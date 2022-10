Nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn lái ôtô gây tai nạn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/10, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 3 phương tiện xảy ra trên địa bàn khiến 1 người bị thương.

Nữ tài xế mặc sắc phục công an có biểu hiện sử dụng rượu bia điều khiển ô tô thì xảy ra tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h40 ngày 28/10, xe ô tô mang BKS 81A-055.20 do một người phụ nữ điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Hùng Vương đi Lê Duẩn. Khi đến ngã ba đường Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân (đoạn trước số nhà 393 Hùng Vương, phường Hội Phú, TP.Pleiku) thì đâm vào dải phân cách.

Sau đó, tài xế điều khiển xe ô tô lùi về sau thì va chạm với xe máy mang BKS 81B1-218.21 do anh Phạm Quốc Thịnh (trú tại phường Trà Bá, TP.Pleiku) lưu thông cùng chiều và tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 81A-097.21 lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Viết Xuân đi đường Bà Triệu.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Thịnh bị thương nhẹ. Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP.Pleiku đã có mặt hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe ô tô mang BKS 81A-055.20 mặc sắc phục công an, mang quân hàm thiếu tá.

Xác nhận với báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cho biết: Sự việc thiếu tá công an nói trên là rất đáng tiếc và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an.

Cũng tại thời điểm trên, người phụ nữ này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia và ói lên người.

Nhóm cướp vào nhà Chủ tịch huyện ở Đắk Lắk lấy tài sản hơn 3 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cơ quan CSĐT đã khởi tố khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can trong vụ đột nhập nhà ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng để điều tra về tội cướp tài sản và che giấu tội phạm.

Cơ quan điều tra làm việc với một bị can trong vụ cướp nhà ông Vũ Văn Mỹ. Nguồn: PLO

“Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn” – vị lãnh đạo này cho hay.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột), Phạm Minh Cường (28 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Trương Công Việt (25 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Nguồn tin xác nhận, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định nhóm cướp đã đột nhập, khống chế vợ ông Mỹ cướp tài sản có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, sáng 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà bà Lê Thị Th (vợ ông Vũ Văn Mỹ, 51 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) xảy ra vụ cướp tài sản.

Nhóm cướp đã đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th. rồi cướp đi nhiều tài sản của gia đình.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ truy bắt.

Chỉ sau thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ thành công bốn người (nêu trên).

Trước khi sang làm Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, ông Vũ Văn Mỹ là Chủ tịch UBND huyện Krông Búk.

Nghi án nam thanh niên cầm vật giống súng bắn cha ruột

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 28/10, người dân sống ở khu vực đường số 4, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức phát hiện nam thanh niên cầm vật giống súng bắn vào cha ruột.

Hiện trường nghi án nam thanh niên cầm vật giống súng bắn cha ruột bị thương ở phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: X.Đ

Nhận tin báo Công an phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã nhanh chóng đến hiện trường.



Một nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, người bị bắn chính là cha ruột của thanh niên kể trên. Người cha được đưa đến bệnh viện để điều trị, sơ cứu vết thương và xuất viện trong đêm, sức khỏe ổn định. Nam thanh niên được xác định tên H.N.Q.T., sinh năm 2002. Công an phường Bình Thọ đang tạm giữ nam thanh niên này.

"T cầm vật giống súng được xác định giống như súng hơi bắn chim, đạn bi", nguồn tin xác nhận.

Trong khi đó, một nguồn tin khác của phóng viên Dân Việt cho biết, Công an phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức đã thu giữ 1 khẩu súng và hộp tiếp đạn 15 viên, đầu đạn cao su.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Khởi tố người đàn ông dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội "Giết người".

Lực lượng công an bắt đối tượng Trần Văn Xanh. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói: "Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Xanh. Sau đó, công an sẽ đưa đối tượng này đi giám định về tâm thần, nhưng thời gian giám định phải mất 1 tháng để các y, bác sĩ sử dụng các biện pháp y vụ rồi mới có thể kết luận đối tượng Xanh có bị bệnh hay không.

Các quyết định trên cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng cấp phê chuẩn. Hiện tại sức khỏe của ông Cao V.X. đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe yếu nên chưa thể lấy lời khai của ông X. về sự việc này".

Trước đó, lúc 16h30' ngày 20/10, tại khu vực tổ dân phố Thuận An, Trần Văn Xanh đã dùng búa đánh vào đầu cháu Cao T.M. và ông X. khiến cháu M. tử vong và ông X. bị thương nặng.

Nam thanh niên lĩnh án tù vì trộm 4 con gà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/10, TAND huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Kiều (SN 1991, trú tại xóm 6, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự xảy ra tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.

Phan Văn Kiều tại phiên tòa xét xử ngày 28/10. Nguồn: Báo Nghệ An

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h30 ngày 13/9/2022, Phan Văn Kiều là đối tượng đang có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản do vào ngày 3/6/2022 Kiều bị Chủ tịch UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương xử phạt hành chính 2.500.000 đồng cũng về hành vi trộm "gà", điều khiển xe mô tô đi sang rú Cuồi thuộc xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương để bắt ong, nhưng không có nên Kiều đi về.



Do bản thân là đối tượng nghiện ma túy, nên trên đường về Kiều nghĩ phải tìm cách gì để có tiền mua ma túy về sử dụng, khi đi qua khu vực trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Sơn, trú tại xóm 4, xã Xuân Sơn, Phan Văn Kiều phát hiện thấy có một đàn gà đã lớn của gia đình anh Sơn và nảy sinh ý định trộm gà. Nghĩ là làm, Kiều liền dùng bao tải cùng 1 chiếc gậy tre lùa được 4 con gà mái của gia đình anh Sơn bỏ vào bao tải, sau đó Kiều mang 4 con gà trộm được thu vào ngôi nhà hoang để chờ cơ hội đem đi bán.

Tuy nhiên, khi về đến nhà nhận thức được hành vi của mình nên chiều ngày 13/9/2022 Phan Văn Kiều đã đưa bao tải đựng bốn con gà đã trộm được đến Công an xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương để đầu thú và khai báo hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Với hành vi phạm tội của mình, trước phiên tòa bị cáo Phan Văn Kiều đã thành khẩn khai rõ hành vi phạm tội của mình. Do bản thân ăn chơi sa vào con đường nghiện ngập, không có công việc ổn định nên mới có những hành vi trộm cắp vặt vãnh như vậy.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Phan Văn Kiều thực hiện chưa đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản vì trị giá tài sản chỉ 500.000 đồng. Nhưng do Kiều vừa bị xử phạt hành chính cũng về hành vi trộm gà, do vậy Kiều là đối tượng đang có tiền sự do chưa được xóa án tích, nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Kiều 6 tháng tù giam.