TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử; trung úy công an bị đâm tử vong

Nghi án chồng dùng dao giết vợ rồi tự tử

Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử.

Theo điều tra ban đầu, tối 22/9, người dân nghe tiếng la hét thất thanh tại một phòng trọ ở phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Chạy lại kiểm tra, họ phát hiện bà L.T.L. (SN 1978, quê Bạc Liêu) nằm gục trong nhà tắm, trên người có nhiều vết máu. Ông H.V.K. (SN 1968, cùng ngụ Bạc Liêu), chồng bà L., có vết đâm vào ngực.

Cả hai được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng bà L. đã tử vong, ông K vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ án đang được Công an Bình Dương điều tra, làm rõ.

Trung úy công an bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/9, liên quan đến vụ trung úy Công an ở Thái Bình bị đâm trọng thương sau đó hy sinh, thông tin cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp bắt giữ được nghi phạm gây án.

Theo đó, danh tính đối tượng là Võ Tiến M (21 tuổi, quê xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). M được xác định là người đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người trung úy Đỗ Văn T (SN 1998, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vào tối 22/9.

Được biết, sau khi gây án, M đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 23/9, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở Ninh Bình.

Đối tượng Võ Tiến M đã bị bắt sau ít giờ gây án khi đang lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, trung úy Đỗ Văn T vào tối qua (22/9) bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khi đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, khoảng gần 22 giờ đêm ngày 22/9, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về một đối tượng nghi trộm cắp, xuất hiện ở địa bàn thị trấn An Bài, trung úy T đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời đến hiện trường để xác minh, kiểm tra.

Khi đến hiện trường, trung úy T bất ngờ bị đối tượng đâm khoảng 9 nhát dao vào người. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Về phần trung úy T, nam cán bộ Công an thị trấn An Bài sau đó đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, trung úy T đã tử vong.

Sau khi cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để điều tra vụ án, trung úy T đã được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ. Tang lễ của trung úy T đang diễn ra tại thôn An Phú 2 (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ).

Bắt nghi phạm vào tiệm vàng lấy vàng bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 10 giờ 30 ngày 23/9, đối tượng Dương Thành Đạt (27 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) mặc áo thun xám, quần jean đen, đội nón bảo hiểm trắng, điều khiển xe máy BKS 95E1-491.02 từ quốc lộ 1 đi vào tiệm vàng Kim Phước (khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để vờ mua vàng.

Nghi phạm Dương Thành Đạt (27 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) vào tiệm vàng Kim Phước (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) giả vờ mua vàng để lấy bỏ chạy. Ảnh: Thiên Long

Chủ tiệm liền lấy 2 nhẫn vàng, 4 lắc vàng đeo tay đưa cho Đạt để thử. Một lúc sau, đối tượng Đạt trả lại 2 nhẫn vàng, 2 lắc tay. Còn lại 2 lắc 18,5 chỉ vàng 18K (trị giá 70 triệu đồng), Đạt đeo vào tay.

Nghi phạm Dương Thành Đạt lấy vàng chạy ra lộ thì bị bắt giữ. Ảnh: Thiên Long

Chờ cơ hội ngoài đường vắng người, chủ tiệm đang lo bán cho khách hàng, đối tượng nhanh chân bỏ chạy ra xe đậu trên lề đường định nổ máy chạy thoát.

Nghi phạm Dương Thành Đạt lấy được vòng lắc chạy ra lộ nhưng không thoát. Ảnh: Thiên Long

Nghe tiếng tri hô, chủ tiệm, nhân viên cùng người dân xung quanh đạp ngã xe máy, sau đó lao vào quật ngã nghi phạm, bắt gọn.

Chủ tiệm vàng là Thân Thị Minh T (23 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức) nhanh chóng điện báo Công an thị trấn Bến Lức đến áp giải đối tượng về trụ sở.

Kiểm tra trong cốp xe của nghi phạm, có một số giấy tờ tùy thân cùng chùm chìa khóa.

Công an đang truy tìm gần chục đối tượng chém 4 người trong một gia đình đang làm ruộng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/9, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết, sau khi xông xuống ruộng chém người cha và 3 con trai gục tại chỗ, nhóm đối tượng gần 10 người cầm hung khí ra đường bỏ trốn. Hiện lực lượng đang tích trực truy xét để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Cánh đồng ruộng ở xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nơi 4 nạn nhân bị chém gục tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Trúc (con dâu ông Lê Văn Chạnh) xác nhận, ông Chạnh và chồng chị bị thương nặng nhất, do bị chém trúng đầu, ngực, vai, nhưng được cấp cứu kịp thời.

Ông Lê Văn Chạnh (60 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị chém tại bờ ruộng. Ảnh: Thiên Long

Hiện tại cả 4 bệnh nhân đã chuyển ra khỏi phòng cấp cứu để tiếp tục theo dõi điều trị.

Con trai ông Lê Văn Chạnh bỏ chạy cũng bị đối tượng truy theo, chém gục tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 22/9, ông Lê Văn Chạnh (60 tuổi ở xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cùng 3 con trai đến khu vực ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa làm ruộng. Cùng lúc, một nhóm người đến tranh chấp phần đất, dẫn tới mâu thuẫn.

Nhóm gần 10 người trang bị dao, mã tấu và hung khí tự chế xông vào chém nhiều nhát làm trọng thương ông Chạnh và 3 con trai của ông, là Lê Hồng Châu (38 tuổi), Lê Thái Châu (36 tuổi), Lê Thế Châu (33 tuổi), cùng ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa.

4 cha con được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Ông Chạnh bị nhiều vết thương ở đầu, vai, tay, chân. Anh Lê Hồng Châu bị thương ở vai, cổ và cánh tay.

Anh Lê Thái Châu bị chấn thương đầu, 2 tay, đùi phải, chậu hông phải.

Anh Lê Thế Châu bị thương ở tay và ngực trái.

Gia đình cho biết, đây có thể là nhóm đối tượng ngoài xã hội kéo đến gây án.

Mang dao đi nhắc nhở tắt karaoke, gã đàn ông đâm chết người tại chỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Lê Thành Tài (SN 1986, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài tại toà. Ảnh: D.B

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 17h ngày 24/8/2022 tại phòng trọ trên đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có một nhóm thanh niên đang ngồi ăn nhậu trong phòng.

Nhóm này gồm: Lộc Hùng Mạnh (SN 1998, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), La Tây Uyên (SN 1992), Lữ Văn Vệ (SN 1986), La Văn Điềm (SN 1996, cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Cao Quang Tuyến (SN 1981, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Đến khoảng 20h cùng ngày, nhóm thanh niên ngồi nhậu tại phòng trọ mở karaoke hát. Thấy hát gây ồn ào, Nguyễn Lê Thành Tài (ở cùng dãy trọ) đi sang phòng trọ nhắc nhở: "Khuya rồi đừng hát nữa để cho mọi người ngủ, mai đi làm".

Nói xong, Tài về lại phòng trọ nhưng lúc sau vẫn nghe tiếng nhạc của nhóm thanh niên hát. Tài bực tức do ồn ào không ngủ được nên lấy một con dao trong phòng trọ của mình, giấu trong tay phải rồi đi sang tiếp tục nhắc nhở.

Tại đây, 2 bên xảy ra xô xát. Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Mạnh, làm Mạnh tử vong tại chỗ.

Tại tòa, Nguyễn Lê Thành Tài khai, do đi làm về mệt, thấy đã khuya nhưng nhóm của Mạnh vẫn hát hò ồn ào, đã nhắc nhở nhiều lần vẫn không chấm dứt. Bị cáo không có chủ đích đâm ai hết, chỉ mang theo dao đi nhắc nhở là để "thị uy" cho nhóm Mạnh "rén" mà kết thúc việc hát hò ầm ĩ.