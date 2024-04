TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án con trai đánh chết cha ruột; bé gái nghi bị hàng xóm xâm hại tới sinh con

Nghi án con trai đánh chết cha ruột

Ngày 17/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn).

Trưa cùng ngày, người dân sống trong hẻm Lê Thị Hà (xã Tân Xuân) nghe tiếng người ồn ào tại nhà ông Q. (khoảng 50 tuổi). Hàng xóm chạy đến thì thấy ông Q. nằm bất động, nên hô hoán và trình báo công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Hóc Môn đến hiện trường điều tra, xác định ông Q. đã tử vong. Nghi phạm gây ra vụ việc là con trai của ông Q. bị đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, nghi phạm khai do xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay đánh cha 2 phát vào vùng mặt, dẫn đến vụ án mạng.

Cảnh sát đang khám nghiệm tử thi, để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Q..

Bé gái 12 tuổi nghi bị hàng xóm xâm hại ở Hà Nội đã sinh con trai nặng 3kg

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/4, liên quan vụ bé gái 12 tuổi nghi bị hàng xóm xâm hại dẫn đến mang thai ở Hà Nội, ông Đ.N.A. (bố bé gái 12 tuổi) cho biết: Các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã mổ sinh cho cháu gái thành công.

"Cháu đã sinh con trai, nặng 3kg, mẹ tròn con vuông, cả hai mẹ con tình trạng sức khỏe tốt", ông A. cho biết.

Bố bé gái 12 tuổi cũng cho biết thêm, cán bộ Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, cũng đã tới bệnh viện lấy kết quả ADN để tiến hành điều tra vụ việc.

Bé gái 12 tuổi nghi bị hàng xóm xâm hại đã sinh hạ bé trai nặng 3kg. Ảnh: Đ.X.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều cùng ngày, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, cho biết liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi nghi bị hàng xóm xâm hại dẫn tới mang thai, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi để điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án. Danh tính đối tượng này chưa được công bố.

Trước đó, ông Đ.N.A. (ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) phản ánh việc con gái ông tên Đ.T.N.L. (12 tuổi) đang mang thai, nghi bị hàng xóm xâm hại.

Ông A. cho biết ông nhận thấy bụng của con gái to bất thường vào tháng 1. Lúc này, bé gái đã mang thai được 6 tháng. Sau khi dò hỏi, ông được biết cháu L. bị hàng xóm cạnh nhà xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai. Sau đó, ông A. đã dẫn con gái tới trình báo sự việc với cơ quan công an.

Người đàn ông giết cậu ruột vì bị chửi lúc đang nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương (SN 1989, trú ấp Phú An 1, xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".



Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/4, trong lúc Phương đang nhậu một mình trong nhà thì ông Lê Văn Chinh (SN 1958, cậu ruột của Phương) đứng trước nhà chửi Phương.

Tức giận, Phương đi ra mé kênh phía trước nhà lấy bình hoa bằng sành đến đánh nhiều cái vào đầu của nạn nhân Chinh, khiến nạn nhân ngã xuống nền đất.

Lúc này, Phương không dừng lại mà tiếp tục cầm bình hoa đập nhiều cái vào đầu của ông Chinh, khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Phương bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, bà Lê Thị Hạnh (mẹ của Phương) đi nhặt phế liệu về nhà thì phát hiện ông Chinh (em ruột bà Hạnh) chết trước cửa nhà, bà Hạnh đã thông báo cho những người xung quanh biết để trình báo công an.

Nguyễn Văn Phương đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Tiến Tầm

Khi biết lực lượng công an đang truy tìm, chiều cùng ngày, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết chết cậu ruột.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đang phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Phát hiện thi thể 3 mẹ con ở Thái Nguyên, nghi vấn tự tử

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 17/4, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đang điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con tại xã Đồng Liên.

Phát hiện thi thể trong phòng trọĐỌC NGAY

Theo nguồn tin, rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện thi thể một phụ nữ ở đập nước Ba Đa, xã Đồng Liên.

Sau đó, Công an TP.Thái Nguyên cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn đã trục vớt thi thể, đồng thời tiếp tục tìm thấy tử thi của 2 trẻ em khác, xác định là con của người phụ nữ trên.

Quá trình khám nghiệm tại hiện trường phát hiện thi thể 3 mẹ con ở Thái Nguyên, cơ quan chuyên môn không tìm thấy dấu vết tác động ngoại lực với 3 thi thể, không có dấu hiệu tội phạm. Trên bờ đập, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe máy.

Bước đầu, nhà chức trách xác định trước đó, người phụ nữ có mâu thuẫn với chồng và nghi vấn đã tự tử.

Chụp ảnh bên bờ đập, hai nữ sinh lớp 7 chết đuối thương tâm

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/4, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại đập Khe Dứa, thuộc địa bàn xóm 2, xã Nghĩa Thuận.



Đập nước nơi hai nữ sinh đuối nước tử vong thương tâm.

Thời điểm này, một nhóm học sinh lớp 7, Trường THCS xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa sau khi tan trường đi ra đập Khe Dứa để chơi. Tại đây, hai nữ sinh xuống mép nước để chơi và chụp ảnh, còn một bạn đứng trên bờ.

Trong lúc đi men theo mép nước để chụp ảnh thì bất ngờ một em bị sẩy chân. Phát hiện bạn rơi xuống nước, người bạn đi cùng cố gắng cứu nhưng cả hai rơi và chìm xuống dòng nước sâu.

Ngay lập tức nữ sinh này chạy về làng gần đó kêu người dân đến cứu. Tuy nhiên, khi mọi người kéo ra đập tìm kiếm hai nữ sinh thì đã quá muộn. Hai nữ sinh được tìm thấy sau đó. Mặc dù người dân đã tiến hành sơ cứu tại chỗ, nhưng các nạn nhân được xác định đã tử vong.

Hiện chính quyền xã Nghĩa Thuận đã bàn giao thi thể hai nữ sinh cho hai gia đình mai táng theo phong tục địa phương.