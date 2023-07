TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng sau va chạm giao thông; tin mới phiên xử vụ chuyến bay giải cứu

Chém nhau sau va chạm giao thông, 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/7, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng thuộc đơn vị đang điều tra làm rõ vụ chém nhau khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra vào tối 17/7 tại phường Thủy Vân, TP.Huế (Thừa Thiên Huế).

Lực lượng công an đang truy tìm hung khí ở đoạn sông mà đối tượng Trần Sơn Long khai đã ném xuống. (Ảnh: CTV)

Trước đó, vào khoảng 22h40 ngày 17/7, Công an phường Thủy Vân nhận được tin báo ở khu vực chợ Hôm - Dạ Lê (phường Thủy Vân) xảy ra vụ chém nhau giữa 4 thanh niên.

Vụ chém nhau khiến Lê Văn T (SN 2002, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) chết tại chỗ, Hồ Văn Quang H (trú phường Thủy Vân) và Nguyễn Văn S (SN 1995, trú phường Hương Vinh, TP.Huế) bị thương.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Thủy Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP.Huế có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng tham gia trong vụ chém nhau là Trần Sơn Long (SN 1981, trú đường Hàm Nghi, TP.Huế) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 18/7, Trần Sơn Long đã ra đầu thú sau khi được công an vận động.

Theo lời khai của Long, cây dao sau khi Long này dùng để chém nhau đã được đối tượng vứt xuống đoạn sông gần hiện trường xảy ra vụ án. Trong ngày 18/8, lực lượng công an đang truy tìm hung khí ở địa điểm mà đối tượng khai đã ném xuống.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ chém nhau là do trước đó Trần Sơn Long và 3 người có tên nêu trên đã xảy ra va chạm giao thông khi đang điều khiển xe mô tô trên đường.

Thông tin mới phiên xử vụ chuyến bay giải cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Bào chữa trong sáng 18/7, Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế "xác nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu" và cho hay rất ăn năn, gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng người dân về "hành động sai trái của mình".

Clip: Cựu Thư ký Thứ trưởng khóc, mong được hưởng án tù có thời hạn để sớm trở về với gia đình.

Phạm Trung Kiên nói 5 bộ có group chat, anh ta chỉ là thư ký nên không thể gây khó cho doanh nghiệp.

Anh ta tuy vậy khẳng định không gây khó khăn, ép buộc các doanh nghiệp đưa tiền, việc đưa bao nhiêu là do doanh nghiệp tự nguyện.

Clip: Phạm Trung Kiên khai về group Viber của lãnh đạo 5 bộ.



Một căn cứ thể hiện việc này, theo Kiên là Tổ công tác 5 bộ có group chat Viber để trao đổi thông tin với nhau. Ví dụ, khi Bộ Ngoại giao có công văn gửi các bộ về cấp phép chuyến bay, bị cáo Tô Anh Dũng khi đó là Thứ trưởng hay cấp dưới Đỗ Hoàng Tùng sẽ báo lên group chat, xin ý kiến các chuyến bay, đề nghị sớm gửi lại ý kiến cho Bộ Ngoại giao.

Gần ngày phải trả lời, bị cáo Dũng hoặc Tùng sẽ nhắc lại trên group, đề nghị các bộ nào có văn bản thì khẩn trương trả lời.

"Căn cứ nội dung đó, thể hiện một phần chuyến bay combo là bị cáo không thể làm chậm tiến độ công việc về cấp phép chuyến bay, gây ảnh hưởng kinh doanh của doanh nghiệp", Kiên nói.

Cáo trạng thể hiện, Tổ công tác 5 bộ gồm đại diện của các bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông Vận tải. Tổ công tác này có thẩm quyền trong việc phê duyệt các chuyến bay giải cứu hình thức combo (người dân trả tiền vé máy bay, cách ly).

Trở lại diễn biến tòa, Phạm Trung Kiên dẫn chứng về một số bị cáo trong vụ đưa hối lộ cho anh ta là tự nguyện. "Trường hợp anh Lê Văn Nghĩa có gọi cho bị cáo sau khi Bộ Y tế ban hành văn bản chấp thuận chuyến bay của Công ty Nhật Minh. Anh Nghĩa gọi, bảo đang ở Khánh Hòa, biết em và Bộ Y tế tạo điều kiện nhưng chưa gặp được, khi nào có chuyến bay nội bộ trong nước sẽ gặp. Một tháng sau, anh Nghĩa gặp, chuyển số tiền như cáo trạng nêu", Kiên khai.

Kiên lấy thêm ví dụ trường hợp bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh, cũng "lên gặp" Kiên sau khi Bộ Y tế chấp thuận Công ty Lữ Hành Việt tổ chức các chuyến bay. Anh ta khai: "Mạnh bảo em và bộ giúp chuyến bay nhưng trước đó tuy là Cục Lãnh sự phê duyệt, anh không tổ chức được, chi phí đó em bỏ qua. Sau có chuyến nào, anh gửi chi phí cho em".

Kiên tiếp tục khẳng định: "Bị cáo nhận tiền là đúng nhưng không phải ép bức hay bắt doanh nghiệp đóng tiền cho mình". Anh ta bật khóc, cho hay trong 3 tháng gần đây được gia đình cố nộp tiền, hướng tới "khắc phục triệt để" 42 tỷ đồng nên mong Hội đồng xét xử không tuyên án tử hình.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/7, tại Kỳ họp thứ 18, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND tỉnh Quảng Trị, đại tá Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển vàng, ngoại tệ qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép diễn ra khá phức tạp.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin sơ bộ vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng. Ảnh: QRTV

Trong đó, vụ buôn lậu vàng do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an khám phá đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Lý do là vụ án có tang số, giá trị lớn, đường dây đông người, diễn ra trong thời gian dài.

Theo đại tá Thanh, nhiều đối tượng bị khởi tố trong đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam này có mối quan hệ thân nhân trong gia đình.

Tìm hiểu của PV Dân Việt, quan hệ của "đại gia đình" trong đường dây buôn lậu vàng này như sau: Bà Nguyễn Thị Hóa - người được cho cầm đầu đường dây là chị dâu của Nguyễn Thị Gái; Đỗ Thị Thủy là vợ của chú ruột của bà Hóa và bà Gái; Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Bình đều là em ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Vân là cháu bên chồng bà Hóa; Nguyễn Văn Thương là chú ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Thiên là vợ của Nguyễn Hữu Phương; Nguyễn Thị Thủy là chị em ruột của Thiên…

18 đối tượng bị khởi tố liên quan vụ án buôn lậu hơn 3 tấn vàng. Ảnh: Bộ Công an

Như Dân Việt đã thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Kết quả đấu tranh chuyên án bước đầu xác định: Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Lực lượng công an trong ngày khám xét nhà các bị can vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: H.N

Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội "Buôn lậu", trong đó có Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Vụ cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man ở Hậu Giang: Bị can lẩn trốn nhiều ngày đã ra đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/7, liên quan đến vụ cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man ở tỉnh Hậu Giang hồi ngày 3/7, nguồn tin của phóng viên cho hay, bị can Trương Thanh Thiên (21 tuổi, ngụ phường 7, TP.Vị Thanh) đã đến cơ quan công an đầu thú.

L nhập viện điều trị sau khi bị đánh. Ảnh: H.X

Trước đó, bị can Thiên đã lẩn trốn khỏi địa phương sau khi gây thương tích cho Đ.T.T.L (19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ).

Thiên và vợ là Võ Thiên Kim (19 tuổi) đều bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do Kim đang mang thai nên được tại ngoại.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip cô gái bị đôi nam nữ đánh dã man trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đoạn clip thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ. Đa số các bình luận đều không đồng tình với hành động của đôi nam, nữ.

L lúc bị đôi nam nữ đánh dã man. Ảnh cắt từ clip.

Cô gái bị đánh trong clip nói trên được công an xác định là L.

Trao đổi với báo chí, L cho biết, do mâu thuẫn từ trước nên tối 3/7 vừa qua, khi biết L thuê nhà nghỉ tại khu vực 2, phường 4, TP.Vị Thanh, Thiên và Kim đã đến nhà nghỉ nói trên. Sau đó, nhờ người gọi L ra ngoài nói chuyện.



"Mặc dù em có xin lỗi nhưng Thiên và Kim không đồng ý. Khi gặp, em đã nhận sai nhưng vẫn bị họ đánh. Thời gian đánh khoảng 5 phút" - L kể lại.

L chia sẻ, vì bị 2 người đánh cùng lúc nên bản thân không đủ sức chống trả, chỉ có thể dùng tay đỡ những cú đấm, xung quanh cũng không quen biết ai để cầu cứu.

Đến sáng hôm sau, tức là ngày 4/7, gia đình hay tin L bị đánh nên đưa em đến trình báo công an. Cùng ngày, L được đưa đi giám định thương tật, kiểm tra các vết thương.

Đến ngày 7/7, Công an TP.Vị Thanh cho hay, Thiên đã bỏ trốn. Bí thư Thành ủy Vị Thanh Nguyễn Hữu Tình đã chỉ đạo các ngành chức năng truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm vụ việc, theo quy định của pháp luật.

Kiên Giang: Dông lốc làm sập nhà chờ cầu cảng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/7, theo báo cáo nhanh của UBND xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra cơn lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc ngụ tổ 5, ấp Củ Tron, khiến 1 du khách tử vong tại chỗ; 3 người khác bị thương, trong đó có 1 du khách bị thương nặng.



Cơn lốc lớn trưa ngày 18/7 làm sập nhà chờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương. Ảnh: CTV

Được biết, nạn nhân tử vong là bà Đỗ Thị Trà M (SN 1986, xã Thượng Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) là khách du lịch bị kẹt lại tại xã đảo; 3 người bị thương là bà Đỗ Thị Ái N (SN 1981, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long), là chị gái của bà M, bị thương nặng và 2 người dân địa phương là ông Lê Tuấn V (SN 1992) và bà Trương Bé B (SN 1975).

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã An Sơn đã điều động lực lượng cấp cứu người bị thương và lo hậu sự cho người đã chết; đồng thời xin hỗ trợ từ UBND tỉnh Kiên Giang và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cho tàu hỗ trợ vận chuyển cấp cứu đối với các trường hợp bị nạn.

Người dân đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Ngay trong chiều nay, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tạo điều kiện, bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân do bão tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Giao Sở Y tế liên hệ với Sở NNPTNT nắm thông tin, để kịp thời chủ động chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê.

Do ảnh hưởng bão số 1, trong 3 ngày tại Kiên Giang mưa dông làm thiệt hại 69 căn nhà. Ảnh: CTV

Theo số liệu sơ bộ từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm thiệt hại 69 căn nhà (trong đó, sập 21 căn nhà, bị tốc mái 48 căn).

Ngoài ra, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây sóng to, gió lớn đã làm chìm một tàu du lịch dài 14m, đang đậu tại bờ trên địa bàn xã An Sơn (huyện Kiên Hải) và một ghe câu mực đang đậu tại bờ trên địa bàn xã Hòn Tre (huyện Kiên Hải).

Nhiều cây xanh đổ ngã. Ảnh: CTV

Mưa lớn kèm theo dông, lốc khiến nhiều cây xanh đổ ngã, gãy một cột điện; 200ha lúa giai đoạn mạ bị ngập và 350ha lúa giai đoạn thu hoạch bị đổ ngã trên địa bàn huyện Châu Thành. Ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 2,24 tỷ đồng.