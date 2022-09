TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời; xử vụ hiếp, giết, ném xác xuống giếng

"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Huỳnh Văn Nén sinh năm 1962, tại ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau). Ông có cuộc đời đầy bi kịch khi ở tù gần 18 năm với 2 bản án giết người và cướp tài sản. Sau đó, các cơ quan chức năng xác định ông Nén bị oan sai.

Người thân ông Huỳnh Văn Nén rất đau lòng khi hay tin ông qua đời. Ảnh: Nguyễn Thận

Trong lịch sử tố tụng Việt Nam ít có trường hợp nào oan sai kỳ lạ như ông Huỳnh Văn Nén. Năm 2015, ông Nén được minh oan, được trả tự do, ông về nhà sống cùng vợ con một thời gian rồi bỏ nhà đi chung sống với một người phụ nữ khác ở Bình Thuận.

Vợ con ông Nén đã đi tìm khắp nơi, sau đó tìm được hai người đang tạm trú tại Lương Sơn, huyện Bắc Bình, nhưng ông Nén không về.

Tháng 9/2019, người con trai út ông Nén là anh Huỳnh Thành Phát (SN 1995) bị bệnh qua đời, ông Nén cũng không về.

Gần đây nhất là tháng 10/2021, cụ Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén) qua đời, ông Nén cũng không về. Có thể nói, ông Nén được minh oan là công rất lớn của cụ Truyện, bởi gần 18 năm trời, cụ đi kêu oan cho con.

Theo ông Huỳnh Trung Nghĩa (anh vợ ông Nén), lúc 14 giờ ngày 13/9, Công an thị trấn Tân Minh đã điện thoại báo tin cho Huỳnh Thành Lượng (con trai ông Nén) là ông Huỳnh Văn Nén đã bị bệnh qua đời tại Bệnh viện TP.Vũng Tàu. Công an đề nghị gia đình liên hệ với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để biết thêm chi tiết và đưa thi thể ông Nén về lo hậu sự.

Ngay sau đó, vợ con và người thân ông Nén đến Vũng Tàu và làm thủ tục đưa thi thể ông Nén về lo hậu sự.

Người thân ông Nén cho hay, bệnh viện đã thông tin lại là ông Nén nhập viện lúc 7 giờ ngày 13/9, trong tình trạng nguy kịch do bị viêm gan, viêm phổi nặng. Đến 8 giờ cùng ngày, ông qua đời.

Người đưa ông Nén nhập viện là một người phụ nữ. Sau khi ông Nén qua đời, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tìm hiểu thì biết ông Nén có thuê một phòng trọ và trong phòng trọ có một giấy CMND của ông Huỳnh Văn Nén.

Cụ thể vụ án: Năm 1993, bà Dương Thị Mỹ (ngụ xã Tân Minh) bị giết chết tại một vườn điều (còn gọi là vụ án vườn điều) thuộc xã Tân Minh. Sau một thời gian không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Đêm 23/4/1998, bà Lê Thị Bông (ngụ thôn 2, xã Tân Minh) bị giết.

Tháng 5/1998, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Nén, vì nghi Nén là thủ phạm giết chết bà Bông. Sau khi bị bắt, ông Nén đã khai ra hung thủ giết bà Dương Thị Mỹ là 10 người, gồm có bản thân ông Nén và các anh em họ hàng nhà mình. Từ lời khai của ông Nén, Công an tỉnh Bình Thuận đã phục hồi điều tra vụ án bà Dương Thị Mỹ.

Đến năm 2005, trải qua nhiều phiên tòa không kết tội được các bị cáo trong vụ giết bà Dương Thị Mỹ, cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra bị can. Các cơ quan tố tụng đã phải xin lỗi công khai và bồi thường oan sai cho 9 người (riêng ông Nén chưa được bồi thường).

Mặc dù trước tòa ông Huỳnh Văn Nén luôn kêu oan trong cả hai vụ và khai bị ép cung, tuy nhiên người này chỉ được xác định bị oan sai trong "vụ án vườn điều" mà vẫn bị kết án tù chung thân cho cả ba tội giết người, cố ý hủy hoại tài sản của công dân và cướp tài sản của công dân (1 chỉ vàng 24K) trong vụ án bà Lê Thị Bông.

Ông Huỳnh Văn Nén bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận (xét xử sơ thẩm ngày 21/8/2000) tuyên mức án tù chung thân.

Tháng 10/2014, quyết định giám đốc thẩm của Tòa hình sự TAND Tối cao hủy bản án tù chung thân của ông Huỳnh Văn Nén, giao cơ quan điều tra điều tra lại.

Sau hai lần gia hạn điều tra, ngày 22/10/2015 ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại để chữa bệnh.

Ngày 28/11/2015, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén, chấm dứt 17 năm 5 tháng ngồi tù oan của ông cho cả hai vụ án trên.

Sau đó, ông Nén được bồi thường hơn 10 tỷ đồng.

Giết, hiếp dâm người phụ nữ cùng làng rồi ném xác xuống giếng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Rah Lan Giang (21 tuổi, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về tội "Giết người" và tội "Hiếp dâm".

Bị cáo Ran Lan Giang tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, vào tối 14/3, sau khi đi uống rượu cùng bạn bè về, Rah Lan Giang xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Sau đó, Giang bỏ đi và chạy bộ theo lối mòn phía sau vườn để về nhà mẹ đẻ.

Khi chạy bộ được quãng đường cách nhà vợ khoảng 500 mét, vì mệt quá nên Giang ngủ thiếp đi.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Giang tỉnh dậy đi bộ quay lại nhà vợ. Khi đi qua rẫy nhà chị T.T.H (46 tuổi, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) thì thấy chị này đang một mình tưới cà phê nên Giang đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Giang nhặt một khúc cây lén đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu chị H. Khi phát hiện chị H. nằm im, Rah Lan Giang bắt đầu thực hiện hành vi hiếp dâm thì bất ngờ nạn nhân tỉnh dậy, dùng tay túm tóc. Thấy vậy, Rah Lan Giang đã dùng tay bóp cổ chị H. đến không còn cử động mới buông tay.

Sau khi gây án, Giang đã vứt xác và xe máy của nạn nhân xuống một giếng nước gần chòi rẫy rồi đậy nắp lại, sau đó đi về nhà tắm rửa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không thấy chị H. trở về, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm. Đến ngày 15/3, gia đình phát hiện thi thể cùng chiếc xe của nạn nhân dưới giếng nước nên đã trình báo cơ quan Công an.

Đến ngày 28/3, khi được cơ quan công an triệu tập lên làm việc, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Rah Lan Giang tù chung thân về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Cùng vào khách sạn qua đêm, cô gái bị bạn trai cũ chụp ảnh khỏa thân gửi cho bạn trai mới

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/9, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang lập hồ sơ xử lý một nam thanh niên về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật và Làm nhục người khác. Đối tượng là Vũ Duy Khang (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu).



Đối tượng Vũ Duy Khang bị bắt giữ và dẫn đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CA. Nguồn: Lao Động

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Duy Khang cùng chị T (sinh năm 1992, ngụ TP.Vũng Tàu) có quan hệ yêu đương nhưng do mâu thuẫn nên đã chia tay và chị T đã có bạn trai mới. Do cay cú, đối tượng Khang đã chuẩn bị tông đơ cắt tóc, kéo, băng keo mang theo và rủ chị T đi nhậu tại một quán ốc tại phường 11, TP.Vũng Tàu đêm 7/9 để giải quyết mâu thuẫn.



Chị T nhận lời và cả hai nhậu đến khoảng 21h cùng ngày. Lúc này, Khang rủ chị T đến khách sạn ngủ qua đêm và chị T cũng đồng ý. Tại đây, cả hai tự nguyện quan hệ với nhau. Lợi dụng lúc này, Khang tự ý sử dụng điện thoại chụp ảnh nóng của chị T.

Sau đó, khi chị T ngủ say, Khang đã gửi những hình ảnh vừa chụp nói trên qua điện thoại của chị T và tự ý dùng điện thoại của chị T gửi những hình ảnh này cho bạn trai mới của chị T. Đồng thời, Khang tháo hết dây chuyền vàng và vòng tay vàng đang đeo trên người chị T để chiếm đoạt, rồi tiếp tục dùng băng keo trói tay, chân, dán miệng chị T lại.

Bị trói, chị T phản kháng thì Khang dùng tay, người khống chế và giữ T trong phòng đến chiều 8/9. Sau đó, Khang trả lại điện thoại cho chị T và đe dọa "không nghe lời và kháng cự sẽ tung clip lên mạng xã hội". Do chị T đồng ý, nên Khang tháo băng keo ở tay, chân cho chị T và cả hai trả phòng ra về.

Sau khi thoát khỏi Khang, chị T đã trình báo công an. Nhận được tin báo, Công an phường 11 đã nhanh chóng phối hợp cùng với các đội nghiệp vụ của Công an TP.Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và mời Vũ Duy Khang về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác cùng các chứng cứ của công an, Khang khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Duy Khang về tội "Làm nhục người khác" và "Cướp tài sản".

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

"Tú ông" để gái bán dâm "hành nghề" ngay tại nhà mình

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thái (62 tuổi, người địa phương) về tội Chứa mại dâm.

Đối tượng Hoàng Văn Thái - "tú ông" môi giới rồi để gái bán dâm "hành nghề" ngay tại nhà mình. (Ảnh: Hoàng Thơ). Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18h50 ngày 6/9, tổ công tác Công an huyện Hữu Lũng kiểm tra đột xuất nhà của ông Thái tại đường Hoàng Hoa Thám, khu Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hai cô gái bán dâm có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương và Thái Nguyên.

Làm việc với những người liên quan, cảnh sát xác định Thái là người môi giới. Bên cạnh đó, bị can sử dụng chính nhà của mình để làm địa điểm mua bán dâm.

Giá mỗi "giao dịch" Thái thu của khách là 350.000 đồng/giờ/người. Sau đó, bị can chia lại cho gái bán dâm 200.000 đồng/giờ.





Cha dùng kéo đâm con thủng ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 14/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cha dùng kéo đâm con thủng ruột. Bị cáo là Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, trú tại xã Krông Á, huyện M’Drắk, Đắk Lắk).

Phùng Văn Nguyên bị bắt sau khi dùng kéo đâm con thủng ruột. Ảnh: Duy Hậu

Nguyên bị truy tố về tội “Giết người”. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án này lại chính là con ruột của Nguyên - anh Phùng Văn Q (24 tuổi).

Theo truy tố của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk: Khoảng 22 giờ ngày 4/2, sau khi đi viếng đám ma về đến nhà Nguyên ngồi ăn cơm, uống rượu một mình. Một lúc sau, Nguyên thấy vợ và các con cũng về nhà.

Lúc này, Nguyên hỏi vợ, con: “Hôm nay làm gì mà không đi vãi phân lúa?”. Nghe vậy, Q liền nói: "Tại sao lúc nào bố say cũng chửi vợ con thế?". Sau đó, giữa Nguyên và Q xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Phùng Văn Nguyên tại tòa. Ảnh: Duy Hậu

Vì bực tức và sẵn có men rượu trong người nên Nguyên đi đến tủ lạnh lấy một cây kéo dài 18cm để đánh Q. Thấy vậy, vợ Nguyên chạy đến đóng cửa nhà để ngăn cản không cho Nguyên đi ra ngoài.

Tuy nhiên, Nguyên dùng tay đẩy vợ ngã xuống nền nhà rồi chạy ra ngoài sân và dùng kéo đâm mạnh một nhát vào vùng bụng dưới của Q. Đâm con xong, Nguyên bỏ ra vườn mía sau nhà nằm ngủ.

Q sau đó được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định bị thủng ruột non và đại tràng. Được cấp cứu kịp thời nên Q đã thoát chết. Tuy nhiên, Q bị thương tật với tỷ lệ 70%.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyên cúi đầu nhận tội và tỏ ra hết sức ân hận. Bị cáo đã gửi lời xin lỗi và mong vợ, con tha thứ.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phùng Văn Nguyên 10 năm tù về tội "Giết người".