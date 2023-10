TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Một nữ sinh bị chém gây thương tích; cháy nhà 3 người thương vong

Xích mích trên mạng xã hội, một nữ sinh bị chém gây thương tích

Sáng 23/10, xác nhận với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hồi - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Nhân (Hà Nam) xác nhận thông tin liên quan đến vụ xô xát giữa học sinh của trường và học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên (Trung tâm Giáo dục) huyện Lý Nhân.

"Chúng tôi nắm thông tin ban đầu là sự việc xảy ra vào tối qua (22/10). Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ", ông Hồi cho biết.

Xích mích trên mạng xã hội, một nữ sinh bị chém gây thương tích.

Theo vị Hiệu trưởng, thông tin nhận được là do xích mích trên mạng xã hội, một nhóm học sinh ở Trung tâm Giáo dục huyện cùng một học sinh của trường đã đến nhà bạn học sinh lớp 11A8 để giải quyết. Nhóm này đã dùng dao chém nữ sinh một nhát vào tay.

"Ngay sau đó, nữ sinh được đưa đi bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe đã ổn định", ông Hồi cho biết.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/10, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: D.B

Thông tin ban đầu, lúc 1h45 cùng ngày, căn nhà 2 tầng tại số 48 Hồ Tùng Mậu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) xảy ra hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và tìm kiếm người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa được 3 người kẹt trong nhà ra ngoài gồm: H.V.N (41 tuổi), N.T.T.H (31 tuổi) và H.M.H (10 tuổi).

Các nạn nhân đều bị thương do lửa và ngạt ngói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Tuy nhiên, nạn nhân H.V.N đã tử vong tại bệnh viện. Hai người bị thương còn lại đang được cấp cứu.

Hiện đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ, thiệt hại tài sản chưa được thống kê.

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an tỉnh Cao Bằng vừa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát khiến một giáo viên bị đâm tử vong.

Vụ việc xảy ra vào hồi 0 giờ 30 phút sáng 22/10, tại nhà trọ công nhân của Công ty Mirex, thuộc xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn, ông T.N.H (SN 1981, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình; nghề nghiệp giáo viên) và một công nhân đang làm thuê cho Công ty Mirex đã xảy xô xát.

Hậu quả, ông H bị người công nhân này dùng dao đâm nhiều nhát vào sườn phải và tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Bùi Văn Thái tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và triển khai ngay lực lượng điều tra, trinh sát đến bảo vệ hiện trường, xác minh, lấy lời khai nhân chứng. Qua đó, lực lượng công an đã xác định đối tượng dùng dao đâm ông H là Bùi Văn Thái (SN 1987, trú tại xóm Đập Tràn, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng Bùi Văn Thái ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đến 4h ngày 22/10, Thái đã đến Công an huyện Nguyên Bình đầu thú.

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Thái đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm ông H tại nhà trọ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ nghi nổ súng, dùng hung khí chém 3 trọng thương trên địa bàn phường Bình Chiểu.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 21/10, sau tiệc cưới vào chiều cùng ngày, anh T (29 tuổi) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu trước dãy trọ trong hẻm Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu.

Một thanh niên trong nhóm nhậu cho biết, lúc này có một người đàn ông tên P (ngụ TP Thủ Đức) đi xe máy ngang qua nhóm nhậu và nói "ngồi gì mà chắn hết đường" và chửi thề.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.H.

Một lúc sau, ông P tiếp tục chạy xe máy quay lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông P được cho đã bị hai người trong nhóm nhậu đánh, sau đó ông P bỏ đi.

Hơn một tiếng sau, ông P tiếp tục lái xe máy đến nhóm nhậu và ngồi nói chuyện giảng hòa. Thời điểm này, một nhóm thanh niên khác đi từ hai hướng của con hẻm chạy xe máy lao đến.

Nhóm này được cho đã nổ súng đe dọa, sau đó cầm hung khí lao đến chém loạn xạ vào nhóm của anh T đang ngồi nhậu.

Anh T cùng 2 người bị bị chém trọng thương, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi nổ súng, chém người, nhóm thanh niên lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng đồng thời trích xuất camera để điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt tại Quảng Ninh. Ảnh: Đ.H

Trong số 16 bị cáo hầu tòa, có 4 bị cáo đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã đặc biệt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC), Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Trương Thị Xuân Loan (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC), Nguyễn Thị Tích (cựu Trưởng phòng hồ sơ pháp chế của Công ty AIC, kiêm Tổng giám đốc Công ty Mopha).

Tại phiên tòa có 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. 4 luật sư được chỉ định bào chữa cho 4 bị cáo đang bỏ trốn ở nước ngoài.

Sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện VKS công bố bản cáo trạng xong, HĐXX chuyển sang phần xét hỏi các bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn Sơn khai, cuối năm 2013, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo bị cáo sửa báo cáo tài chính để hồ sơ năng lực công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại Dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Thời điểm này, Đỗ Văn Sơn đã làm báo cáo tài chính gửi Cục Thuế Hà Nội theo đúng tình hình tài chính của công ty.

"Chị Nhàn vẫn yêu cầu bị cáo chỉnh sửa bản báo cáo tài chính. Bị cáo có nói không làm được thì chị Nhàn nói đó là việc của chúng mày, chúng mày chỉ là người làm thuê không phải chịu trách nhiệm gì" - bị cáo Sơn khai.

Nguyên Kế toán trưởng AIC sau đó đã chỉ đạo và cùng cấp dưới chỉnh sửa bản báo cáo tài chính theo đúng chỉ đạo của bà Nhàn.

Theo bị cáo Đỗ Văn Sơn, bị cáo không được nhận hoa hồng hay hưởng lợi gì từ việc sửa báo cáo tài chính mà chỉ làm theo nhiệm vụ được bà Nhàn giao. Bị cáo nhận thức hành vi sai phạm và rất hối hận.

Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC khai bị bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa sang Dubai. Ảnh: Đ.H

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn Sơn cũng khai về quá trình lẩn trốn tại nước ngoài. Theo đó, từ năm 2020, bị cáo này đã xin nghỉ việc tại Công ty AIC.

Nhưng vào tháng 4/2022, bị cáo nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Thanh Nhàn nói rằng công ty chuyển sang làm dự án "thành phố thông minh". Nếu Sơn muốn làm công việc mới này thì phải đi nước ngoài học tập. Sau 2 tuần suy nghĩ, bị cáo Đỗ Văn Sơn đã đồng ý.



Sau đó, bị cáo Sơn được trợ lý của Nguyễn Thị Thanh Nhàn mua vé máy bay để sang Dubai. Khi vừa xuống sân bay, Đỗ Văn Sơn được một người đón về ở tại căn phòng thuê từ trước và bị thu điện thoại.

Lúc này, Đỗ Văn Sơn mới phát hiện là bị bà Nhàn lừa. Đến ngày 22/6/2023, bị cáo Đỗ Văn Sơn về nước đầu thú.

Nhận thức được hành vi của mình, bị cáo Sơn khuyên các bị cáo khác còn đang bỏ trốn thì trở về đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Dự kiến, tòa xét xử diễn ra trong 3 ngày (từ 23-25/10).

Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng.

Dự án gồm 2 giai đoạn và chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp. Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) tham gia dự thầu và trúng toàn bộ 6 gói thầu.

Với 6 gói thầu sai phạm, bà Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Viện kiểm sát xác định, việc Công ty AIC trúng thầu có hành vi giúp sức của các bị cáo thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn nhưng ngày 22/6/2023 đã ra đầu thú. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương cũng bỏ trốn, bị truy nã, nhưng đã ra đầu thú ngày 28/7/2023.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 13 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 2 bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.