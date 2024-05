Bắt đối tượng vô cớ dùng hung khí tấn công phụ nữ đi đường khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996). Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Lầu Vũ Nhật Đăng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: N.Q.P

Theo đó, vụ việc đầu tiên xảy ra vào chiều 4/5, trong lúc bà Trần Thị Kim L (SN 1959, trú ở đường Bùi Cẩm Hồ, phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) đang đi xe đạp trên đường Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa thì bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, dùng vật cứng cầm tay đánh một nhát vào đầu gây thương tích, phải khâu 3 mũi. Chiều 6/5, xảy ra vụ việc tương tự tại ngã tư Ngô Gia Khảm – 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải. Nạn nhân là bà Bùi Thị Th (SN 1968, trú ở thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) đang dừng xe đạp trước tín hiệu đèn đỏ tại ngã tư nêu trên thì 1 thanh niên đi xe máy từ phía sau tới dùng vật cứng đánh vào đầu bà Th một nhát khiến nạn nhân choáng váng.

Đến khoảng 19h tối hôm đó, bà Vũ Thị H (SN 1963, trú ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP.Nha Trang) bị 1 thanh niên đi xe máy dùng vật cứng đánh vào đầu, khi người phụ nữ này đang đi xe đạp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải (TP.Nha Trang). Do cú đánh mạnh nên đỉnh đầu nạn nhân có vết thương 5cm, nứt sọ thái dương trái.

Tiếp đó, thêm hai vụ nam thanh niên đi xe máy dùng vật cứng đánh vào đầu người đi đường xảy ra trong ngày 7/5. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai L (SN 1961, trú ở đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải) bị đánh khi đang đi xe đạp trên đường 2 Tháng 4 ở phường Vĩnh Hải lúc 10h30’ sáng. Bị tác động mạnh từ cú đánh bởi vật tày, bà L choáng váng, gục ngã và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khanh Hòa cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não nặng nên nạn nhân tử vong vào ngày 9/5.

Sau đó, đến lượt bà Nguyễn Thị Đ (SN 1951, trú ở đường Lương Văn Can, phường Vĩnh Hải) đang đi bộ gần ngã tư Ngô Gia Khảm – 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải thì bị nam thanh niên đánh đầu bằng vật cứng, người phụ nữ này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị.

Sau khi bị nam thanh niên lạ mặt tấn công, 5 nạn nhân và người thân lần lượt tự lo điều trị thương tích tại nhà hoặc ở bệnh viện mà không sớm trình báo cho cơ quan chức năng. Khi biết có nhiều vụ việc tương tự thì nạn nhân và người thân mới đến Công an phường Vĩnh Hải và phường Vĩnh Hòa vào trưa 7/5 để tố giác tội phạm.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Nha Trang đã trích xuất nhiều hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ở những nơi xảy ra vụ việc. Từ đó xác định cả 5 vụ việc đều do một đối tượng gây ra, nên đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy xét, làm rõ hành tung thủ phạm là Lầu Vũ Nhật Đăng. Chiếc xe máy đối tượng này sử dụng BKS 79N2-957.10, còn hung khí là ống tuýp sắt, Đăng khai báo đã ném xuống sông Cái qua địa phận xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang.

Hình ảnh Lầu Vũ Nhật Đăng điếu khiển xe máy trên đường phố ở phường Vĩnh Hải. Ảnh trích xuất camera.

Sau khi bị dẫn giải về Công an TP.Nha Trang, Đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thời điểm gây ra vụ việc, có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.