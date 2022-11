Nhóm nữ sinh đánh đập, lột quần áo của một nữ sinh cùng trường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nắm bắt được vụ việc liên quan đến clip đang lan truyền trên mạng xã hội có nội dung 1 học sinh bị bạn đánh, lột áo quần; đồng thời yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, xử lý, báo cáo cụ thể vụ việc.

Nhóm nữ sinh đánh đàn em cùng trường, còn những học sinh xung quanh thì cười đùa, quay clip. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 15h đến 16h ngày 8/11, tại bờ Bắc sông Thạch Hãn thuộc phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), một nhóm nữ sinh tụ tập đánh một nữ sinh khác, những học sinh xung quanh đứng nhìn, cười cợt và quay clip.

Cụ thể, em L.T.T.H. (lớp 8A) và V.H.A. (lớp 9A) đã đánh em D.T. (lớp 6A) rồi lột quần, áo của em này.

Khi H. và A. đánh D.T., có 8 học sinh (có 4 học sinh nam) khác đứng vây quanh cười đùa, chửi tục và dùng điện thoại quay video.

Toàn bộ các học sinh liên quan đến vụ đánh nhau đều học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (thị xã Quảng Trị).

Có những học sinh còn dùng những lời lẽ thô tục, xúi giục bạn làm chuyện xấu. Ảnh: cắt từ clip.

Đến 9h30 ngày 9/11, cô giáo chủ nhiệm của D.T. nắm được vụ việc và báo cho nhà trường. Lập tức, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh đã tổ chức họp khẩn, và gọi 11 học sinh liên quan đến làm tường trình. Đồng thời, nhà trường đã gặp riêng em D.T. để thăm hỏi, động viên, nắm sự việc.

Cũng trong sáng 9/11, nhà trường đã báo với cơ quan công an, đề nghị đơn vị này phối hợp tìm hiểu, xử lý vụ việc.

Được biết, em H. và A. cùng phụ huynh của mình đã đến xin lỗi em D.T. và gia đình của em này. Ban giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh cũng đã đến nhà em D.T., gửi lời xin lỗi gia đình vì sự việc đáng tiếc, không mong muốn đã xảy ra.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, lý do dẫn đến việc đánh nhau, là do em D.T. có quen biết 1 bạn nam học lớp 8, nên bị các chị đánh "dằn mặt".

Hiện nay, D.T. và các học sinh liên quan đến vụ việc đánh nhau đang đi học bình thường.

Được biết, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Trị đang phối hợp với Công an thị xã Quảng Trị tìm hiểu rõ sự việc để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bắt 2 cựu công an huyện về tội “Dùng nhục hình”

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 10/11, Cơ quan điều tra (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) đã phê chuẩn, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng phạm tội "Dùng nhục hình" quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Đó là Phạm Quang Hùng, cựu Đội trưởng và Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Trước đó, bà Bùi Thị Luyến, sinh năm 1978, cư trú tại xóm 7 xã Trung An (huyện Vũ Thư), là vợ anh Bùi Văn Bích, sinh năm 1974 (nạn nhân đã chết do bị dùng nhục hình) gửi đơn tố giác tội phạm về việc người đang bị tạm giam chết bất thường tại Công an huyện Vũ Thư đến các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh Thái Bình và một số cơ quan báo chí, trong đó có báo Nhân Dân.

Đại diện gia đình bên thi thể anh Bích tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Theo đó, vào trưa ngày 19/9/2021, một người tự xưng là công an huyện Vũ Thư đến nhà và yêu cầu hai vợ chồng anh Bích đến trụ sở công an huyện để điều tra về việc anh Bích có dấu hiệu môi giới mại dâm.



Sau khi lấy lời khai thì chị Luyến được Công an cho về, còn anh Bích bị giữ lại mà không được Công an huyện thông báo lý do giam giữ.

Từ khi anh Bích bị giam giữ đến tháng 2/2022, gia đình nhiều lần đề nghị được thăm gặp, nhưng Công an huyện Vũ Thư đều từ chối với lý do đang trong giai đoạn điều tra.

Đến 18 giờ 23 phút ngày 20/2, khi gia đình liên lạc với Công an huyện Vũ Thư thì được cán bộ ở đây thông báo anh Bích bỏ ăn và ngất xỉu. Công an huyện đã đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư cấp cứu.

Sau đó, chị Luyến đến bệnh viện thì thấy anh Bích đã chết. Trên người có rất nhiều vết thương, bầm tím, xây xát trên vùng mặt, tay, chân, đầu. Sau nhiều tháng kể từ khi xảy ra sự việc, Công an huyện Vũ Thư không có bất cứ thông báo chính thức nào về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bích.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ.



Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/11, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hữu Sỹ (SN 1977, ngụ phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vào tháng 3/2022, chị Nguyễn Thị T.T. (ngụ tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng bạn đi du lịch ở TP.Buôn Ma Thuột, sau đó cùng ghé về nhà bà Lê Thị Mỹ H. - người bà con của bạn chơi. Tại đây, chị T. gặp Võ Hữu Sỹ là người đang sống chung như vợ chồng với H., Sỹ tự giới thiệu là thầy phong thủy và mời chào chị T. mua một viên đá màu xanh nhỏ có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc với số tiền 6,2 triệu đồng.

Võ Hữu Sỹ bị bắt giam. Ảnh: Tuấn Anh

Nhận thấy chị T. là người sùng bái phong thủy nên Sỹ nảy sinh lòng tham, tiếp tục lừa nạn nhân mua thêm đá phong thủy để bàn giúp công việc, cuộc sống suôn sẻ. Chị T. tin tưởng nên mua tiếp và chuyển cho Sỹ 23,3 triệu đồng.



Sỹ tiếp tục liên lạc với chị T. qua điện thoại, bịa ra câu chuyện nằm mơ gặp 8 vị đi cùng chuyến xe vào tìm gặp, trong đó có ông ngoại, cậu ruột và bà cô của chị này mong muốn đầu thai và phải chôn trấn trạch tại nhà chị T đang ở. Sỹ dọa rằng nếu không làm theo thì sẽ mang tai họa, người nhà sẽ gặp chuyện nên chị T. lo lắng, mời Sỹ ra Huế cúng trấn yểm ở nhà của mình.

Cuối tháng 3/2022, Sỹ ra nhà chị T. ở Huế cúng và giả như bị người khác nhập vào, đưa ra các yêu cầu phải lo cúng trấn trạch để chị T. phải chuyển khoản tiền cho Sỹ mua các vật phẩm.

Võ Hữu Sỹ (thứ 2 từ phải sang) bị bắt giam. Ảnh: Tuấn Anh

Trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, Sỹ tiếp tục yêu cầu chị T chuyển tiền để lo việc thờ cúng, xây lăng, trừ tà… theo sự chỉ dẫn. Trên thực tế, Sỹ lừa dối chị T và chỉ mua một số đồ vật bình thường như cục đá, nước tắm, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, ông thần tài... có giá trị thấp.



Tại cơ quan điều tra, Sỹ khai nhận từ trước đến nay không nhận cúng phong thủy cho ai khác nhưng do lòng tham nên lợi dụng tâm lý và lòng tin của chị T, bịa ra nhiều lý do buộc nạn nhân phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình để chiếm đoạt số tiền trên 2,4 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đại án xăng lậu: “Sếp đội 3” khai tiếp doanh nghiệp tại nhà là… bình thường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan; bị cáo Nguyễn Hữu Tứ; bị cáo Phan Thanh Hữu và bị cáo Trần Ngọc Thanh.

Bị cáo Ngô Văn Thụy. Ảnh: Nha Mẫn

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Ngô Văn Thụy nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan. Đội 3 có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Cáo trạng xác định, ngày 27/1/2021, Thụy đã gặp bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh tại nhà riêng của Thụy tại TP.HCM. Thụy đã nhận của Tứ, Thanh số tiền 10.000 USD (tương đương 231.440.000 đồng) cùng 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Hữu Tứ (trong thẻ có số dư là 101 triệu đồng), để Thụy không kiểm tra, xử lý các tàu vận chuyển xăng nhập lậu của Tứ và Hữu tại khu vực sông Hậu thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên toà. Ảnh: Nha Mẫn

Tổng số tiền Ngô Văn Thụy đã nhận của Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh là trên 332 triệu đồng.

Ngày 29/1/2021, Ngô Văn Thụy tiếp tục gặp Phan Thanh Hữu tại nhà riêng của Thụy ở TP.HCM. Tại đây, Hữu có gửi Thụy số tiền 500 triệu đồng để Thụy không kiểm tra, xử lý các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu vận chuyển xăng nhập lậu vào khu vực Nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ trên sông Hậu.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ khai có thể Thụy không biết bị cáo để lại quà. Ảnh: Nha Mẫn

Như vậy, tổng số tiền Tứ, Thanh, Hữu đưa cho Thụy là trên 830 triệu đồng. Trong đó, số tiền 500 triệu đồng và 10.000 USD Thụy đã tiêu xài hết. Còn thẻ ATM mang tên Nguyễn Hữu Tứ trong có số dư 101 triệu đồng, Thụy cất giữ trong phòng ngủ của Thụy đã bị Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ.

Trước toà, bị cáo Thụy khai việc lên kế hoạch đi bắt tàu bị cáo giữ bí mật, không cho cấp dưới biết cũng như không báo lãnh đạo Cục nên chưa nhận được chỉ đạo cụ thể từ cấp trên. Bị cáo chỉ nhận được tin báo về việc sẽ có tàu sang chiết xăng lậu tại nhà yến ở Vĩnh Long và không biết nhà yến là của bị cáo Tứ (có tên gọi khác là Sơn).

Bị cáo Phan Thanh Hữu mệt mỏi trước toà. Ảnh: Nha Mẫn

Nhưng khi xuống phát hiện tàu không có hàng nghi bị lộ nên quay về Cần Thơ cho anh em ăn Tất niên sau đó “rút quân” về lại TP.HCM chờ cơ hội lập chuyên án để "úp sọt".

Lý giải về việc gặp gỡ Tứ và Thanh tại nhà riêng, Thụy khai: “Bị cáo cũng nghi ngờ có thể Tứ và Thanh liên quan đến vụ nào đó nên muốn gặp để khai thác thông tin. Mục đích cũng muốn biết tại sao lại bị lộ chuyện đi tác chiến tại Cần Thơ ra ngoài nên mới chấp nhận gặp Tứ”.

Thụy khẳng định bản thân không biết việc các ông trùm bỏ lại quà tại nhà riêng của bị cáo. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo Thụy, Tứ và Thanh có đến nhà và nói gửi anh chút quà Tết nhưng bị cáo nhất định từ chối, sau đó bị cáo có mời hai người này ở lại ăn cơm. Khi ăn cơm, Tứ chỉ nói sau này làm ăn gì nhờ anh giúp, Thụy nói thẳng “anh chẳng giúp được gì cả”.

“Hôm đó tôi và Tứ đều có uống nhiều nên say, không biết Tứ có để quà lại nhà. Ít ngày sau mới thấy quà ở phòng khách nên bảo người nhà đi kiểm tra xem thẻ đó có phải của Sơn hay không”, Thụy khai.

Sau cuộc gặp với Tứ thì vài ngày sau có một người đàn ông khác (sau này mới biết đó là Hữu) tới nhà riêng và xin gặp nói gửi đơn vị chút quà Tết. Tại cuộc gặp này, bị cáo Thụy cũng đã trả lời là đơn vị không giúp gì được cho anh nên không nhận quà.

Clip: Lời khai của bị cáo Thụy tại toà.

“Hữu gặp tôi cũng chỉ nói tặng quà Tết, không đặt vấn đề gì đó. Nhưng giai đoạn này đơn vị đang làm nhiều vụ nên chỉ nghi ngờ Hữu là một trong những giám đốc liên quan đến vụ việc mình đang làm thôi”, Thụy nhấn mạnh.

Còn về quà của Hữu và Tứ để lại, Thụy khai định ra Tết cho anh em kiểm tra và tìm cách trả lại, bị cáo cũng không báo cấp trên về sự việc này vì nghĩ bản thân tự xử lý được.

“Bị cáo giờ chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo đã cống hiến hơn 40 năm, giờ đây bản thân đánh mất hết tất cả, bài học đau xót, mong sớm được về với gia đình. Quá trình công tác năm nào cũng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, có Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều bằng khen của Chính phủ, của ngành, gần 40 năm tuổi Đảng. Còn về cáo trạng truy tố bị cáo về tội Nhận hối lộ thì bị cáo vẫn muốn xem xét tình tiết, hoàn cảnh chủ quan thời điểm đó”, Thụy nói.

Còn Tứ khai: "Cuối tháng 1/2021 anh Hữu có điện cho Tứ nói có thông tin báo Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam đang bắt xăng lậu ở Cần Thơ nên mới thông qua các mối quan hệ xin số của anh Thụy để mời anh Thụy ăn cơm. Lúc ăn cơm ở Cần Thơ bị cáo có đưa quà nhưng anh Thụy không lấy và có nói là anh không giúp được gì".

Luật sư đại diện của Thụy trước toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó tại nhà riêng của Thụy, Tứ cũng đưa quà nhưng Thụy không nhận nên Tứ bảo Thanh kéo hộc đôn ghế để quà vào và không báo cho Thụy. Chỉ sau khi ăn cơm tất cả đều say xỉn thì bị cáo có nói "em có gửi quà Tết cho anh" nhưng không biết bị cáo Thụy có nghe thấy hay không.

Người tình của Tứ là Trần Ngọc Thanh cũng khai bị cáo chính là người bỏ quà vào trong đôn. Khi xuống lầu có nghe Tứ nói với Thụy là gửi quà Tết cũng không biết Thụy nghe được không.

Tương tự, Hữu khai khi đến nhà Thụy cũng chỉ nói gửi đơn vị quà ăn Tết nhưng Thụy từ chối nên Tứ bỏ tiền vào cái thanh ở bàn trong phòng khách.

"Quà để đó nếu nhìn thoáng qua sẽ khó thấy nhưng bị cáo vẫn không nói gì với anh Thụy và lúc đó thấy có khách bấm chuông nên bị cáo về và có khả năng anh Thụy không nhìn thấy.

Bị cáo làm ăn quan hệ khác chứ không quen bên hải quan, cũng mấy ngày sau mới vào hàng chứ không vào hàng luôn. Thường dịp Tết là dân làm ăn hay gửi quà cáp cho anh em chứ không nghĩ gì hết", Hữu khẳng định.

Sau phần xét hỏi Thụy, HĐXX đã công bố đề nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai về việc xin tạm dừng phiên toà 5 ngày. Dự kiến đến ngày 17/11, tức thứ Năm tuần sau, phiên toà sẽ tiếp tục diễn ra. Về vấn đề này, đại diện các luật sư cũng đồng ý với đề nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố kẻ đâm liên tiếp bà chủ tiệm tạp hóa để cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú huyện Văn Lâm) về tội "Cướp tài sản", xảy ra một tuần trước.



Trước đó, chiều 4/11, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1973, trú thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) ngồi bán hàng tạp hóa tại nhà như thường lệ, thì một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 89L1-399.99 đến mua hàng.

Kẻ này vào mua đồ và được trả lại tiền thừa nhưng không đi ngay. Bất ngờ, đối tượng tiến lại gần, rút dao trong túi ra đâm nữ chủ quán 5 nhát, rồi cướp đi túi xách bên trong chứa tiền, thẻ cào điện thoại.

Bị can Trịnh Quốc Oai tại cơ quan công an.

Bà Liên sau khi bị 5 vết thương vùng ngực, sườn, vai, bụng chảy nhiều máu đã cố gắng di chuyển ra cửa hô hoán ứng cứu. Nạn nhân sau đó được người thân đưa lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Văn Lâm, Công an thị xã Mỹ Hào cùng đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được đối tượng gây án là Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm) khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh kẻ cướp tấn công bà chủ tiệm tạp hóa.

Cảnh sát đã thu giữ trên người đối tượng 4,6 triệu đồng, 33 thẻ cào điện thoại trị giá 1,4 triệu đồng, 1 con dao bấm dài 24cm, 1 chiếc Honda Wave xanh, không gắn biển kiểm soát.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.