trò chuyện, Mạnh biết N. có nhu cầu tìm việc, nên gian dối nói sẽ tạo cho cô gái trẻ này công ăn việc làm nhẹ nhàng, lương cao.

Ngày 10/9, Mạnh đưa N. xuống khu vực xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang rồi bán cho đối tượng ở khu vực Hà Đông, Hà Nội, với giá 8 triệu đồng để N. làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Công an thành phố Lạng Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng phạm tội, đồng thời đưa N. về đoàn tụ với gia đình.

Vụ việc trên vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên bán dâm ngay trong quán karaoke

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đại Phong (29 tuổi, tạm trú tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) về tội danh “Chứa mại dâm”.

Đối tượng Phạm Đại Phong - bị can cho 2 nữ tiếp viên bán dâm ngay trong quán karaoke. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Qua công tác kiểm tra hành chính, hồi 23h45 ngày 23/9, tại quán karaoke Trung Xuân thuộc thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, tổ công tác Công an huyện Bình Liêu phát hiện quả tang Phạm Đại Phong là chủ quán có hành vi bố trí cho 2 nhân viên nữ bán dâm cho 2 nam giới tại khu vực phòng ngủ phía sau của quán.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Đại Phong trong quá trình kinh doanh dịch vụ karaoke, nếu thấy khách có nhu cầu mua dâm sẽ bố trí nhân viên với giá 500.000 đồng/lần.

Số tiền này Phong thỏa thuận ăn chia với nhân viên nữ theo tỷ lệ 3/2; Phong hưởng 300.000 đồng, còn nhân viên bán dâm hưởng 200.000 đồng.

Cơ quan điều tra tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ nữ sinh lớp 6 bị xâm hại đến có thai: Nghi phạm 70 tuổi bị tố cáo đã tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều tối 30/9, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ cái chết của ông P.V.H (SN 1952, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong).

Trong thời gian ông H làm bảo vệ một trường học trên địa bàn huyện Quế Phong đã bị gia đình một nữ sinh lớp 6 tố cáo xâm hại nữ sinh này mang bầu.

Sáng 30/9, người thân phát hiện ông H đã tử vong nên đã báo cơ quan công an.

Hình ảnh siêu âm thai của cháu bé do bị xâm hại. Ảnh chụp màn hình

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 15/9, người nhà nạn nhân là bé gái lớp 6 gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi của ông H với cháu bé này.

Trước đó, thấy con gái đang học lớp 6 có nhiều biểu hiện bất thường, người nhà đưa nữ sinh đi khám và phát hiện cháu đã mang thai hơn 1 tháng.

Gia đình gặng hỏi mãi thì cháu bé mới kể chuyện mình bị "bác bảo vệ trường học mầm non gần nhà xâm hại".

Theo lời cháu bé thì do nhà gần trường, cháu thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học và đã bị bảo vệ xâm hại.

Ngay sau đó, người nhà cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Được biết, trước đó ông H là bảo vệ trường mầm non gần nhà cháu bé, tuy nhiên sau kỳ nghỉ hè vừa qua ông P.H đã được cho nghỉ.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Quế Phong nhanh chóng xác minh thông tin và ông H cũng bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Tiến hành củng cố tài liệu, Công an huyện Quế Phong cho ông H tại ngoại chờ kết quả giám định bào thai của nữ sinh lớp 6 thì xảy ra sự việc trên.