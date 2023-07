Hình xăm dị "tố" kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Nguyễn Trung Kiên tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo điều tra, chiều 20/10/2022, tại khu vực cây xăng Hải Hòa thuộc khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác Công an thành phố Móng Cái bắt quả tang Phạm Văn Quý (SN 1987, trú tại thành phố Móng Cái) và Phạm Văn Công (SN 1997, trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đang có hành vi cất giấu trái phép 84,364 gram ma túy loại MDMA nhằm mục đích để bán.



Đấu tranh mở rộng, CQĐT xác định Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) là người đã bán ma túy cho nhóm đối tượng trên. Tuy nhiên, ngay khi biết đồng bọn bị bắt, Nguyễn Trung Kiên bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trung tuần tháng 7, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nỉnh phát giác đối tượng nghi vấn xuất hiện ở địa bàn thành phố Hải Phòng, rất giống Nguyễn Trung Kiên, đặc biệt là những hình xăm ở vùng trán, cổ. Bí mật xác minh, xác định đúng đây là đối tượng đang bị truy nã, ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ thành công Nguyễn Trung Kiên.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu, Kiên khai nhận sau khi bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã, gã đã tìm cách trốn sang Campuchia và mới mò về thành phố Cảng thì bị phát hiện, bắt giữ.