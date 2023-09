Hàng xóm bàng hoàng khi phát hiện 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Chiều 1/9, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp Công an quận Long Biên (Hà Nội) điều tra vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại phường Long Biên. Theo đó, nhà chức trách bước đầu nhận định, có thể người chồng đã sát hại vợ và 2 con, sau đó treo cổ tự tử. Khi vụ việc được phát hiện, cả 4 người đã tử vong.

Hàng xóm bàng hoàng khi nghe tin 4 người trong gia đình anh H. tử vong. Ảnh: Xuân Huy

Chia sẻ với PV Dân Việt, người dân tại khu Bãi, gần đê Xuân Quang, phường Long Biên, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sáng cùng ngày phát hiện 4 người trong gia đình anh N.V.H (SN 1978) tử vong.

Cách trục đường chính đi vào khu Bãi chừng 100m, nhà anh H. nằm sâu trong ngõ, nơi đây thưa dân cư. Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, cổng nhà đã được khóa trái, dán niêm phong.

Bà T., hàng xóm gia đình các nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, em gái của anh H. ra nhà anh này hái quả hồng xiêm, thì gọi không thấy ai thưa. Thời điểm nay, cổng nhà vẫn khóa bên trong.

Sau một thời gian gọi cửa nhưng vẫn không thấy phản hồi, người phụ nữ này hô hào người dân, trèo cổng vào, thì phát hiện anh H. tử vong trong tư thế treo cổ. Vợ anh H. và 2 người con tử vong trong nhà.

Bà T. chia sẻ gia đình này chuyển đến đây sinh sống khoảng 4-5 năm trước. Anh H. có 2 đời vợ và 4 người con. Theo người phụ nữ này, anh H. làm nghề lái xe ba bánh, chở hàng thuê. Chị T., vợ anh H. làm nghề bán nước ở gầm cầu Vĩnh Tuy. Hai cháu nhỏ tử vong một cháu gái đang học cấp 3, cháu trai đang học cấp 1.

Hàng xóm nơi đây cho biết anh H. hàng ngày sống chan hòa với hàng xóm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nam thanh niên dùng dao tấn công chủ nhà để cướp tiền

Ngày 1/9, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ thanh niên dùng dao tấn công chủ nhà trên đường Đỗ Huy Uyển (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 16h ngày 31/8, nhận tin báo của người dân tại một ngôi nhà trên đường Đỗ Huy Uyển xảy ra vụ cướp tài sản, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an phường An Hải Bắc khẩn trương có mặt tại hiện trường.



Khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, cơ quan công an xác định vụ cướp xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà, còn vương vãi nhiều vết máu nạn nhân khi chống trả tên cướp.

Khẩn trương xác minh, lực lượng công an xác định nghi phạm là Nguyễn Vỹ Hùng (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Vỹ Hùng. Ảnh: CACC

Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Hùng khi nghi phạm này đang trên đường bỏ trốn, thu giữ 8 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận dùng dao tấn công chủ nhà ở đường Đỗ Huy Uyển để cướp tài sản. Sau khi cướp được tài sản, trên đường trốn chạy, Hùng vứt dao, xe máy, túi xách, áo khoác xuống sông và một số địa điểm vắng người.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.

Lời khai nhóm cướp ngân hàng ở Tây Ninh

Ngày 1/9, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Siu Tuyên (SN 2002), Rmah Thoang (SN 2003) và Rcõm Who (SN 2001, đều ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.



Đây là nhóm đối tượng đã cầm súng cướp tại phòng phòng giao dịch Phước Đông, chi nhánh một ngân hàng tại thị xã Trảng Bàng, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu đã tiếp nhận tin báo vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch trên nên đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng Công an thị xã Trảng Bàng, Công an xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An chia thành 2 tổ công tác truy tìm các đối tượng cướp.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Tuyết Nhung

3 đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ. Ảnh: Tuyết Nhung

Đến ngày 31/8, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Tang vật công an thu giữ, gồm 2 khẩu súng rulo, 73 viên đạn đầu màu đen, 14 viên đạn đầu màu vàng, 13 vỏ đạn, 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động và một số đồ vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Rcõm Woh và Siu Tuyên khai nhận cả hai từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Tây Ninh, lưu trú tại 2 nhà trọ khác nhau ở thị xã Trảng Bàng nhưng lại làm chung công ty.

Giữa tháng 8/2023, đối tượng Siu Tuyên đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mua 2 khẩu súng và 100 viên đạn với giá 11 triệu đồng để bán cho người khác kiếm lời, nhưng không có người mua.

Ngày 23/8, Siu Tuyên nảy sinh ý định đi cướp tiền ở ngân hàng nên đã gọi điện cho Rmah Thoang đón xe từ tỉnh Phú Yên đến tỉnh Tây Ninh ở chung nhà trọ với mình.

Sau đó, 3 đối tượng bàn bạc sử dụng xe máy đi dọc các tuyến đường để tìm hiểu, quan sát thời gian hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 29/8, Rcõm Woh giao xe máy của mình cho Rmah Thoang điều khiển, chở Siu Tuyên mang theo 2 khẩu súng đến Phòng giao dịch Phước Đông thị xã Trảng Bàng để cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi đến nơi thấy phòng giao dịch có nhiều người nên các đối tượng bỏ đi.

Đến khoảng 14h47 ngày 30/8, Rmah Thoang tiếp tục điều khiển xe máy chở Siu Tuyên mang theo 2 khẩu súng quay trở lại phòng giao dịch Phước Đông để thực hiện vụ cướp.

Khi đến nơi, Rmah Thoang dừng xe ngoài đường chờ, để Siu Tuyên mang theo 2 khẩu súng đi vào phòng giao dịch.

Tại đây, Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng chĩa vào bảo vệ yêu cầu vào bên trong phòng giao dịch, khi vào bên trong thấy có nhiều người, Siu Tuyên thấy không thể thực hiện hành vi cướp tài sản nên bỏ chạy ra ngoài đường lên xe Rmah Thoang chở, cả 2 tẩu thoát về hướng xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa.

Sau đó, Siu Tuyên phi tang xe máy dùng gây án ở kênh đào Thạch Bích, rồi điện thoại kêu Rcõm Woh lấy xe máy khác của Siu Tuyên chở về nhà trọ lẩn trốn, cho đến khi công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ nghi phạm chuyên trộm dầu của các xe đỗ dọc đường

Ngày 1/9, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ nghi phạm có hành vi trộm dầu diezen của các phương tiện đậu đỗ dọc đường.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Đình Hoàng (SN 2004, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đối tượng Lê Đình Hoàng bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Trần Hồng

Trước đó, vào ngày 28/8, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tổ tuần tra Công an thị xã Hương Trà phát hiện đối tượng Hoàng điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm chở 2 can nhựa loại 30 lít có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng công an yêu cầu Hoàng dừng xe để kiểm tra thì đối tượng tháo chạy. Khi Hoàng chạy đến đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Tứ Hạ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Lê Đình Hoàng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Trần Hồng

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã 5 lần thực hiện hành vi trộm dầu diezen của xe tải, xe múc đỗ dọc các tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Hương Trà và TP.Huế.

Bộ Công an khởi tố, bắt 1 giám đốc trong vụ án khai thác cát trái phép tại An Giang

Ngày 1/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Giám đốc một công ty về tội "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên".

Cụ thể, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tổ vụ án hình sự số 29/QĐ-CSKT-P9 ngày 10/8/2023.

Đối tượng Phạm Quốc Văn. Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra xác định, Phạm Quốc Văn - Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được phép khai thác, bán trái phép cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định Văn bán trái phép 27.195 m3 cát, thu lợi bất chính 2.719.475.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Quốc Văn, ngày 30/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Quốc Văn - Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh về tội "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên". quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31/8/2023, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Phạm Quốc Văn theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.