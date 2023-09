TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông bị nhóm côn đồ chém dã man; nhiều lần hiếp dâm cháu gái của vợ

Người đàn ông bị nhóm côn đồ chém dã man giữa đường

Ngày 26/9, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nhóm đối tượng trong vụ đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm xảy ra trên địa bàn huyện.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, chiều 25/9, người dân ở khu 6, thị trấn Trà Ôn chứng kiến một người đàn ông bị nhóm người dùng hung khí đuổi đánh gây thương tích nên đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc.

Qua làm việc bước đầu, anh N.P.M. (40 tuổi) có mâu thuẫn với nhóm khoảng 4-5 người cùng địa phương nên xảy ra xô xát rồi bị nhóm này đuổi đánh bằng nhiều hung khí. Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường còn nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tang vật được thu giữ tại phòng trọ của Q. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng P.H.Q. (38 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Q., cảnh sát thu giữ nhiều dao tự chế còn dính máu.

Qua xét hỏi, Q. thừa nhận đã cùng một số người gây thương tích cho anh M..

Vụ việc đang được Công an huyện Trà Ôn khẩn trương xác minh, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an để trình diện, phục vụ công tác điều tra.

Xử kín vụ người khiếm thị nhiều lần hiếp dâm cháu gái của vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hiển (SN 1983, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) án 9 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đây là vụ án được xét xử kín và tuyên án công khai.

Theo Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

Theo cáo buộc, Hiển là người khiếm thị và kết hôn với vợ, cũng là một người khiếm thị. Anh ta sau đó về sống chung cùng nhà chị gái của vợ và mở cơ sở tẩm quất. Người chị vợ của Hiển có một con gái sinh năm 2010.

Anh ta sau đó lợi dụng lúc vợ mình và chị gái tẩm quất cho khách ở dưới tầng 1 hoặc đi vắng cũng như sự thiếu hiểu biết của cháu bé để giao cấu.

Lần thứ nhất, bị cáo thực hiện hành vi xâm hại khi bé gái chưa đủ 11 tuổi, lần thứ hai lúc cháu 12 tuổi 4 tháng.

Ngày 19/7/2022, bị cáo xâm hại nạn nhân lần thứ 3 thì bị mẹ cháu bé bắt gặp, khi "chưa kịp kéo quần", cáo trạng nêu.

Mẹ cháu bé phẫn nộ hỏi: "Sao mày lại làm với con tao như thế?" và Hiển trả lời: "Em xin lỗi chị". Vợ anh ta cũng có mặt và truy hỏi nhưng Hiển khẳng định "chưa làm gì".

Tối hôm đó, gia đình đến công an trình báo và hôm sau, Hiển bị bắt, khai nhận 3 lần xâm hại cháu bé.

Vụ lừa lấy vé số của người phụ nữ khuyết tật: Đối tượng đã gây ra hơn chục vụ ở nhiều tỉnh, thành

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ việc chị Lê Thị Thuận (quê Khánh Hòa, người khuyết tật) bị đối tượng lừa tráo hàng trăm tờ vé số, Công an TP.Biên Hoà, Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, lấy lời khai đối tượng Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi phạm tội.

Đối tượng Phạm Ngọc Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Nam

Làm việc với lực lượng chức năng, Vinh khai nhận chính là người đã lừa tráo hàng trăm tờ vé số của chị Thuận sau đó đem sang địa bàn tỉnh Đồng Nai bán được số tiền 4,2 triệu đồng.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên mà đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo, tráo vé số để chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, bằng thủ đoạn tương tự, Vinh đã lừa chiếm đoạt hơn 1.000 tờ vé số của 3 người khác cùng trên địa bàn TP.Biên Hoà.

Mở rộng điều tra, xác định ngoài địa bàn tỉnh Đồng Nai, Vinh còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt vé số khác tại các tỉnh, thành lân cận. Bước đầu, đối tượng này đã thực hiện hơn chục vụ.

Đáng nói, các nạn nhân mà đối tượng này nhắm đến chủ yếu là những người già, người tàn tật bán vé số trên các tuyến đường.

Các xấp vé số hết hạn mà đối tượng Vinh dùng để lừa, tráo để chiếm đoạt vé số của các nạn nhân. Ảnh: Thành Nam

Khai nhận với công an, Vinh cho biết bản thân do thường xuyên chơi cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của người tàn tật, người già, sau đó đem bán lại cho người khác để lấy tiền trả nợ.

Trước đó, theo kết quả điều tra, vào khoảng 6h sáng 24/9, Vinh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SH Mode mang BKS 76G1-323.75 đi từ quận 12 (TP.HCM) mang theo 470 tờ vé số đã xổ những ngày trước đó xuống khu vực TP.Biên Hòa với mục đích lừa đảo (tráo vé số) cho những người bán vé số.

Khi đến góc đường Dương Tử Giang (khu vực ngã tư Vincom, phường Tân Tiến), phát hiện chị Thuận bị tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số một mình nên Vinh đã nhanh chóng dừng xe bên cạnh vờ hỏi mua vé số.

Lúc này, chị Thuận đưa Vinh một xấp vé số 530 tờ đài Tiền Giang và Vinh mua 8 tờ rồi trả tiền cho chị Thuận. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị Thuận không để ý, đối tượng đã tráo đổi 470 tờ vé số đã xổ mang theo để lấy 522 tờ vé số mở thưởng ngày 24/9/23, sau đó tẩu thoát.

Chị Lê Thị Thuận, người phụ nữ tật nguyền, không tay, chân hàng ngày bán vé số bên lề đường để mưu sinh đã trở thành nạn nhân của Vinh. Ảnh: Thành Nam

Vinh chạy về quầy vé số của ông L.Q (Thuận An, Bình Dương) bán lại được 4,24 triệu đồng (giá 8.000 ngàn đồng 1 tờ).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa cùng các đơn vị nhanh chóng vào cuộc điều tra, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera xác định đối tượng.

Đánh giá khả năng đối tượng sẽ tái diễn hành động cũ nên công an đã rà soát các điểm bán vé số của người già yếu, tàn tật và bố trí các trinh sát theo dõi. Đến sáng 26/9, trên địa bàn phường Phước Tân xảy ra vụ tương tự, các trinh sát đã theo dõi và truy bắt được đối tượng Phạm Ngọc Vinh.

Vụ "nữ quái" vờ tiêm filler thẩm mỹ rồi chiếm đoạt tài sản: Gây hàng loạt vụ với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự "nữ quái" Tôn Nữ Huy Phương (SN 1970, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.



Tôn Nữ Huy Phương tại cơ quan công an. Ảnh: H.T.

Trước đó, ngày 6/9, đơn vị tiếp nhận tin báo "nữ quái" lợi dụng việc tiêm mỹ phẩm làm đẹp, sau đó chiếm đoạt tài sản, vụ việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở trên địa bàn xã Trường Đông.

Tài sản bị chiếm đoạt gồm: 1 bộ ximen màu vàng, loại 18K, trọng lượng khoảng 11 chỉ; 1 điện thoại di động…, tổng tài sản khoảng 52 triệu đồng.

Đối tượng gây án đã sử dụng thông tin cá nhân giả khi cư trú trên địa bàn thị xã Hòa Thành và đã bỏ trốn ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hòa Thành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định đối tượng Tôn Nữ Huy Phương là đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng, ngày 24/9, các trinh sát đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Tôn Nữ Huy Phương khi đang lái xe máy trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. "Nữ quái" khai nhận thường xuyên đến các các quán cà phê, karaoke hát với nhau…, sau đó tiếp cận những người có nhu cầu làm đẹp, giới thiệu về sản phẩm với giá rẻ.

Sau khi thỏa thuận, Phương sẽ thuê nhà nghỉ để đối tượng tiêm thuốc làm đẹp, sau khi nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê, đối tượng lấy hết tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Với thủ đoạn trên, "nữ quái" khai đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP.HCM, TP.Hà Nội, tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo trên 1,2 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng, Công an xác định đối tượng đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Được biết, Tôn Nữ Huy Phương từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, ai là nạn nhân của đối tượng Tôn Nữ Huy Phương hãy đến cơ quan công an trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ nổ súng bắn người trước cổng khu trọ ở Bình Dương: Mâu thuẫn từ số tiền nợ 9 triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an TP.Thuận An đã bắt giữ một số đối tượng trong vụ nổ súng bắn người xảy ra trên địa bàn.



Theo đó, anh Nguyễn Hoàng Hận (SN 1988, quê tỉnh Sóc Trăng) và Dương Tấn Thành (SN 1991, ngụ TP.HCM) có quan hệ bạn bè xã hội.

Tháng 8/2023, anh Hận có mượn của Thành số tiền 9 triệu đồng. Đến ngày 23/9, Thành gọi điện thoại cho anh Hận để đòi nợ nhưng do chưa có tiền trả nên anh Hận đề nghị Thành cho trả sau.

Dương Tấn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: CACC

Khoảng 16h30 ngày 24/9, anh Hận điều khiển xe máy chở theo anh Hồ Đăng Lý (SN 1986, quê tỉnh Nghệ An) đi ra đến đoạn đường trước cổng khu trọ ở khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An thì Thành đi cùng 5 người khác đến.

Tại đây, hai bên có lời qua tiếng lại. Nhóm của Thành dùng súng bắn làm anh Lý bị trọng thương và dùng mã tấu đuổi chém anh Hận.

Sau đó, Thành cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Lý được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua khẩn trương xác minh, điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng tham gia gây án và hiện đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.