Lừa hơn 3.000 người qua mạng, chiếm đoạt 6 tỷ đồng

Sáng 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Long An cho biết vừa phá thành công chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử do đối tượng Hồ Bửu Hoàng Dũng (27 tuổi, ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thực hiện để lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỷ đồng của hơn 3.000 nạn nhân trong cả nước.

Đối tượng Hồ Bửu Hoàng Dũng (27 tuổi, ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng của hơn 3.000 nạn nhân trong cả nước. Ảnh: Thiên Long

Khám xét nơi ở của đối tượng Dũng, công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ cho hoạt động trao đổi mua bán với khách hàng, trên 300 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo đó, từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, nghi phạm Dũng đã tạo lập trang fanpage có tên "Chánh pháp thanh tịnh – Tuệ Tự Tâm". Ở dưới trang kèm theo số điện thoại đăng bán tượng gỗ, Phật phẩm các loại.

Khám xét, công an thu giữ tiền mặt, sổ đỏ tại nhà đối tượng Hồ Bửu Hoàng Dũng (27 tuổi, ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Thiên Long

Khi có người hỏi mua, đối tượng Dũng hướng dẫn nhắn tin thông qua Messenger hoặc Zalo để đặt hàng, đồng thời đề nghị khách hàng chuyển khoản trước sẽ được miễn phí ship và tặng phẩm kèm theo.

Một tượng gỗ có giá trị từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng, lúc nhận tiền thành công, đối tượng lập tức cắt mọi liên lạc hoặc chặn cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản Facebook của khách hàng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối tượng Dũng thừa nhận một mình trực tiếp quản trị, sử dụng fanpage lừa đảo một cách nhẹ nhàng khi khách gọi điện đến đặt mua. Chỉ hơn 1 năm, nghi phạm thực hiện nhiều cú lừa ngoạn mục với hơn 3.000 bị hại trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trong số này có rất nhiều nạn nhân là Phật tử ở Long An, vì tin tưởng đã đặt mua tượng gỗ, Phật phẩm để rồi bị chiếm đoạt tiền.