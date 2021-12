TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ông Nguyễn Đức Chung lĩnh án; bắt khẩn cấp cha bé gái chết nghi do bị "dì ghẻ" bạo hành

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh án vụ Nhật Cường

15h chiều nay (31/12), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội bắt đầu phiên tuyên án cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 6 đồng phạm, liên quan các gói thầu số hóa do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội làm chủ đầu tư và Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó - ngày 27/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã khai mạc phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và 6 bị cáo khác liên quan vụ sai phạm ở các gói thầu số hóa năm 2016, 2017 trên địa bàn TP.Hà Nội.

7 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Thị Thu Hường - cựu Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh; Võ Việt Hùng - cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh; Nguyễn Tiến Học - cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cuối cùng là cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ảnh: PH

Trong đó, ông Chung bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999; các bị cáo còn lại bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội nhận định, đây là vụ án có tính chất đồng phạm, các bị cáo đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò tương đương nhau.

Tại phiên tuyên án chiều nay (31/12), HĐXX xét thấy, liên quan đến chiếc iPad gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung cung cấp, trong đó có cài email chunghinhsu… của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, tuy nhiên ông Chung nói không nhớ mật khẩu email.

Cơ quan chức năng sau đó nhận thấy việc ông này có nhớ mật khẩu hay không cũng không thể xác định được ông Chung đã đọc email của Bùi Quang Huy hay chưa. Qua xem xét, HĐXX thấy không có căn cứ xử lý trong vụ án.

Về nội dung, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Tứ, Học, Tuyến, Hường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Hành vi của Bùi Quang Huy, Hùng, Tuấn là gian lận, thông thầu và chuyển nhượng thầu trái phép.

Hành vi của các đối tượng đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hiệu quả của gói thầu không đạt được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26,5 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP.Hà Nội.

Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định, tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 1, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999.

HĐXX cũng tuyên 6 bị cáo còn lại phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về hình phạt, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau: Nguyễn Văn Tứ 30 tháng tù, Nguyễn Tiến Học 30 tháng tù, Phạm Thị Kim Tuyến 4 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thu Hường 42 tháng tù, Lê Duy Tuấn 42 tháng tù, Võ Việt Hùng 4 năm tù và Nguyễn Đức Chung 3 năm tù.

Về dân sự, buộc các bị cáo phải bồi thường cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.

Cụ thể: Bị cáo Tứ phải bồi thường 2,3 tỷ đồng, trừ số tiền đã nộp khắc phục, hiện còn phải nộp 500 triệu đồng. Bị cáo Học phải bồi thường 2,3 tỷ đồng, trừ đi số tiền đã nộp khắc phục hiện còn phải nộp 2,2 tỷ đồng. Bị cáo Tuyến phải bồi thường hơn 3,5 tỷ đồng, trừ đi số tiền đã nộp khắc phục, hiện còn phải nộp hơn 3,4 tỷ đồng. Bị cáo Hường phải bồi thường hơn 3 tỷ đồng, trừ đi số tiền đã nộp khắc phục, hiện còn phải bồi thường hơn 2,9 tỷ đồng. Bị cáo Hùng phải bồi thường hơn 4,6 tỷ đồng, hiện còn phải bồi thường 2,1 tỷ đồng. Bị cáo Tuấn phải bồi thường 4 tỷ đồng, hiện còn phải bồi thường 3,7 tỷ đồng.

Bắt khẩn cấp cha ruột bé gái 8 tuổi nghi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong

Ngày 31/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) do có hành vi đồng phạm, giúp sức người tình của mình là bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) hành hạ, bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của bé N.T.V.A. (8 tuổi).

Theo nguồn tin, hiện Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Nguyễn Kim Trung Thái sẽ bị điều tra những dấu hiệu của hành vi "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang Ảnh FBNV

Trước đó, ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc tiếp nhận bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, vợ sắp cưới của cha cháu bé) có dấu hiệu bạo hành, dẫn đến cái chết của bé. Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, đối với ông Nguyễn Trung Kim Thái, sau khi phục vụ điều tra thì được tại ngoại khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo Hội Bảo về quyền trẻ em Việt Nam, ông Thái là cha và có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho V.A., nhưng biết hành vi bạo hành của bà Trang diễn ra từ lâu mà không can thiệp, để việc bạo hành diễn ra trong thời gian dài. Ông Thái còn có hành vi bao che cho Trang khi sự việc bạo hành bị nhắc nhở và cho rằng đây chỉ là cách "dạy con"... Những hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái đã tạo điều kiện cho Trang tiếp tục bạo hành cháu V.A dẫn tới cái chết thương tâm của cháu.

Tuyên án vụ giết người, giấu xác trong bê tông

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết 2 người, đổ bê tông phi tang xác gây rúng động dư luận, xảy ra tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương hồi tháng 5/2019.

Các bị cáo trong vụ án “giết người, đổ bê tông phi tang thi thể" hầu tòa sáng nay. Ảnh ghi lại sáng 31/12 tại TAND Cấp cao TP.HCM. Ảnh: Anh Tú





Trong vụ án này, chủ mưu là Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và 3 đồng phạm: Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ Kiên Giang). Vụ án này xảy ra ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) hồi tháng 5/2019. Bị hại trong vụ án là Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (50 tuổi, ngụ Nghệ An).

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng các bị cáo có hành vi đặc biệt gây nguy hiểm cho xã hội và khi phạm tội, các bị cáo đều đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có bàn bạc, cố ý thực hiện hành vi phạm tội tới cùng.

HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà tử hình về tội Giết người. Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa lần lượt nhận mức án 19 năm và 13 năm tù giam về các tội Giết người và Không tố giác tội phạm. Sau khi tuyên án, các bị cáo được HĐXX giao cho lực lượng chức năng đưa về nơi giam giữ.

Bộ Công an khởi tố Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS Nguyễn Hoàng Anh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 31/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS).

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS. Ảnh: thanhuytphcm.vn

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đối với 2 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm:

Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1982, trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, là Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS.

Lê Viết Ba, sinh năm 1982, trú tại phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM, là Phó Trưởng phòng Kế toán CNS.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Bất ngờ lời khai tài xế tông liên hoàn ở Bình Định, khiến 2 người chết, 13 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TX.An Nhơn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, khám nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ khởi tố vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 30/12.

Hiện tại, tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc) người điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 gây tai nạn đang bị tạm giữ hình sự.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, làm việc với công an, tài xế Thâu khai nhận đã dùng heroin vào hôm trước nhưng khi test lại cho kết quả âm tính với ma tuý. Trong khi đó, xác minh ban đầu, tài xế Thâu có sổ khám chữa bệnh nhận thuốc điều trị tâm thần mỗi tháng, được theo dõi cộng đồng.

Người dân địa phương cho rằng, thời gian gần đây, tài xế Nguyễn Văn Thâu có nhiều biểu hiện bị tâm thần. Tuy nhiên, không hiểu vì sao Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh một doanh nghiệp vận tải "có tiếng" tại Bình Định vẫn thuê Thâu lái xe đầu kéo chở hàng, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: DT

Ông Lê Hoài Linh – Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho rằng, lúc nhận tài xế Thâu về thử việc, phía công ty không biết người này có sổ điều trị bệnh tâm thần.

"Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ giấy tờ, bằng lái thì có đầy đủ. Bằng lái của lái xe Thâu mới được cấp lại hồi tháng 6/2021. Nếu tài xế bị tâm thần thì địa phương, gia đình quản lý chứ công ty không biết", ông Linh cho hay.

Điều khá bất ngờ, theo quy định hiện hành thì bệnh nhân tâm thần không được cấp giấy phép lái xe. Thế nhưng, tài xế Nguyễn Văn Thâu có sổ bệnh nhân điều trị tâm thần đang được theo dõi tại cộng đồng, lại có bằng lái xe chở hàng cho doanh nghiệp.

Vấn đề này, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ, đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Thâu, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

"Tài xế có sổ nhận thuốc trị bệnh tâm thần hàng tháng nhưng không hiểu vì sao lại có bằng lái xe, công an đã tạm giữ bằng lái. Đây là bằng lái thật hay giả hoặc bằng được mua phải điều tra để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định", lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định khẳng định.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 30/12, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 tông liên hoàn vào hàng loạt người đi xe máy, xe đạp trên đường đi qua xã Nhơn Phúc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nát bét.

Chưa dừng lại, theo lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước, sau vụ tai nạn, tài xế Lâu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao. Chứng kiến vụ việc, người dân vô cùng bất bình, đã lập tức báo cáo sự việc cho lực lượng CSGT lập tức truy đuổi.

Sau đoạn đường truy đuổi nghẹt thở hơn 1 giờ đồng hồ kéo dài hơn 25km, CSGT đã chặn đường được chiếc "xe điên", vào cabin khống chế tài xế. Thời điểm đó, chiếc xe này vẫn còn kéo rê một xe máy dưới gầm.