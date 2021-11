TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người phụ nữ giao gà bị giết, giấu xác; xử vụ đường cao tốc vừa thông xe đã hỏng

Người phụ nữ giao gà bị giết, giấu xác ở Lạng Sơn

Như Dân Việt đã thông tin vụ người phụ nữ giao gà bị giết, giấu xác ở Lạng Sơn: Khoảng 14h ngày 22/11, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực núi Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đưa nghi phạm Nguyễn Văn Chung (46 tuổi, ở xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Qua điều tra, đơn vị xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Theo đó, nạn nhân là chị N.T. L, sinh năm 1972, trú tại thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, làm nghề buôn gà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành bắt và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1975, trú tại thôn Bầm, xã Quyết Thắng.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận, khoảng 6h30 ngày 22/11, chị N.T.L nhận được cuộc gọi từ điện thoại di động của đối tượng Nguyễn Văn Chung hẹn gặp nhau tại khu vực núi đá Hang Hút, thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để trao đổi việc mua bán gà.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung miêu tả lại hành vi bóp cổ nạn nhân là một người phụ nữ giao gà tại buổi thực nghiệm hiện trường. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Khi gặp nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Chung đẩy chị L ngã và bịt mồm, bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng kéo xác nạn nhân giấu vào hỏm đá cạch đường rồi lục soát lấy 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc xe máy của nạn nhân.

Sáng 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức thực nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

Khởi tố bị can vụ nổ súng kinh hoàng tại quán cà phê ở TP.Vinh

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) bị khởi tố với 2 tội danh: "Giết người" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".

Theo thông tin vụ án, vào khoảng 8h ngày 20/11, tại quán cà phê Coffee House, địa chỉ số 1 đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 2, phường Quang Trung, TP.Vinh, khi nạn nhân N.Đ.T cùng một nhóm bạn đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ đối tượng Thuận bịt khẩu trang từ ngoài bước vào cầm khẩu súng K59 nhằm thẳng anh T bắn.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến rất kinh hãi trước sự manh động của đối tượng Thuận.

Sau khi bắn anh T xong, đối tượng Đậu Đức Thuận lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T trúng đạn, bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP.Vinh.

Đối tượng Đậu Đức Thuận bị khởi tố với 2 tội danh: "Giết người" và "Tàng trữ trữ vũ khí quân dụng trái phép". Ảnh: CA

Trong một diễn biến khác, nạn nhân T sau khi bị bắn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.



Sau khi bị bắt và lấy lời khai, đối tượng Đậu Đức Thuận khai nhận, nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi phạm tội của mình là do chuyện tình cảm giữa anh T và vợ Thuận, đồng thời cũng có xích mích về chuyện làm ăn.

Xét xử vụ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe đã hỏng

Như Dân Việt đã thông tin, liên quan đến dự án đường cao tốc vừa thông xe đã hỏng, sáng 23/11, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa 36 bị cáo ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

36 bị đưa ra xét xử có các cựu lãnh đạo VEC, cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Họ là: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1975, cựu Phó Tổng giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng NTCS dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Lê Quang Hào (SN 1976, cựu Phó Tổng giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng NTCS dự án), Hoàng Việt Hưng (SN 1974, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Nguyễn Tiến Thành (SN 1982, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án, cựu Giám đốc gói thầu số 4, số 5 ở dự án)…

Một số bị can bị đưa ra xét xử trong vụ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe đã hỏng. Ảnh: BCA

Ngoài 4 người trên còn có nhiều cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án, giám đốc các gói thầu…

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là 139,204km, từ TP.Đà Nẵng đến TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Giai đoạn 1 của dự án dài 65km, từ TP.Đà Nẵng đến TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), gồm 8 gói thầu xây lắp chính, trong đó có 7 gói thầu thi công đường và 1 gói thầu thi công cầu.

Dự án khởi công ngày 19/5/2013, đến ngày 1/8/2017 hoàn thành thông xe, đưa vào khai thác, sử dụng giai đoạn 1; ngày 2/9/2018 hoàn thành thông xe, đưa vào sử dụng giai đoạn 2 – 74,2km từ TP.Tam Kỳ đến TP.Quảng Ngãi.

Mặc dù mới đưa vào khai thác, đoạn đường 65km đã xảy ra rất nhiều điểm hỏng biểu hiện trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông.

Xác định giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo, nhưng đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiệm thu, thanh toán số tiền hơn 811 tỷ đồng cho các đơn vị thi công dự án.

Kết quả điều tra và kết luận giám định đã chỉ rõ để xảy ra sai phạm và hậu quả thiệt hại trên có hành vi không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, dẫn đến tổ chức thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình, nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành không đảm bảo chất lượng của các đối tượng tại VEC, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công tại các gói thầu, các đơn vị nhà thầu tư vấn giám sát thi công dự án.

Phá đường dây lô, đề chỉ ghi qua tin nhắn, không lộ mặt, có "vệ sĩ" cảnh giới, thu giữ nhiều súng đạn

Ngày 23/11, Công an Thanh Hoá thông tin, đã đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô, số đề do đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1979) ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá cầm đầu, thu nhiều súng đạn.

Ngoài Nguyễn Văn Hùng, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt giữ 8 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này gồm: Đặng Thị Huệ (SN 1970), Đinh Thị Nhung (1992), Nguyễn Thị Mai (SN 1986) đều ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa; Nguyễn Thị Quê (SN 1971) ở phường Đông Thọ; Đặng Thị Đào (SN 1975) ở phường Đông Hương; Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1968) ở phường Ngọc Trạo; Bùi Thị Loan (SN 1985) ở phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa và Hoàng Hữu Cường (SN 1967) ở huyện Quảng Xương.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Hoạt động của đường dây này không chỉ ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh mà còn "vươn vòi" thu gom các bảng số lô, số đề ra các tỉnh ngoài.

Phương thức, thủ đoạn cũng rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng thường được thực hiện qua tin nhắn điện thoại, Zalo và chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng chứ không gặp mặt trực tiếp.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (giữa) cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề liên tỉnh. Ảnh: CATH

Đặc biệt tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Hùng được bố trí cảnh giới rất nghiêm ngặt, trong thời gian các đối tượng giao dịch ghi số lô, số đề, Nguyễn Văn Hùng thường khóa chặt cửa, cho người canh gác cảnh giới và lắp đặt hệ thống camera giám sát để đối phó với lực lượng công an.

Ngoài ra, trong quá trình khám xét tại nhà Nguyễn Văn Hùng, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 1 khẩu súng dạng K54, 1 khẩu súng săm lếch, 1 khẩu súng bắn đạn ria, 19 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 23/11, Công an TP.Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hùng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lô đề với nhiều súng đạn này.

Nghi phạm đâm chết người tình của vợ cũ bị bắt khi đang trốn dưới gầm giường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/11, thượng tá Nguyễn Trường Giang - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước - cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thịnh (50 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) - nghi phạm đâm chết người tình của vợ cũ là anh T.T.P (43 tuổi).

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh. Ảnh: Công an cũng cấp. Nguồn: Zing

Theo cảnh sát, khoảng 20h ngày 22/11, Thịnh lẻn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn thì bị công an phát hiện. Nghi phạm sau đó khóa trái cửa cố thủ bên trong.

Sau nhiều lần vận động bất thành, cảnh sát phá cửa xông vào khống chế khi nghi phạm đang trốn dưới gầm giường.

Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 21/11, Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe máy đến nhà chị N.T.M.N (35 tuổi, tại ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, vợ cũ của Thịnh).

Đến nơi, Thịnh lao vào phòng khách gặp anh T.T.P (43 tuổi, ngụ ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh; người sống chung như vợ chồng với chị N) đang ở đó. Trong lúc xô xát, Thịnh rút con dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh P.

Lúc này chị N cùng người nhà chạy vào can ngăn, nhưng Thịnh tiếp tục đâm thêm nhát dao thứ 2 vào ngực anh P. Thấy nạn nhân gục tại chỗ, Thịnh lên xe máy bỏ trốn. Anh P được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.